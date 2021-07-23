«Есть наработки». Россия будет развивать Курилы вместе с Японией

В Москве анонсировали «уникальные и беспрецедентные» меры по вовлечению Японии в экономику Курильских островов. С соответствующими предложениями в ходе рабочего визита на Дальний Восток прибудет премьер-министр Михаил Мишустин.

«Уникальные» предложения

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратит особое внимание на ситуацию на Курильских островах в ходе предстоящего визита на Дальний Восток. Соответствующее поручение главе кабмина дал президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания. Он подчеркнул, что речь идет о части совместной работы на Курилах с Японией.

»<…> Вы знаете, что мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Мы с вами это обсуждали. Есть хорошие наработки. У вас предложения есть очень хорошие», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что обсуждения по Курилам носят «уникальный, беспрецедентный характер». В частности, предложения касаются вовлечения Японии в экономическую деятельность Курильских островов.

«Говорю это специально, для того чтобы заинтриговать участников экономической деятельности. Ну и надеюсь, что после Вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», - добавил Путин.

Мишустин прибудет с рабочим визитом на Дальний Восток в ближайшее время. Также в повестке у премьер-министра посещение Иркутской области.

Спор вокруг Курил

Переговоры России и Японии на основе советско-японской Совместной декларации от 1956 года по многолетнему спору территориальной принадлежности Курильских островов активизировались после встречи президента Путина с тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ в 2018-м.

Препятствием к заключению мирного договора являются, как считают в России, необоснованные притязания Японии на южные Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Согласно позиции России, сомнений относительно того, что суверенитет над этими территориями — российский, не может быть, поскольку южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН.

Кроме того, по мнению России, островные требования Японии регулярно расходятся.

«Японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по японской инициативе вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы их возобновили по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]», — говорил Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в июне.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, переговорам мешает «непонятная нервная реакция Токио» на развитие Россией Курильских островов. «Мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это неотъемлемая часть территории Российской Федерации», — говорил представитель дипведомства в начале июля.

Последние беспокойства Японии относительно «активности» России на Южных Курилах связаны с масштабными военными учениями подразделения Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах в феврале и июне этого года. Впоследствии Япония дважды направляла России ноту протеста — генеральный секретарь Кабинета министров страны Кацунобу Като пояснил, что «вооружение четырех островов, в том числе этими учениями, не соответствует нашей позиции касательно островов и неприемлемо».

До этого японское правительство заявляло о намерении «упорно» продолжать вести переговоры с Россией по Курилам. В МИД Японии со своей стороны констатировали, что проблема северных территорий (так японцы называют южную часть Курил. — «Газета.Ru») остается «самой трудной» в отношениях Японии и России.

В России в свою очередь назвали разрешение территориального спора с Японией стратегическим интересом для обеих стран. Президент Путин заметил, что диалог необходимо продолжать, однако с учетом уже внесенных поправок в Конституцию, которые запрещают отчуждение российских территорий.