Какие надежды возлагают в Донбассе на жалобу России против Украины в ЕСПЧ

Первая российская жалоба в Европейский суд по правам человека направлена против Украины — в ней осуждаются действия руководства этой страны, которые оно совершало с 2014 года: от дискриминации русскоязычного населения до водной блокады Крыма и вооруженных действий в Донбассе. О том, почему жалоба подается только сейчас, и надеждах жителей Донбасса — а материале «Газеты.Ru».

В Европейский суд по правам человека поступила первая за всю историю международная жалоба от России. В пресс-релизе на сайте Генпрокуратуры указано, что она направлена против Украины.

Москва обвинила Киев в неоднократном нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека: о «Праве на жизнь», «Запрещении пыток», «Праве на свободу и личную неприкосновенность», «Праве на уважение частной и семейной жизни» и других.

Российская сторона возложила на соседнее государство ответственность, в частности, за гибель людей во время Евромайдана, пожара в одесском Доме профсоюзов, антитеррористической операции в Донбассе, катастрофе рейса MH17 — все это произошло в 2014 году.

Также Россия предъявляет Украине претензии и в том, что имеет место на протяжении нескольких лет после этих событий — ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей.

Этой жалобой Москва собирается привлечь внимание ЕСПЧ и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека со стороны украинских властей, зафиксировать многочисленные факты преступных деяний в международно-правовом поле и заставить власти Украины прекратить их совершать.

К тому же в России ожидают, что по всем перечисленным обвинениям будет проведено надлежащее расследование, а виновные будут немедленно привлечены к ответственности.

В России рассчитывают, что иск в ЕСПЧ возымеет должный эффект, так как в последнее время появляется все больше заявлений, в которых говорят о необходимости сотрудничества с Россией, обратил внимание член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«В 2014 году они мечтали разрушить Россию, называли ее региональной державой и грозили порвать экономику в клочья. Теперь же понятно, что это не удалось, а признается мировое влияние Москвы. Мы выдержали и продолжаем развиваться. В Европе другие проблемы, миграционная, кризис ценностей, что ведет к деградации и краху. Возможно, им следует многому поучиться у России», — сказал сенатор «Газете.Ru».

Крымский вопрос

Один из пунктов поданной Россией жалобы — блокирование Украиной в мае 2014 года Северо-Крымского канала — основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;

Как обратили внимание в Генпрокуратуре РФ, это нанесло экономике Крыма ущерб в размере более 1,4 трлн рублей. По оценкам рабочей группы Госсовета республики, 420 млрд рублей — это ущерб коммунальному хозяйству, 104,58 млрд рублей — водному, 277,6 млрд рублей — сельскому, а 586,5 млрд рублей — это потери в санаторно-курортной и туристической сфере региона.

В Генпрокуратуре напомнили, что Днепр протекает по территории России, Белоруссии и Украины, берет начало в Смоленской области России. Это трансграничная река, которая «принадлежит» не только Украине, но она в нарушение договорных обязательств, вытекающих из положений Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, в апреле 2014 года в одностороннем порядке перекрыла этот источник подачи пресной воды и поставила жителей Крыма перед свершившимся фактом без предупреждения, отмечено в заявлении Генпрокуратуры.

Как объяснил Сергей Цеков, иск подали именно сейчас, потому что пришло время сделать это.

«Сначала Россия была больше занята обустройством и, фактически, спасением Крыма от всего того, что организовывала Украина. С учетом того, что Украина сделала с Крымом до 2014 года, происходила реальная оценка ситуации. Был сбор необходимой информации, особенно по Крыму, с учетом всех этих блокад и экономических потерь. Как говорится, каждому овощу свой черед», — подчеркнул он.

Что будет с Донбассом

Предметом жалобы России стали в том числе события в Донбассе, последовавшие за сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Москва вменяет в вину Киеву причастность к похищению жителей мятежного региона и россиян, а также в применении по отношению к ним пыток.

«Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, (...) в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», — подчеркнули в документе.

Москва призвала к проведению надлежащего расследования и немедленному привлечению к ответственности виновных, но в Донбассе не слишком верят в справедливое решение суда.

Как отметил депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко, ЕСПЧ за последние годы показал себя как политически ангажированный орган. В документе, направленном этой структуре Россией, по его словам, собраны факты, обозначена масса преступлений и нарушений Европейской конвенции о правах человека.

«Мне кажется, это будет момент истины. Об этом говорил и спикер Госдумы Вячелав Володин — либо они примут неангажированное решение и Украина предстанет нарушительницей прав человека, либо ЕСПЧ себя полностью дискредитирует и больше не сможет претендовать на роль инстанции, которая кого-либо обязывает», — сказал он «Газете.Ru».

Депутат обратил внимание, что политика России на украинском направлении в целом меняется, становится наступательной. Тем временем уровень безопасности на Украине, по ее словам, снижается. По этой причине, как он отметил, возможность дать оценку Украине или показать сущность «всех этих международных структур вроде ЕСПЧ» в любом случае будет плюсом.

По словам депутата ДНР Елены Шишкиной, жителям Донбасса хорошо известно, что ЕСПЧ — очень политизированная инстанция, которая обслуживает интересы коллективного Запада и проводит антироссийскую политику.

«Подача иска России на Украину о восстановлении нарушенных прав — беспрецедентно. Мы, ДНР и ЛНР, очень рады и приветствуем подачу. Есть, конечно, сомнения, что ЕСПЧ по формальным признакам не будет долго выносить решение. Но я думаю, что у России хватит дипломатических и политических инструментов», — сказала она «Газете.Ru», отметив, что есть все шансы получить положительный результат.

Эта жалоба должна помочь жителям Донбасса, но не в ближайшей перспективе, а в более отдаленной, считает кандидат юридических наук, профессор Луганской академии внутренних дел им. Э.А. Дидоренко Александр Левченков. В комментарии «Газете.Ru» он назвал эту ситуацию проверкой ЕСПЧ на объективность и проведение ею политики двойных стандартов. К тому же он отметил, что решение по этой жалобе вряд ли будет принято быстро: оно может рассматриваться годами, а ситуация будет меняться и влиять на принятие решения.

По словам общественного адвоката из Луганской народной республики (ЛНР) Натальи Вивчарик, ей бы хотелось, чтобы такая жалоба была подана раньше, но это в любом случае верное решение. Как она обратила внимание в разговоре с «Газетой.Ru», речь идет не о политическом шаге, а, скорее, о гуманитарном, направленном на защиту мирного населения Донбасса. Она выразила надежду, что это может повлиять на защищенность жителей региона и их жизнь, потому что сейчас никто со стороны представительств западных миссий не беспокоится о защите жизни людей, не говоря уже о ее уровне.

«Как юрист я очень хочу верить, что будет правильно применена нормативно-правовая база, международные нормативно-правовые акты и конвенция о защите прав человека. Надеюсь, нас услышат», — сказала она.

Вивчарик сравнила руководство Украины с маленьким ребенком, который не ведает, что творит.

По ее словам, ему просто нужно повзрослеть, причем как можно скорее, пока это не закончилось плачевно для жителей Донбасса.

«Хочется, чтобы наши дети нормально росли, обучались, хоть немного приблизились к цивилизации, чтобы были сняты экономические блокады», — подчеркнула юрист.

Дискриминация русскоязычного населения

Кроме того, как утверждает российская сторона, на Украине имеет место физическое устранение оппозиционных политиков и журналистов. В стране блокируют и запрещают работу российских и оппозиционных украинской власти СМИ, в том числе Первого канала, ВГТРК, НТВ+, «ВКонтакте» и других, а также украинских 112 Ukraine, NewsOne и ZiK.

В России утверждают, что на Украине присутствует политика дискриминации российских компаний и предпринимателей. Они в итоге были вынуждены уйти с украинского рынка. В их числе — «Лукойл», «Сбербанк», Проминвестбанк, ВТБ, «ВКонтакте» (Mail.ru Group), «Яндекс» и другие.

Помимо этого, Москва обвинила Киев в широкомасштабной дискриминации русскоязычного населения, вытеснении использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей.

О жалобе России стало известно на следующий день после того, как украинский президент Владимир Зеленский подписал скандально известный закон «О коренных народах Украины», который определяет таковыми крымских татар, караимов и крымчаков. Русских в этом списке нет.