Водная блокада Крыма и подавление свободы слова. В чем еще Россия обвинила Украину

Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Она относится к событиями, произошедшим на Украине после 2014 года: в частности, Россия требует прекратить дискриминацию русскоязычных граждан, проживающих в Украине, а также восстановить поступление воды в Крым и отменить санкции против российских компаний.

Основные претензии

20 июля Россия впервые в истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на Украину в связи с событиями 2014 года. Основанием к ходатайству стала ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Жалоба затрагивает несколько групп нарушений, в которых Россия обвиняет Украину:

— власти Украины являются ответственными за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и Донбассе, где украинские власти проводят так называемую антитеррористическую операцию;

— дискриминация русскоязычного населения, в том числе путем вытеснения русского языка, на которым разговаривают по меньшей мере треть жителей Украины, из сфер образования и обслуживания;

— блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Россия оценивает ущерб в 819,52 млрд рублей;

— практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих в виде блокирования и запрета на работу российских и оппозиционных СМИ и социальных сетей (Первый канал, ВГТРК, НТВ+, «ВКонтакте» и другие, а также украинские 112 Ukraine, NewsOne и ZiK), политиков и рядовых граждан;

— политика дискриминации российских компаний и предпринимателей (ПАО «Лукойл», ПАО «Сбербанк», VS Bank, Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк);

— крушение малазийского Boeing 777 летом 2014-го, вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек. Российская сторона подчеркивает, что Украина представляет сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию.

— нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;

— гибель людей и причинение вреда здоровью (включая сложившуюся «массовую системную административную практику» по похищению жителей Донецкой и Луганской области), а также уничтожение имущества в результате обстрелов ВС Украины сопредельной территории России. В жалобе приводится пример похищения гражданина РФ из российского гражданского гуманитарного конвоя, обстрелянного бойцами украинского военизированного батальона «Айдар»;

— лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины права избираться в центральные органы власти. Также поясняется, что непрекращающаяся война создала невыносимые условия для жителей Донецкой и Луганской областей — это спровоцировало наплыв беженцев в том числе в Россию, которая приняла 2,5 млн жителей;

— отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

Требования России

Своей жалобой Россия призывает Европейский Суд и все мировое сообщество обратить внимание на «систематические нарушения прав человека украинскими властями», провести соответствующее расследование и зафиксировать факты преступлений в международно-правовом поле, привлечь виновных к ответственности, а также повлиять на правительство Украины с целью прекращения преступных деяний.

В пояснении к документу акцентируется внимание на том, что часть претензий России связана с нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых есть погибшие и раненые. Указывается, что российские граждане и бизнес на Украине подвергаются жестокому обращению и дискриминации, а военные действия ВСУ несут угрозу жителям приграничных регионов.

Кроме прочего, Россия приводит описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижение в государственные органы националистических сил — с этим в жалобе связывают последующие массовые нарушения Конвенции.

В жалобе также заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, согласно которым Украина должна незамедлительно прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым, ограничивать права национальных меньшинств, в том числе на доступ к получению образования на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных телевизионных и радиоканалов и доступ к интернет-ресурсам и печатным изданиям на русском языке.

Реакция

Как заявил МИД России, Москва после передачи документов в ЕСПЧ ожидает «беспристрастного и неполитизированного» отношения со стороны суда. В дипведомстве добавили, что решение подать жалобу на Украину «назрело уже давно» — это стало следствием «полного игнорирования международными структурами упомянутых нарушений прав человека на Украине», продолжающихся нарушений Киевом своих международных обязательств и неспособностью украинской правоохранительной и судебной системы.

«Российская Федерация имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка. Он является основой системы ценностей Совета Европы, а правовой интерес в его поддержании имеют все государства — члены данной организации», — говорится в сообщении МИД РФ.

Постоянный представитель РФ в Совете Европы Иван Солтановский, в свою очередь, подчеркнул, что жалоба России отвечает интересам европейского публичного порядка. Нарушения, которые приводят Россия, по словам посла, являются «широкомасштабными».

«Речь идет о дискриминации русскоязычного населения Украины, в том числе в области образования. [Обращено внимание суда] на «водную блокаду жителей Крыма, жестокости и убийства, совершаемые украинскими военными в ходе так называемой антитеррористической операции против населения ДНР и ЛНР», — сказал он ТАСС.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что решение России обратится в ЕСПЧ с жалобой на Украину — «историческое».

«Я думаю, что в этом смысле формат межгосударственной жалобы является неизбежным шагом, когда исчерпаны все другие возможности по защите прав граждан и физических лиц в ЕСПЧ по политическим обоснованиям», – цитирует политика RT.

Жалобу России также поддержали в Донецкой народной республике. Председатель комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина выразила мнение, что дискриминация русскоязычного населения вызывает большую обеспокоенность в последнее время.

«Ситуация недопустима, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств. Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры молчат о вопиющих нарушениях прав миллионов людей», — приводит слова парламентария Донецкое агентство новостей.