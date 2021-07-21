Как четыре страны решают судьбу «Северного потока --2»

США нашли компромисс с Германией в вопросе «Северного потока — 2». Германия, в свою очередь, обсудила ситуацию с Россией. А в Вашингтоне и Киеве готовятся к встрече двух президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского 30 августа — они тоже затронут тему строительства российского газопровода. «Газета.Ru» рассказывает, что будет с проектом трубы.

В ожидании Зеленского

Американский президент Джо Байден встретится в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа, говорится в сообщении пресс-секретаря администрации США Джен Псаки. По ее словам, Байден «с нетерпением ждет» приема.

«Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Сам Зеленский ожидает, что у него пройдет с Байденом содержательный разговор.

«Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США — мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ», — написал он на своей странице в Twitter.

Переговоры Берлина и Москвы

Тем временем канцлер Ангела Меркель созвонилась с российским президентом Владимиром Путиным. Темами для разговора, в частности, стали «энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток — 2», сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер. Меркель также проинформировала Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

В Кремле отметили, что во время телефонного разговора стороны выразили удовлетворенность «приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток — 2».

«Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации президента.

В частности, Путин и Меркель затронули вопрос продления соглашения о транзите газа через Украину и после 2024 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что переговоры о транспортировке газа через украинскую территорию носят коммерческий характер и их ведут не президенты стран.

Германо-американские переговоры

В этот же день, 21 июля, спустя почти неделю после переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, было опубликовано совместное заявление сторон по вопросам «Северного потока — 2».

Берлин и Вашингтон договорились, что, если Россия попытается «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины», то Германия обязуется принять меры по ограничению экспорта топлива из России в Европу.

«Соединенные Штаты и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией», — отмечается в заявлении.

Для решения вопроса по транзиту газа ФРГ назначит своего спецпосланника. «Мы знаем, что Украине потребуются значительное время и ресурсы, чтобы избавиться от зависимости от российской энергетики», — отметила представитель американского Госдепа.

Она добавила, что Вашингтон активно поддерживает переговоры о продлении контракта. Это, по мнению американской стороны, позволит Украине сохранить транзитные выплаты.

Помимо этого, Германия обязалась создать для украинской стороны «зеленый фонд». Таким образом европейский союзник поддержит энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Первоначальное пожертвование в фонд составит не менее $175 млн.

В свою очередь замгоссекретаря США Виктория Нуланд, комментируя договоренности, рассказала, что США и Германия будут помогать Украине, чтобы диверсифицировать источники энергоресурсов Киева. «Однако, говоря в более широком плане, нам необходимо работать вместе, чтобы сократить зависимость Украины — как ее экономическую зависимость от транзита [российских энергоносителей], так и ее собственную зависимость от российского [природного] газа», — сказала Нуланд.

Вместе с тем она напомнила, что санкции, введенные в мае против газопровода и компаний, связанных с ним, были приостановлены. США таким образом решили «посмотреть, могли ли мы сделать так, чтобы Германия работала с нами, Украиной и Польшей по вопросу последствий и уязвимостей, которые создает этот газопровод для Украины».

Соглашение между США и Германией в России считают позитивной новостью.

«Это хороший знак, что Вашингтон и Берлин уладили свой спор вокруг «Северного потока — 2» и что строительство крайне важного для Европы газопровода можно довести до конца», — отметил президент германо-российской внешнеторговой палаты Райнера Зеле.

Буквально за несколько часов до объявления текста соглашения депутаты Верховной рады опубликовали заявление. В нем они призывают США и ЕС не допустить запуск «Северного потока — 2», так как считают, что проект «с самого начала не был экономическим проектом». Параллельно с этим Украина инициировала консультации с ЕК и ФРГ по вопросу российского газопровода.