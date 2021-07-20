Поезд ушел, виноваты американцы: в МИД назвали причины выхода России из ДОН

Россия будет исполнять обязательства участника Договора по открытому небу до своего выхода из соглашения, но пересматривать этот шаг не будет. Процедура выхода РФ из него будет завершена 18 декабря. Вся вина за развал договора лежит на США, указал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на конференции государств — участников ДОН.

Россия до своего выхода из Договора по открытому небу (ДОН) намерена пользоваться правами и исполнять обязательства участника этого соглашения. Об этом заявил во вторник, 20 июля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выступая на конференции государств - участников ДОН, он рассказал, что конкретно произойдет вследствие выхода России из соглашения. Речь идет о пересмотре квот наблюдательных полетов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), а также о передаче функций председателя одной из неофициальных рабочих групп ККОН. При этом Москва «в принципе готова» оплачивать свою долю расходов ККОН до конца 2021 года при наличии юридических оснований.

Для решения этих вопросов Россия предложила вновь активировать переговорный механизм, созданный в связи с выходом США из ДОН в 2020 году.

«Вся вина за развал договора лежит на США. Их выход из ДОН разрушил баланс интересов, прав и обязательств его участников», — подчеркнули в МИД РФ, напомнив, что страны - участницы ДОН отказались учитывать предложения и интересы российской стороны при решении проблемы выхода Вашингтона.

Пересмотра не будет

Как указал Рябков, пересмотра принятого Россией решения не будет. Он напомнил, что Совет НАТО призвал Москву «использовать время, остающееся до вступления в силу ее выхода, для пересмотра принятого решения и возврата к полному соблюдению договора».

«Поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному», — отметил дипломат.

В Москве всегда говорили, что ДОН был нужен России отнюдь не больше, чем западным партнерам, добавил он.

«Расчет на то, что Россия «прогнется» под нажимом, не срабатывал раньше, не сработает и теперь. Мы будем выстраивать нашу линию в отношении договора в строжайшем соответствии с национальными интересами России и с интересами наших союзников», — указал замминистра.

Конференция стала последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу, отметили на Смоленской площади.

«Подтверждена правильность принятого у нас решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом договоре», — заявили в ведомстве.

Минск пока остается

Белоруссия поддержала российскую позицию по ДОН и выразила намерение проанализировать развитие ситуации вокруг него с учетом выхода из договора двух ключевых стран - России и США, сообщили в МИД России.

«Российская позиция была поддержана Республикой Беларусь, которая вместе с нашей страной входит в одну группу государств - участников ДОН. Белорусская сторона, отметив значение договора, выразила намерение внимательно анализировать развитие ситуации вокруг него, с учетом серьезных вопросов к его эффективности и жизнеспособности без участия двух ключевых государств - США и России», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Выход России из Договора по открытому небу

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг «отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях» - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года.

Свое решение США объяснили тем, что Россия «постоянно нарушала условия этого договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии». Москва эти обвинения отрицала и, в свою очередь, указывала на нарушения, допущенные Вашингтоном.

27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в ДОН.

19 мая закон о денонсации Договора по открытому небу был единогласно принят Госдумой. Совет Федерации одобрил его на заседании 2 июня, а 7 июня президент РФ Владимир Путин подписал документ.