article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Роспотребнадзоре рассказали детали о чипе-тесте на коронавирус 15:53
В Тунисе годовалого ребенка на надувном круге унесло в море 15:44
HBO купил права на показ «Перевала Дятлова» 15:40
Выросло число жертв наводнения в Бельгии 15:39
МВД Украины разделят на несколько ведомств 15:37
Врач рассказал о «молчащих пневмониях» при поражении COVID-19 15:37
Определились вероятные соперники «Рубина» и «Сочи» по отбору Лиги конференций 15:36
Эксперт заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад 15:33
Эксперт намекнул на повторение кризиса 2008 года — теперь в мире... 15:31
Путин примет участие в церемонии открытия МАКС-2021 15:29
Политика

«Мишустину удобнее»: округа будут курировать вице-премьеры

Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил федеральные округа за вице-премьерами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Во время «Прямой линии» 30 июня Владимир Путин поручил правительству закрепить за каждым вице-премьером один из федеральных округов. В Кремле отметили, что они займутся экономическими проблемами территорий, в то время как полпреды президента решают иные вопросы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов регионов страны из числа вице-премьеров. Об этом говорится на сайте правительства.

Они будут реализовывать свои новые полномочия во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Поручение закрепить за каждым вице-премьером кураторство над одним из округов страны дал в ходе «Прямой линии» президент России.

Справка
— Виктория Абрамченко — Сибирский федеральный округ,
Читать дальше
Справка
— Виктория Абрамченко — Сибирский федеральный округ, — Юрий Борисов — Уральский федеральный округ, — Татьяна Голикова — Северо-Западный федеральный округ, — Дмитрий Григоренко — Центральный федеральный округ, — Александр Новак — Северо-Кавказский федеральный округ, — Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ, — Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ, — Дмитрий Чернышенко — Приволжский федеральный округ.

Координацией их действий, по словам Мишустина, займется правительственная комиссия по региональному развитию. Возглавит структуру вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

«Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей», — отметил глава кабмина.

Виктория Абрамченко, которая в настоящее время отвечает в правительстве за недропользование, лесное хозяйство и экологию, будет курировать Сибирский федеральный округ.

Один из источников РБК отметил, что назначение Абрамченко «позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно». «Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать», — добавил собеседник издания.

По словам источника, все назначения оправданы. Например, Татьяну Голикову назначили куратором Северо-Западного федерального округа, так как в этом регионе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также основные вузы страны. Вице-премьер сейчас отвечает за здравоохранение и образование.

Юрий Борисов, который сейчас занимается промышленностью и оборонкой страны, будет курировать Уральский федеральный округ. Это назначение также оправдано: экономика этого региона во многом состоит сфер, за которые отвечает Борисов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Мишустин заранее предупредил главу государства о планах закрепить за вице-премьерами кураторство над округами.

Представитель Кремля добавил, что функции полномочных представителей президента в федеральных округах и кураторство вице-премьеров не подменяют друг друга — в данном случае речь о разделении функций.

«У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов», — пояснил он.

Замглавы фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Кущак выразил мнение, что полпреды и вице-премьеры не будут конфликтовать. «Очевидно, Мишустину так удобнее управлять, поэтому имеет право. У нас есть и представительство президента [в округах], и вот — кураторы при премьер-министре. Оперативно будут решаться вопросы», — сказал он в комментарии Daily Storm.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова призналась в беседе с изданием, что не совсем понимает, как кураторы и полпреды будут взаимодействовать в округах. Она предположила, что «полномочные представители президента не обладают уровнем [решения задач], может быть, финансовых каких-то потребностей [регионов]».

По ее мнению, речь, прежде всего, идет о проблемах в здравоохранении и образовании, так как они «идут наравне». Среди главных трудностей она назвала переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса и дефицит школьных учреждений и детских садов. Так, в регионах СЗФО, по ее словам, не хватает средств для решения этих проблем.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Темницу с крематорием нашли в доме бывшего сотрудника ФСИН в Ленобласти
В коттеджном поселке под Петербургом обнаружили заброшенную подземную тюрьму
«Чистой воды лоббизм»: что говорят о предложении Совфеда по ужесточению правил техосмотра
В Госдуме связали с лоббизмом инициативу сенаторов о техосмотре
Гадали 20 лет: ученые узнали о крохотных горах на нейтронных звездах
Ученые выяснили, что нейтронные звезды абсолютно круглые
Франция экстрадировала в РФ россиянина, обвиняемого в мошенничестве
Индия подтвердила эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»
В «Лукойле» рассказали, когда бензин будет стоить 20 рублей
В Подмосковье загорелся торговый центр
Новости и материалы
В Роспотребнадзоре рассказали детали о чипе-тесте на коронавирус
В Тунисе годовалого ребенка на надувном круге унесло в море
HBO купил права на показ «Перевала Дятлова»
Выросло число жертв наводнения в Бельгии
МВД Украины разделят на несколько ведомств
Врач рассказал о «молчащих пневмониях» при поражении COVID-19
Определились вероятные соперники «Рубина» и «Сочи» по отбору Лиги конференций
Эксперт заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад
Эксперт намекнул на повторение кризиса 2008 года — теперь в мире криптовалют
Путин примет участие в церемонии открытия МАКС-2021
В Турции предложили закрыть страну для россиян
Витория заявил, что «Спартаку» достался сложнейший соперник в Лиге чемпионов
Пострадавшего в ДТП в Москве 9-месячного ребенка выписали из больницы
Депутат Госдумы заявил об отсутствии «четкого понимания» у власти по теме техосмотра
Глава поселения рассказал подробности о секретной тюрьме в Ленобласти
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой
В Севастополе ковид-диссидентов отказались пускать в синагогу
Искусственный интеллект будет проверять домашнее задание российских школьников
Все новости
Как в России испытывают гиперзвукового «убийцу авианосцев» — «Циркон»
Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Личная драма Руя Витории: известен соперник «Спартака» в Лиге чемпионов. LIVE
Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. ОНЛАЙН
Коронавирус стал поражать легкие быстрее. В Минздраве советуют вакцинироваться до конца лета
Мурашко призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до начала сезона гриппа
Спирс уходит со сцены, Шнуров о МакSим, Россия и мемы в Каннах
Что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю
Угроза подросткам: газировку и соки связали с раком
Ученые рассказали, чем опасны газировка и энергетики
Стимул прививаться: вакцинировавшихся пенсионеров могут поощрить выплатой в 10 тыс. рублей
В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию
В России создают новую вакцину и биочип для выявления COVID-19
Роспотребнадзор сообщил об инновационном биочипе для тестов на коронавирус
Не дождалась справедливости: скончалась мать Анны Политковской
Какой была мать Анны Политковской Раиса Мазепа
Свои против своих. Что известно о нападении на украинских пограничников
СБУ передала следователям сотрудников, причастных к инциденту на границе с РФ
«Значит, где-то в вас завис страшный вирус»: как проявляется «длинный ковид»
Эксперт указал на риски «длинного COVID-19»
Из войны и нищеты: как художник из Таджикистана покорил Голливуд
Художник Джама Джурабаев — о работе со Спилбергом и Гаем Ричи
«Команда 29» распущена после блокировки сайта
В руководстве «Команды 29» назвали причины ликвидации объединения
Трагедия в Солнцево: москвичи несут цветы к месту ДТП, где погибли дети
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях