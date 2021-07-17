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Политика

Сдержать Россию и Китай. Британский генерал раскрыл секретную роль спецназа

В Лондоне рассказали, какую миссию против Москвы и Пекина будут выполнять спецслужбы

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Petros Karadjias/AP
У спецслужб Великобритании теперь будет больше времени и средств для выполнения заданий с «повышенным риском». Спецназу, в частности, могут быть поручены «сложные политические задачи». Такая миссия якобы необходима для лучшей защиты от «враждебных государств», в первую очередь — России и Китая, указал бригадный генерал Марк Тоттен.

Британский спецназ возьмет на себя новую тайную миссию против Китая и России. Об этом заявил бригадный генерал Марк Тоттен в интервью газете The Times, опубликованном в субботу, 17 июля. Он отметил, что Пекин и Москва в последнее время концентрируются на противодействии «крупным государственным противникам».

По его словам, у особых служб Великобритании теперь будет больше времени и средств для выполнения задач с «повышенным риском», требующих сложной детализации, планирования и специальных знаний. При этом их стандартные функции возьмут на себя королевские морские пехотинцы, указал Тоттен.

Что будет делать спецназ

Например, спецназу могут поручить обучение военно-морских сил стран, расположенных в районе Южно-Китайского моря. Якобы такая миссия необходима «для лучшей защиты от враждебности Китая», отмечает издание.

Тоттен указал, что эти подразделения будут дислоцироваться в сравнительно небольшом числе стран, но в то же время – в самых разных регионах. Они будут использовать, в частности, дроны-ловушки и искусственный интеллект.

«Что мы сможем сделать, так это позволить спецназу сосредоточиться на более сложных задачах, направленных против России и Китая. Это требует реального опыта специалистов, поэтому мы дадим им больше времени и людей для их решения», — отметил генерал.

Угрозы со стороны Китая и России

Его заявления по сути стали первым официальным подтверждением того, что спецназу будет поручено противодействовать угрозам со стороны Китая и России. Считается, что в «очень секретных операциях» могут быть задействованы войска, действующие вместе с МИ-6 для наблюдения за китайской и российской разведкой и военными подразделениями. Часть их работы будет заключаться в отслеживании противников и моделировании меняющегося и «ускоряющегося» характера угрозы, утверждает The Times.

Особые подразделения также могут выступать в качестве сдерживающего фактора для группы Вагнера — российских наемников, которые, как утверждают на Западе, якобы выполняют приказы Кремля, имея присутствие в ряде стран.

«Я не говорю, что мы перейдем к прямому противостоянию наемникам, но мы точно не облегчим им задачу – потому что они должны думать о том, что мы делаем и что увидим», — пояснил Тоттен.

Роль британского спецназа всегда была в высшей степени секретной, отмечает издание. Власти страны не отрицают, но и не подтверждают их операции. Известно, что они выполняют самые опасные задачи, в том числе такие как спасение заложников.

Как пишет газета, сдвиг к сосредоточению внимания на угрозах со стороны «враждебных» государств происходит на фоне опасений, что такие страны становятся «все более наглыми в своих атаках». Ранее в британском правительстве обвинили Россию в том, что она «не играет по международным сводам правил».

По данным нескольких социологических служб, главной недружественной страной россияне по-прежнему считают США (66% респондентов указали этот вариант ответа). На втором месте – Украина (40%), тогда как Великобритания замыкает тройку (28%).

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