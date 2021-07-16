Смена генералов в МВД. Путин назначил нового замминистра

Владимир Путин отправил в отставку 65-летнего Михаила Ваничкина. Ветерану МВД долго не могли подыскать замену, утверждают источники в правоохранительных органах. В итоге на этот пост согласовали кандидатуру начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрея Храпова, потомственного сотрудника органов внутренних дел.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) Андрея Храпова на должность заместителя министра внутренних дел. Документ опубликован 16 июля на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Храпов возглавлял ГУНК МВД России с апреля 2016 года.

Этим же указом от должности заместителя министра внутренних дел был освобожден генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин. В мае ему исполнилось 65 лет.

Нашли замену

Как пишет «Коммерсантъ», Ваничкина провожали на пенсию в течение нескольких последних лет, связывая его возможную отставку с тяжелыми болезнями. Однако всякий раз слухи оставались лишь слухами — ветеран МВД продолжал курировать работу наиболее важных главков, входящих в блок криминальной полиции министерства, в том числе главные управления уголовного розыска (ГУУР), экономической безопасности и противодействия коррупции, а также по контролю за оборотом наркотиков.

Вопрос с отставкой господина Ваничкина, считавшегося одним из авторитетнейших специалистов в области борьбы с организованной преступностью, не решался как раз из-за поиска ему замены, а потом и согласования кандидата, отмечает издание.

Потомственный сотрудник

51-летний Андрей Храпов является потомственным сотрудником органов внутренних дел. Его отец Иван Храпов в 90-х годах возглавлял ГУУР МВД.

Храпов-младший родился в Саратове в 1970 году. После окончания средней школы в Москве год работал токарем на заводе. С 1988 по 1990 годы проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР. В 1994 году после окончания Московской высшей школы милиции МВД СССР работал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД «Беговой» столичного главка.

В период с 1995 года по 2003 год Андрей Храпов прошел служебный путь от оперуполномоченного до заместителя начальника 2 отдела (по раскрытию убийств) Управления уголовного розыска ГУВД Москвы. Затем четыре года возглавлял 1 отдел (по раскрытию заказных убийств) этого же управления.

С 2007 года по 2013 год — заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУВД Москвы по линии раскрытия тяжких преступлений против личности. С 2013 года по апрель 2016 года — заместитель начальника ГУУР МВД, отвечал за линию борьбы с организованной преступностью.

Храпов — выпускник четвертого потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.

Борьба с наркотиками

В прошлом году Храпов рассказал, что в период самоизоляции в России на 74% выросло число выявленных наркопреступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

На этом фоне МВД предложило ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотических веществ в интернете. Соответствующий закон был принят в феврале 2021-го.

«В отдельных случаях, при наступлении тяжких последствий, законом теперь предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», — отмечал ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.