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Политика

«Нужен тотальный локдаун». В «Яблоке» предложили снова ввести нерабочие дни в России

Председатель партии «Яблоко» попросил Путина ужесточить антиковидные ограничения

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Принятые правительством меры по сдерживанию пандемии недостаточны, указал председатель партии Николай Рыбаков. По его оценкам, недоверие граждан к властям привело к тому, что вакцинация в России идет существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран. При этом частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун, отметил политик.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести на две недели режим нерабочих дней в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Кроме того, политик призвал принять ряд мер поддержки экономики и граждан. Об этом в четверг, 15 июля, сообщили в пресс-службе партии.

Рыбаков отметил, что Россия вышла на третье место в мире по числу летальных исходов при заражении коронавирусом — после Индии и Индонезии. Он указал, что за последние сутки от последствий COVID-19 в нашей стране умер 791 человек и «с каждым днем цифра растет». По его оценкам, принятые правительством меры по сдерживанию пандемии недостаточны.

«Недоверие граждан к властям, ошибки в информационной кампании государства, предрассудки и неинформированность привели к тому, что вакцинация в России идет существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран. При этом никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун», — говорится в заявлении Рыбакова, опубликованном на сайте партии.

«Черный день настал…»

Лидер «Яблока» подчеркнул, что локдаун должен проходить на иных условиях, чем в 2020 году. Рыбаков считает, что выплаты работникам необходимо осуществлять за счет государства, а не за счет собственников предприятий. Иначе это приведет к разорению предпринимателей, сокращению зарплат и увольнениям, отметил он.

Кроме того, политик призвал провести экстренные заседания Госдумы для того, чтобы внести в бюджет России изменения по экономии неприоритетных статей и перераспределению этих средств для решения вопросов здравоохранения и подготовки системы образования к возможному обучению онлайн осенью.

«На финансирование антикризисных мер необходимо направить средства Фонда национального благосостояния, объем которого за время пандемии вырос почти вдвое - с 7,8 трлн до 13,6 трлн рублей. Этот резервный фонд задумывался как кубышка на «черный день», и этот день в России настал», — отметил Рыбаков.

Сохранить жизни и здоровье людей

Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель «Яблока» также предложил президенту принять отдельные программы помощи для самозанятых, ИП, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства.

Как отметил политик, эти программы должны полностью покрыть расходы на зарплаты, арендные платежи и частично компенсировать выпадающие доходы.

Кроме того, по его словам, необходимо принять программу жилищных пособий для граждан, арендующих жилье - чтобы дотировать 50% их ежемесячных расходов.

Реакция властей

Инициативу лидера «Яблока» уже оценили в Госдуме. Зампред комитета по охране здоровья Николай Говорин (член фракции «Единая Россия) отметил, что не стоит доводить ситуацию до абсурда. «Посадить всех по домам — это не мера», — приводит его слова Lenta.ru.

«Такой опыт мы имели в начале пандемии. Это имеет не только позитивные, но и отрицательные последствия. В частности, многие потеряли работу. А сейчас эпидемиологи имеют уже достаточный опыт, чтобы быть экспертами и знать, какие меры реально могут помочь», — отметил депутат.

Как отмечала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, необходимости вводить в России локдаун или ужесточать действующие ограничения нет. По ее словам, такой необходимости точно не будет, если все привьются от коронавируса.

Режим нерабочих дней вводили в России с конца марта до середины мая 2020 года, а также в период между майскими праздниками 2021-го. Введение полного локдауна власти пока не обсуждают.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за последние сутки на 25 293, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В Москве зарегистрировали 101 летальный исход.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России продолжил снижение и составил 0,98, следует из подсчетов ТАСС. В Москве этот показатель опустился до 0,82.

По последним данным нескольких социологических служб, рейтинг «Яблока» оценивается от 1% до 4%. В Москве партию готовы поддержать на предстоящих выборах в Госдуму около 5% избирателей.

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