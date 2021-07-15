«Губернатор должен не навязывать свою повестку, а создавать условия для реализации существующих идей»

Каковы в Новгородской области темпы вакцинации от коронавируса, как стать лидером рейтинга Агентства стратегических инициатив, чем отличается бизнес от госслужбы и что определяет депутата «новой волны», рассказал «Газете.Ru» губернатор Андрей Никитин, включенный Экспертным институтом социальных исследований в ТОП-10 губернаторов «новой волны».

Вакцинация: обязательна или нет

— В Новгородской области невысокий процент вакцинированных жителей. Есть идеи, как решить эту проблему? Будете ли вводить в регионе обязательную вакцинацию?

— Обязательная вакцинация вводится решением главного санитарного врача. Оно зависит от совокупности факторов: динамики заболевания, общей эпидситуации и других. Ситуация с количеством заболевших отслеживается каждый день, и я допускаю, что подобное решение может быть принято.

Что мы уже сделали – обязали ряд предприятий провести вакцинацию сотрудников до 1 октября. После 1 октября те, кто не поставит прививку, смогут прийти на работу только с отрицательным результатом ПЦР-теста либо выполнять свои обязанности удаленно. Считаю, что мы указали достаточно щадящий срок, учитывая мощности наших медицинских пунктов.

На сегодня темпы вакцинации сильно выросли. Благодарю за это жителей области в первую очередь.

Я убежден, что вакцинированный человек не только защищает свое здоровье, но и еще спасает 12 от коронавирусной инфекции (такое среднее количество заражающихся от больного ковидом).

Параллельно важно рассказывать людям о вакцинации. Просветительской деятельностью у нас занимаются инфекционисты – они выезжают с лекциями на предприятия, проводят прямые эфиры. Врачи рассказывают о безопасности вакцины, принципе прививки, объясняют побочные симптомы. Этот формат действительно работает.

— Сколько уже жителей Новгородской области привито?

— Уже более 30%. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал нас в числе регионов, где темпы вакцинации серьезно выросли.

Секрет успеха

— На ПМЭФ-2021 был опубликован инвестиционный рейтинг регионов. Новгородская область впервые попала в ТОП-10, заняв 7-е место. Рейтинг создавался в те времена, когда вы были руководителем Агентства стратегических инициатив (АСИ). Можете рассказать, благодаря чему регион вырос в рейтинге, и поделиться секретами попадания в ТОП?

— На этот вопрос я отвечал, будучи директором АСИ. Составляющие рейтинга: 25% – это статистика и 75% – опросные показатели (вопросы задают местному бизнесу). Сам АСИ не формирует рейтинг, он только складывает показатели.

Если вы хотите вырасти в рейтинге, то сделайте так, чтобы ваши предприниматели вас поддерживали. Каким способом? Каждый регион решает по-своему. К примеру, Москва и Татарстан продвигают цифровые технологии. Новгородская область небольшая, мы можем себе позволить прямой контакт со всеми предпринимателями.

Также рейтинг АСИ показывает: губернатор увеличивает инвестиционную привлекательность региона или расходует существующий потенциал. Изначально идея была в том, чтобы подтянуть отстающих. Например, показать разрыв субъектов по одним и тем же показателям. В частности, разница в сроках подключения к электросетям в некоторых случаях была в 12 раз: где-то выполняли за 60 дней, а где-то за 2 года.

Каждый губернатор должен реально оценивать свои возможности. Если ты находишься внизу рейтинга, то бессмысленно конкурировать с Татарстаном – начни с соседей, чтобы инвестор при выборе площадки обращал внимание на твой регион. Для начала необходимо найти свою уникальную нишу. Но это не так просто.

«Губернатор не нужен тем, у кого все хорошо»

— Вы занимались бизнесом, были директором АСИ. Чем принципиально отличается предыдущая работа от губернаторства

— Сейчас сложнее всего. Во-первых, как губернатор ты работаешь с людьми. Не важно, любят тебя или нет, нравишься ты или нет, на тебя могут за что-то обижаться, тебя могут несправедливо в чем-то обвинять, но ты все равно обязан взаимодействовать, помогать.

Ты не можешь свои эмоции ставить во главу угла. Твоя роль – сделать жизнь граждан лучше.



Во-вторых, в бизнесе ты отвечаешь за зарплату и за те 8 часов, которые работник проводит на предприятии. Как губернатор ты отвечаешь за всех жителей в режиме 24/7. Все, что происходит в любой части области, – это твоя проблема.

В-третьих, губернатор по большей части не нужен тем, у кого все хорошо. К нему обращаются те, кто нуждается в помощи. Ты работаешь с людьми, у которые есть проблемы, обиды, сложности. Это очень непростая работа, но позитив в ней все-таки есть, и есть результаты. Правда, есть особенность: то, за что ты сам себя готов похвалить, то за что тебя хвалят в правительстве и то, за что тебя хвалят, хоть и редко, люди, часто между собой никак не связано.

— Опыт в бизнесе как-то помогает в сегодняшней работе?

— Меня в свое время научили мыслить критериями результата, а не процесса. Часто от чиновников я слышу слова: пошел, отнес, передал, написал. На вопрос: «Что в итоге?» ответ: «Ничего». К сожалению, многие на госслужбе мыслят процессами. Им кажется, что отсутствие результата – это не их проблема. На самом деле – их.

Если мы что-то начинаем делать, то мы должны понимать: ради чего и что будет в итоге. Если такого понимания нет, то такие люди в моей команде не задерживаются.

Также я получил хороший опыт в АСИ, где задача была не придумывать, а поддерживать проекты, «поливать то, что растет».

Поначалу это было сложно, потому что у меня же есть свое мнение. Мы все считаем, что знаем лучших других. Но я научился игнорировать свое мнение и помогать другим. То же самое в губернаторстве: ты должен не навязывать свою повестку тем, кто хочет чего-то добиться, а создавать условия для реализации существующих идей. Принципиально важно: не надо свой опыт переносить в регион, надо помогать людям делать на своей земле так, как они считают правильным.

Рыба или удочка?

— В своем послании Президент России Владимир Путин отмечал Новгородскую область как регион с хорошей динамикой по направлению социальной защищенности. Благодаря чему это удалось?

— Мы стараемся все лучшие идеи субъектов России, связанные с социальной сферой, применять у себя, не дожидаясь государственных программ. Мы одни из первых в стране ввели систему долговременного ухода. То же самое с соцконтрактом: мы поняли, что людям надо давать не только «рыбу», но и «удочку». Да и граждане хотят сами отвечать за свою жизнь и благосостояние, а не ждать поступления пособия. Новгородская область показала практику, ее систематизировали и запустили в других регионах.

Мы стараемся включаться во всевозможные пилотные проекты, потому что в Новгородской области есть большое количество социальных проблем. А мне хочется, чтобы людям жить было проще и лучше.

Конечно, сразу все дороги, школы и спортплошадки не отремонтировать, но изменения должны быть заметны жителям: у нас стало гораздо больше хороших улиц, в школе появились современные классы с компьютерами и 3D-принтерами, есть новые места для занятий спортом.

Жить жизнью избирателей

— В этом году состоятся не только выборы в Государственную думу, но и в Новгородскую областную. Ожидаете ли вы появление нового типа депутата – «новой волны», более эффективного и близкого к людям. Как вам кажется, появятся ли такие депутаты в областной думе региона?

— Я могу говорить только за своих коллег по партии. Часто во время выездов в районы местные жители рассказывали про проблемы, что область деньги не выделяет. Я понимаю, что региональный бюджет в том числе распределяют депутаты. Я спрашиваю: «Кто ваш депутат?» Мне отвечают: «Не знаем».

Тех людей, из старого состава, про которых люди не знают, я попросил не участвовать в предстоящих выборах от партии. Из старого состава в списке кандидатов остались только те, про которых люди знают. Новые – почти все до единого живут и работают на местах. Тут мы совпали с избирателями и результаты предварительного партийного голосования откровенно порадовали.

Для меня «новая волна» и новая формация – это люди, которые живут той же жизнью, которой живут их избиратели.

Не исключаю, что с ними будет сложнее, так как будет конкретный запрос по улучшению жизни, у них не будет безразличного отношения. Но по крайней мере я буду понимать, что дискуссия будет идти вокруг позитивных изменений.

Такого состава кандидатов у нас никогда не было – в него входят люди, которые действительно чего-то добились. Думаю, что мне с ними будет интересно. Уверен, избиратели знают, что им на самом деле нужно, и сделают правильный выбор.

— Можете рассказать самую смешную шутку про трех губернаторов Никитиных, которую вы слышали?

— Самая лучшая шутка была с Александром Никитиным, губернатором Тамбовской области. В нашем регионе одна из самых острых проблем – это качество воды, нужно всегда проводить водоподготовку. Поэтому Новгородская область – один из самых активных участников программы «Чистая вода». 2017 или 2018 год, мы вели долгие переговоры с правительством РФ, чтобы получить финансирование на ещё одну станцию очистки воды. Сложная история была. В какой-то момент меня поддержали и на заседании правительства Дмитрий Анатольевич Медведев говорит: «И Никитину дадим денег на «Чистую воду», тем более у него сегодня день рождения». Я звоню Александру Никитину в Тамбов и говорю: «Это самый лучший подарок на твой день рождения мне». (смеется). Финансирование предназначалось и в итоге пришло нам. Но такой казус был.