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Политика

«Надежный и стабильный партнер»: как Белоруссия получила новый кредит от России

Переговоры Путина и Лукашенко завершились договоренностями о цене на газ на 2022 год

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На берегу Финского залива прошла четвертая за этот год встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. За пять с половиной часов стороны, в частности, договорились о ценах на газ на 2022 год (они останутся на том же уровне, что и в 2021 году), а также о кредите для Минска, который таким образом сможет покрыть убытки из-за налогового маневра Москвы.

В Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Она, как отмечает Telegram-канал «Пул первого», продлилась пять с половиной часов.

Основная тема встречи — цены на российский газ, который поставляется в Белоруссию. Стороны договорились, что в 2022 году они останутся такими же, как и в 2021 году. Таким образом, индексация проходить не будет.

До конца 2021 года между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действуют договоры на поставку топлива в Белоруссию и на его транзит через республику. В конце 2020 года глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что стороны договорились о поставках газа на 2021 год о цене $128,5 за 1 тыс. куб. м. В 2020 году Белоруссия покупала у России газ по цене на $1,5 ниже.

Российский и белорусский президенты обсудили ситуацию в экономике и сфере международных отношений. В частности, Лукашенко посетовал на давление, которое продолжается со стороны Запада. Глава республики заметил, что связи с Россией помогают его стране справиться с ограничительными мерами европейских политиков.

Вместе с тем Лукашенко пообещал Москве выполнить обязательства по тем кредитам, которые республика уже взяла у союзника.

«Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы. И будем их выполнять, чего бы нам ни стоило», — пообещал он.

Путин, в свою очередь, назвал Белоруссию «надежным и стабильным партнером». Он отметил, что Минск обслуживает все кредиты, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и санкции.

Во время переговоров главы двух стран договорились о кредитной поддержке Белоруссии. Средства необходимы, чтобы власти республики могли компенсировать убытки из-за налогового маневра в России.

Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. Кроме того, Белоруссия зарабатывает на реэкспорте сырой и переработанной нефти.

Но в 2018 году Москва решила ввести так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% в 2019 году до нуля к 2024 году. Одновременно с этим постепенно повышается налог на добычу полезных ископаемых. Цены на сырье увеличиваются.

Россия компенсирует убытки своим нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но белорусские страдают не меньше, тем не менее у них нет льгот. При этом цена российской нефти увеличивается до уровня мировой, из-за этого реэкспорт становится невыгодным. Минск оценил ущерб от налогового маневра к 2024 году в $11 млрд.

По словам пресс-секретаря Путина, президенты резюмировали дискуссии, которые проходили ранее на высшем уровне, а также «выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика».

Песков добавил, что стороны обстоятельно обменялись мнениями по обстановке в мире и региональным проблемам.

Политики встретились в Константиновском дворце в Стрельне, расположенном на берегу Финского залива. Только за 2021 год это четвертая их встреча.

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