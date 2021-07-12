В чем Путин видит историческое единство русских и украинцев

Кремль опубликовал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на двух языках: русском и украинском. О планах написать ее российский лидер заявил во время прямой линии, так как посчитал важным изложить свою мысль о том, что население России и Украины — один народ. Путин заверил, что работая над материалом, использовал «не какие-то секретные архивы, а открытые документы, которые содержат хорошо известные факты». Он подчеркнул, что «руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать».

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что он воспринимает возникшую в последние годы между Россией и Украиной стену как «большую общую беду, как трагедию». По его мнению, такое положение дел стало результатом ошибок Москвы, а также действий «сил», которые «стремились к подрыву единства» двух стран.

«Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», — убежден Путин.

Российский лидер обратил внимание на общее историческое прошлое в составе Древней Руси.

«Позднее, как и другие европейские государства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздробленностью. При этом и знать, и простые люди воспринимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну», — продолжил глава государства. Он подчеркнул, что даже на этом этапе как в западных, так и в восточных землях сохранялись единые язык и вера, а до середины XV века единым было и церковное управление.

Кроме того, президент напомнил про события XVII века, когда Русское государство вело «затяжную войну» с Речью Посполитой. «Она завершилась Андрусовским перемирием 1667 года. Окончательные итоги закрепил «Вечный мир» 1686 года. В состав Русского государства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье», — написал Путин. По его словам, жители этих территорий «воссоединились с основной частью русского православного народа».

«За самой этой областью утвердилось название — «Малая Русь» (Малороссия). Название «Украина» тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово «окраина» встречается в письменных источниках еще с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях», — напомнил глава государства.

Вопрос с кем быть во время Северной войны со Швецией, по словам Путина, не стоял перед жителями Малороссии.

«Мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть казаков. Люди разных сословий считали себя русскими и православными», — пояснил президент.

Языком едины

Путин подчеркивает что одним из важнейших объединяющих факторов был древнерусский язык — народы, которые изначально говорили на древнерусском, впоследствии не отказывались от того, что они близки.

«Конечно, за многие века раздробленности, жизни в разных государствах возникли региональные языковые особенности, го́воры. Язык литературный обогащался за счет народного», — констатировал Путин.

Общее культурное достояние

То, что привнесли в язык культурные деятели, в том числе поэт Тарас Шевченко, является «общим литературным и культурным достоянием», уверен президент России.

«Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза — в основном на русском. Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?» — задался вопросом глава государства.

Этот вопрос не раз вызывал споры между Киевом и Москвой. Так, в апреле украинские власти ввели санкции против Россотрудничества из-за того, что в марте российское ведомство назвало Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». Такая формулировка использовалась в одном из анонсов мероприятия, посвященного деятелю культуры. На Украине посчитали, что Россия посягает на культурное наследие. В Россотрудничестве заметили, что не удивлены введенными ограничениями.

Кто разделял народы

«Представления об отдельном от русского украинском народе» возникали и укреплялись в среде польской элиты, подчеркивает Путин.

«Вплоть до того, что украинцы якобы вообще не славяне, или, наоборот, что украинцы — это настоящие славяне, а русские, «московиты» — нет», — напомнил президент России.

По его словам, такие предположения использовались в политике «как инструмент соперничества между европейскими государствами». Позднее эту тему подхватили и австро-венгерские власти, пишет Путин.

Российский президент также напомнил и про политику «коренизации», которую продвигали большевики в 20-30-е годы прошлого века.

«Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал», — написал Путин, заметив, что советские власти вместо триединого народа провозгласили отдельные русский, украинский и белорусский народы.

Как устанавливались границы

При этом Путин считает, что большевики «произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки». Например, он уверен, что передача Украине Крыма в 1954 году прошла «с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм».

«Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что при развале СССР странам, которые входили в союз, необходимо было выйти из него в тех территориальных границах, в которых они в него вступили. «Все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами — уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить», — написал он.

Как Украину отталкивали от России

Путин считает, что «украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ». В то же время украинские власти, по его словам, стали «говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации», а «общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа».

Помимо этого, против России выступали и радикалы с неонацистами, которым «потакали и официальные власти, и местные олигархи». «К этому следует добавить хроническую слабость государственных институтов, положение добровольного заложника чужой геополитической воли», — пишет Путин.

Он заметил, что еще до событий семилетней давности, «США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить экономическое сотрудничество с Россией».

Когда Россия предлагала провести саммит Россия-Украина-ЕС, то встретила отпор: «Нам заявляли, что Россия тут ни при чем, мол, вопрос касается только ЕС и Украины. Де-факто западные страны отклонили неоднократные российские предложения о диалоге».

Путин подчеркнул, что на протяжении десятилетий страны развивались совместно — «как единая экономическая система». Но сейчас промышленные гиганты, которыми ранее гордился Киев, «лежат на боку». «Украина сейчас — беднейшая страна Европы», — считает Путин. Он отметил, что в этом виноват не народ Украины, а ее власти, которые «растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений».

Он отметил, что «до 2014 года сотни соглашений, совместных проектов работали на развитие наших экономик, деловых и культурных связей». Приносили «ощутимую пользу» народам обеих стран.

«Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения российскому Правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет», — отметил глава государства.

В то же время, как отметил Путин, в Россию приезжают украинцы, в том числе на заработки и «встречают здесь радушие и поддержку». «Такая вот получается «страна-агрессор», — добавил он.

Кто заинтересован в превращении Украины в «Анти-Россию»

Путин подчеркнул, что Украину втянули в «опасную геополитическую игру», чтобы превратить ее «в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России». Затем концепция «Украина — не Россия» перестала устраивать, поэтому возникла «Анти-Россия», «с чем мы никогда не смиримся», заявил он.

«И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины. Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года», — заявил российский лидер.

В то же время госполитику страны во многом стали определять идеология, лозунги и откровенная агрессивная русофобия, которые звучали со стороны радикальных националистических группировок, уверен Путин.

«Под удар попало все то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего — русский язык», — отметил глава государства.

Он напомнил также про украинский законопроект о «коренных народах», которыми признаются «лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».

Путин считает, что власти Украины, приняв этот закон, посеяли «новые семена раздора».

«Принудительная смена идентичности»

По мнению Путина, неважно к какому народу люди себя относят, так как это «право каждого человека, свободного в своем выборе». Но Киев, как заметил президент России, принуждает местных жителей менять свою идентичность.

«И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия — их враг», — написал он.

Путин считает, что такие действия со стороны украинских властей можно сравнить с «применением против нас оружия массового поражения». «В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев — совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», — уверен российский президент.

«Киеву Донбасс просто не нужен»

Глава государства подчеркнул, что миллионы жителей Украины отвергли проект «анти-Россия».

«Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы», — отметил он.

По его словам, в ответ на это «жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь».

В 2014 году в Крыму прошел референдум, в котором приняли участие большинство жителей, которые имели право голоса. Абсолютное большинство из них выступили за вступление полуострова в состав России. Но это решение до сих не признают на Украине, в ЕС и США.

В то же году на юго-востоке Украины началась гражданская война. Власти Донбасса потребовали особого статуса для части Донецкой и Луганской областей.

«Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство. Были заключены Минские соглашения, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Убежден, что они по-прежнему не имеют альтернативы», — написал Путин.

Нынешние украинские власти неоднократно заявляли, что необходимо пересмотреть Минские соглашения, так как они якобы устарели и не эффективны. Тем не менее, как заметил президент России, «никто не отзывал свои подписи ни под минским «Комплексом мер», ни под соответствующими заявлениями лидеров стран «нормандского формата». В то же время киевские власти «не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей».

«Предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и торговать русофобией. Устраивают кровавые провокации в Донбассе. Словом, любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев», — уверен Путин.

В то же время он считает, что «Киеву Донбасс просто не нужен». По его словам, это происходит по двум причинам.

Первая — «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».

Вторая — «итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия».

Путин напомнил, что «основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира». «Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала», — подчеркнул российский президент.

Путин предупредил, что те, кто предпримет попытку использования исторических территорий России и живущих там людей против нее, «разрушат таким образом свою страну».

Диалог России и Украины

Глава государства напомнил, что Москва готова обсудить с Киевом самые сложные вопросы. «Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами», — подчеркнул Путин.

«Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине — решать ее гражданам», — заключил он.