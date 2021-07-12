Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«Тотальный дефицит»: на Кубе начались протесты из-за голода

Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы и отреагировать на «провокации»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
США предостерегли власти Кубы от насилия в отношении протестующих кубинцев. Вашингтон также обеспокоен «призывами к оружию», исходящими от властей «острова свободы». Ранее на фоне пандемии COVID-19, проблем с подачей электричества и невиданной с 1990-х годов нехваткой еды на Кубе начались массовые, многотысячные протесты. Президент республики Мигель Диас-Канель уже назвал демонстрантов «наймитами империалистов из США».
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американское руководство предостерегает власти Кубы от насильственного подавления акций протеста, начавшихся на острове. Об этом чиновник написал в своем Twitter.

«США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают свои общечеловеческие права», — сказал Салливан.

Он также сообщил, что Вашингтон беспокоят «призывы к оружию» президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Тот в своем воззвании ранее обратился ко «всем коммунистам и защитникам революции», заявив о необходимости «выйти на улицы Кубы и отреагировать на провокации».

Протесты против действующего руководства Кубы начались 11 июля на фоне роста заболеваемости COVID-19, перебоев с подачей электроэнергии и нехватки продовольствия в магазинах. В этот день в стране было отмечено рекордное количество новых случаев коронавируса. По данным французских СМИ,

демонстранты наводнили улицы Гаваны и других городов, выступая против коммунистической диктатуры. Среди их лозунгов — «Свободу», «Долой коммунизм», «Родина и жизнь» и призывы дать людям лекарства, еду и вакцину от коронавируса.

По данным кубинского гостелевидения, в некоторых городах произошли беспорядки, были разгромлены магазины — полки даже нетронутых магазинов остаются практически пустыми. На улицах Гаваны появились военные и полицейские автомобили с пулеметами. По словам президента Диас-Канеля, «власти не позволят контреволюционным наймитам, продавшимся империи американцев, устроить провокации и дестабилизацию ситуации».

Кроме того, глава Кубы заявил, что «это те янки, которые всегда поддерживали блокаду, требуют «гуманитарной интервенции» и сеют слухи, что правительство не справляется с эпидемией».

«Пока есть ром и сигары»

На Кубе наблюдается «тотальный дефицит», написал ранее в личном Telegram-канале главред издания Baza Никита Могутин, побывавший недавно на «острове свободы».

«Вы покидаете отель, но вас заранее просят: вы не могли бы перед отъездом оставить свои лекарства нам? Вы удивляетесь: ну зачем вам мои таблетки? А вам отвечают: «На Кубе очень тяжело достать лекарства, аптек мало и там маленький выбор, нет даже необходимых лекарств». Поэтому все русские передают по цепочке одну и ту же фразу: «Ребят, оставляйте лекарства в отелях местным – им реально нужно», — говорится в одном из его постов о ситуации на Кубе.

Проблемы на острове наблюдаются, по словам Могутина, и с продовольствием.

«Сидя в отеле на Кубе, ты жалуешься на скудную еду – рыба, тыква, курица, сосиски, рис. Ты приезжаешь в Гавану, заходишь в магазин, видишь зубные щетки и тебе снова становится стыдно. Можно, конечно, купить продукты на черном рынке – но нужны знакомые. <...> Особенно тяжело, говорят, стало во время изоляции. Очень многие остались без средств к существованию, на улицах стало больше нищих и пьяных людей», — пишет журналист.

Практически везде, добавил он, наблюдается продуктовый дефицит. «Очереди – пожалуй, это первое, на что обращаешь внимание, когда выезжаешь за пределы курортных зон на Кубе. Очереди везде. Стоят в продовольственные и обувные, стоят за одеждой, иногда стоят просто так, – даже не зная, за чем именно», — отмечается в постах Могутина.

Сейчас на Кубе действует комендантский час — он наступает в 21:00 по местному времени. На улицах появляются военные патрули и полицейские блокпосты.

«Местные русские часто повторяют одну и ту же мантру: «Коммунисты держатся, пока есть ром и сигары». И добавляют: «Но скоро все изменится». Все уверены, что в стране полным ходом идет перестройка по российскому сценарию: все, что есть государственного – тайком раздадут ближнему кругу, откроют рынок и дадут людям повариться в собственном соку под чутким контролем силовиков», — сообщил также Могутин.

Новая экономическая модель

В апреле на Кубе сменилось руководство — о своем уходе в отставку объявил 89-летний Рауль Кастро. Его преемнику Мигелю Диас-Канелю досталась страна с ВВП, упавшим за минувший год на 11%. Кубинская экономика серьезно пострадала от введенных администрацией 45-го президента США Дональда Трампа экономических санкций — несмотря на некоторое потепление отношений при президенте Бараке Обаме.

Доцент экономического факультета РУДН Магомед Кодзоев ранее заявил «Газете.Ru», что повлияли на благосостояние Кубы не только санкции Трампа, но и пандемия коронавируса.

«Главный удар пришелся по туристической отрасли, второй статье доходов кубинского бюджета (после медицинского обслуживания). После учащения случаев заболеваний в конце прошлого года стало понятно, что пока Кубе рано открывать двери туризма», — отмечал он. Восстанавливаться отношения с США при Джо Байдене будут долго, предположил Кодзоев, но здесь дело в подходе демократов к Латинской Америке — Белый дом при Байдене не считает региональную тему приоритетной.

«По крайней мере, ужесточения санкционной политики в отношении Кубы можно не бояться», — отмечал эксперт в апреле.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку