Охота на мигрантов: как ЕС будет перекрывать «тропу Лукашенко»

Из-за растущего миграционного давления со стороны Белоруссии на помощь Литве придет Европейское пограничное агентство (Frontex). Ситуацию на границе двух этих государств во Frontex назвали вызывающей беспокойство. В связи с этим для укрепления внешней границы ЕС решено провести экстренную пограничную интервенцию, сказал исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери.

Реклама

Как указано на официальном сайте ведомства, на следующей неделе Frontex вдвое увеличит масштабы своей операции на этой границе.

Агентство намерено направить в страну дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и специальных офицеров, которые будут проводить собеседования с мигрантами и собирать информацию.

Также стало известно о намерении Евросоюза (ЕС) отправить вертолеты для контроля границы Литвы с Белоруссией. Как сообщил в своем Twitter-аккаунте литовский президент Гитанас Науседа по итогам беседы с Фабрисом Леггери, вертолеты призваны усилить пограничный контроль и управление потоками мигрантов через восточную границу.

Шесть сотрудников Frontex совместно с литовскими пограничниками еще 2 июля приступили к патрулированию на границе Литвы с Белоруссией. Туда командировали французских, венгерских и германских пограничников для работы на участках погранзастав Капчаместиса и Друскининкай.

Количество представителей Постоянного корпуса Frontex, как ожидается, будет расти и достигнет к концу месяца 30 человек.

В Литву они приедут со своей экипировкой, оружием и транспортными средствами.

При оперативном пограничном вмешательстве государство-член ЕС получает немедленную помощь, если на его внешние границы оказывается исключительное давление, особенно в связи с большим количеством не имеющих гражданства одной из стран ЕС лиц, которые пытаются незаконно проникнуть на его территорию.

Ситуация с мигрантами

На сайте Frontex отметили, что в июне количество незаконных переходов границы из Белоруссии в Литву увеличилось в шесть раз. Как указано в сообщении, это усилило давление на национальные пограничные службы.

Только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали 800 незаконных переходов. В первой половине года большая часть мигрантов прибывала из Ирака, Ирана и Сирии, а в июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов 2 июля литовское правительство ввело в стране режим экстремальной ситуации. Ответственной назначили министра внутренних дел Агне Билотайте.

За сутки до этого Служба охраны госграницы Литвы задержала 150 нелегалов — это почти втрое больше прежних суточных рекордов.

Несколько дней спустя литовский премьер-министр Ингрида Шимоните объявила, что на границе с Белоруссией построят стену из-за возросшего в несколько раз потока нелегальных мигрантов. «Это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», — сказала она. Шимоните также пообещала привлечь к охране государственных рубежей военнослужащих.

Главный вопрос, на который не отвечает белорусская сторона, — откуда эти сотни, а теперь уже и тысячи беженцев в Белоруссии, обратил внимание политолог Андрей Суздальцев. По его словам, на сегодняшний день известно, что существует воздушный мост Минск — Багдад, Минск — Стамбул, который вывозит мигрантов, желающих «зайти с заднего входа» в Евросоюз.

«За это белорусская сторона берет с мигрантов деньги. То есть это целый бизнес. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко шантажирует ЕС, Литву, чтобы из него не делали изгоя, не держали в изоляции и сняли санкции. Он считает, что ЕС может поддаться, опираясь на опыт [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Хотя соотносить политический вес Турции и Белоруссии не приходится, но Лукашенко считает, что может повторить пример Эрдогана», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Литва никак не может повлиять на белорусское руководство, чтобы оно перестало проводить очередную «тропу Лукашенко»,

отметил Андрей Суздальцев. По его словам, Белоруссия не скрывает, что наказывает Вильнюс за непризнание шестого срока Лукашенко и предоставление дипломатического статуса штабу бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

Сама операция Frontex не может обеспечить сдерживание мигрантов — для этого нет юридических полномочий, объяснил «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Если Запад откажется их принять, Белоруссия просто будет оставлять их в нейтральной зоне и депортировать из страны.

«В крайнем случае их будут перекидывать туда-сюда. Frontex должен помочь их принимать, создав некую организованность, и избежать того, чтобы нелегальные мигранты появлялись спонтанно», — сказал эксперт.