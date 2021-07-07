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«Литва больше всех раздражает Белоруссию»: как Минск высылает дипломатов

Белоруссия до минимума сократит число литовских дипломатов

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Здание министерства иностранных дел Республики Беларусь Здание министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание министерства иностранных дел Республики Беларусь

Здание министерства иностранных дел Республики Беларусь

Иван Руднев/РИА «Новости»
Диппредставительство Литвы в Белоруссии будет сокращено до минимума по решению белорусского МИД. Камнем преткновения стало решение Вильнюса наделить дипломатическим статусом офис Светланы Тихановской, что Минск расценил как недружественную инициативу. До этого высылке из Белоруссии подверглись дипломаты из Латвии и, как полагают эксперты, на Литве такая политика белорусской стороны не закончится.
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Белорусский МИД объявил о намерении Минска сократить до минимума диппредставительство Литвы на своей территории. Как пояснили в Белоруссии, решение будет в силе до отмены Вильнюсом недружественных инициатив.

Такой шаг был вполне ожидаем, так как Белоруссия сейчас рассматривает Литву в качестве одного из вражеских государств, уже не скрывая этого, пояснил «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он допустил и дальнейшее обострение двусторонних отношений. По его словам, Литве есть, чем ответить — например, перекрыть транзит всех грузов, которые движутся через территорию Литвы из Белоруссии. «Это был бы очень эффективный удар по [Александру] Лукашенко», — подчеркнул эксперт.

Официальная причина высылки литовских дипломатов из Минска связана с экс-кандидатом в президенты Белоруссии и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая после президентских выборов в августе прошлого года выехала в Литву. Минск требует от Вильнюса выдать ему Тихановскую, но литовская сторона отказывается это сделать.

Более того, 5 июля стало известно, что офису Тихановской в Литве был предоставлен дипломатический статус.

По мнению белорусского Министерства иностранных дел, этим решением Вильнюс продолжил серию предпринятых в последнее время «нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество».

Вызванной в МИД временной поверенной в делах Литвы в Белоруссии Асту Андияускене указали на категорическую неприемлемость заявлений руководства литовского внешнеполитического ведомства «о наделении неких эфемерных структур» официальным дипломатическим статусом.

Отношения продолжают накаляться

Решение Минска о сокращении литовского диппредставительства возмутило президента прибалтийской республики Гитанаса Науседу.

«Такие попытки изолироваться, дистанцироваться от внешнего мира обычно заканчиваются печально, плохо для самой страны и ее народа», — предупредил он. Как отметил Науседа, это значит, что интересы белорусского народа и гражданского общества — «предмет, наименее интересующий белорусский режим».

«Режим заботится только о своем выживании любой ценой», — убежден литовский президент.

Между тем спор с участием дипкорпуса возникает между странами не впервые — в октябре прошлого года Литва по требованию белорусских властей отозвала из Минска пять своих дипломатов. До этого для консультаций был отозван литовский посол в Белоруссии. «Он как уехал, так и не вернулся», — отметил Дмитрий Болкунец.

Помимо этого, у Минска и Вильнюса есть и другие причины для разногласий. Например, из-за спора о нелегальных мигрантах литовские власти готовы перейти от нематериальных барьеров с Белоруссией к физическим и установить стену на границе с республикой.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов.

По данным литовского управления пограничной безопасности, с начала этого года в республике задержали свыше 1,4 тыс. мигрантов, в основном из стран Азии. Как сообщалось, они проникли с территории Белоруссии. При этом миграционный поток увеличился в 17,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает политику Белоруссии по отношению к Литве более умеренной, чем у Литвы к Белоруссии.

«Белоруссия вводит определенные ограничения для дипломатической деятельности Литвы, но все-таки на своей территории радиостанции и всевозможные интернет-ресурсы, призывающие к свержению литовского правительства она воздерживается организовывать, в отличие от Вильнюса», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, уверен, что Белоруссия вынуждена предпринимать подобные шаги, потому что Литва проводит недружественную политику по отношению к ней. По его словам, любые действия Литвы и других стран Евросоюза в отношении Белоруссии нельзя расценивать иначе, кроме как «вмешательство во внутренние дела».

Не только Литва

Минск ранее сократил до 1 сотрудника представительство Латвии. В мае МИД страны сообщил, что латвийское посольство в белорусской столице на неопределенное время прекращает выполнение консульских функций в связи с выдворением дипломатов.

Причиной высылки дипломатов стал инцидент, произошедший в латвийской столице во время чемпионата мира по хоккею. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, 24 мая заменили около одной из гостиниц в центре города государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. В указанном отеле проживали участники ЧМ.

Чиновники таким образом якобы выразили поддержку народу Белоруссии.

После этого послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста, белорусский МИД предложил ему и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов.

Внешнеполитическое ведомство Латвии в ответ вызвало временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам республики до нормализации отношений.

Минск может продолжить такую политику и с другими странами

Такая политика Белоруссии, конечно, будет продолжаться, убежден Дмитрий Болкунец. По его мнению, она может проявиться в том числе и в отношении Польши. С Киевом Минск, как он отметил, пока ведет себя более деликатно, потому что существенная часть торговых потоков завязана на Украине, а лишать себя дохода и там белорусские власти вряд ли станут.

«В политическом и информационном плане, конечно, перепалки какие-то будут, будут летать стрелы. Но, думаю, до серьезных обострений с Украиной и Латвией не дойдет. С Польшей, возможно, в каком-то виде. Но Литва пока больше всех раздражает Белоруссию», — полагает эксперт.

Дальнейший разрыв отношений Минска с соседями будет зависеть от того, насколько недружественную политику они будут проводить, считает Владимир Брутер.

По его мнению, следующей страной, с которой у Белоруссии возникнут подобные конфликты, может стать Польша, если она будет действовать точно так же, как Литва.

Продолжения подобной политики Минска в отношении соседей не исключил и Владимир Жарихин. При этом он отметил, что Литва все же наиболее активно предпринимала попытки по расшатыванию власти в Белоруссии.

«Я думаю, что по отношению к Польше могут быть такие действия, потому что она тоже активный участник протестных мероприятий в Белоруссии. Кстати, Литва и Польша — инициаторы в ЕС принятия решения о наложении санкций на Белоруссию», — напомнил он.

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