«В одиночку не справимся»: Таджикистан зовет ОДКБ на границу с Афганистаном

Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана.

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«Таджикистан как страна с самой протяженной границей с Афганистаном принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным», — заявил постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации.

В Душанбе считают, что ситуация требует «адекватного реагирования» со стороны ОДКБ. Необходимо усилить потенциал «по защите южных рубежей», указал Султонов.

«В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы». Поэтому хотели бы призвать государства — члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа», — добавил он.

Султонов также сообщил, что за две недели около 1500 военнослужащих правительственных войск Афганистана перешли границу Таджикистана. В основном это военные, несшие службу в приграничных районах — на фоне продолжающегося наступления боевиков они вынуждены покидать свои позиции.

В свою очередь, министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что ситуация в стране становится критической. В среду, 7 июля, боевики захватили здание тюрьмы в провинции Бадгис. В городе Калайи-Нау продолжаются столкновения между войсками и талибами (организация запрещена в России).

Международная реакция

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

«Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе», — указал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается – «в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что возможность отправки российского контингента не рассматривается.

«Насчет дополнительного контингента сказать не могу... ситуация развивается не лучшим образом. Будут приниматься необходимые решения, мы говорили и повторяли, что после выхода США и международной коалиции из Афганистана, развитие ситуации в регионе является объектом нашего повышенного внимания», — сказал представитель Кремля 5 июля.

Ситуация в Афганистане

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.

В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа и представители «Талибана» подписали в Дохе соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.