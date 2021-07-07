Россия готова использовать военную базу для поддержки Таджикистана

Россия готова использовать возможности военной базы №201 для защиты своего союзника – Таджикистана – на фоне ухудшения ситуации в Афганистане. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», — сказал глава МИД.

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Он подчеркнул, что обязательства России, взятые на себя в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), остаются полностью в силе. Представители секретариата организации уже посетили район таджикско-афганской границы и оценили обстановку. Обостряет ситуацию в первую очередь вывод американских войск из Афганистана, страну покинули до 90% контингента США.

«Ситуация имеет тенденцию к ухудшению», — подчеркнул министр.

201-я военная база ВС РФ – крупнейший российский военный объект за пределами страны, она расположена в городах Душанбе и Бохтар недалеко от Афганистана. На базе дислоцированы мотострелки с бронетехникой, артиллерия, разведка, зенитные и ракетные подразделения. С 2015 года в состав базы также входит авиационная группа ВКС с самолетами и вертолетами.

Министр обороны России Сергей Шойгу весной 2017 года заявил, что 201-ю базу нужно укреплять, поскольку она расположена вблизи от афганской границы. Президент Владимир Путин недавно заявил, что работа по усилению базы продолжается.

Ранее вертолеты 201-й российской военной базы Ми-24 и Ми-8МТВ5-1 провели учение с пусками ракет по условному противнику на фоне обострившейся ситуации в Афганистане.

«Летчики вылетели с аэродрома Гиссар к месту скопления живой силы условного противника и выполнили скрытый подлет к району огневого применения», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа РФ.

Путин в ходе телефонного разговора с президентом Рахмоном пообещал Таджикистану поддержку в рамках ОДКБ в связи с активизацией талибов (организация запрещена в России). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что «никаких обсуждений на счет» отправки российской армии в Афганистан не ведется.

Гудбай, Америка

Соединенные Штаты в начале июля вывели из Афганистана более 90% своего военного контингента. Авиабазу Баграм они оставили, не предупредив правительство страны.

«США официально передали министерству обороны Афганистана семь объектов», — говорится в сообщении командования ВС Соединенных Штатов. Между тем, как американцы покинули базу, а афганские военные ее заняли, прошло около двух часов. За это время на территорию базы проникли грабители, которых привлекло отключение света на авиабазе. Афганские военные выгнали мародеров и занялись ликвидацией мусора, брошенного на базе.

На фоне ухода США в Афганистане вновь разгорелся конфликт между правительством страны и движением «Талибан» (организация запрещена в РФ). Более 1 тыс. афганских военнослужащих отступили под натиском талибов на территорию Таджикистана. Боевики взяли под контроль северную границу Афганистана.

«Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА (Исламской республики Афганистан), военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию», — заявили в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.

При этом «Талибан» после ухода американцев выразил намерение заключить мир с правительством ИРА. «Хотя мы имеем преимущество на поле боя, мы очень серьезно относимся к переговорам и диалогу», — заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид. Представитель Госдепартамента США в свою очередь сказал, что переговоры — единственный способ положить конец 40-летней войне в Афганистане. В 2020 году Штаты и талибы впервые за 18 лет войны подписали договор о перемирии.

Таджикские пограничники на данный момент контролируют границу государства. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о мобилизации 20 тысяч военных для укрепления рубежей.