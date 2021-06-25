Санкции вместо встречи с Путиным: о чем не смогли договориться лидеры ЕС

На будущее — санкции

В Брюсселе 24-25 июня проходит саммит глав государств и правительств стран ЕС. По итогам первого дня было решено изучить возможности введения санкций для противодействия возможной будущей «вредоносной» деятельности России.

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«С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические», — отмечается в заявлении участников саммита.

Подчеркивается, что Россия должна «прекратить действия, направленные против членов ЕС и третьих стран».

Европейские лидеры также призвали Москву соблюдать минские договоренности и пообещали поддерживать «гражданское общество, правозащитные организации и независимые СМИ в России».

Не хватило храбрости

В то же время в союзе нет единодушия по поводу саммита России-ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее призывала европейских коллег пригласить на переговоры российского президента Владимира Путина. Ее открыто поддержал только президент Франции Эммануэль Макрон: «Этот диалог нужен для стабильности европейского континента. Мы не можем оставаться только в противодействии России, учитывая, что несколько недель назад мы наблюдали за переговорами между президентом [США Джо] Байденом и президентом Путиным» (цитата по Bloomberg).

Порядка десяти стран союза не согласились с позицией Меркель и Макрона. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что откажется от участия в каких-либо переговорах с российским президентом. Его коллега из Эстонии Кая Каллас выразила удивление тем, что этот вопрос вообще стоит на повестке дня.

Меркель отметила, что на саммите ЕС дискуссия по этому вопросу была «очень обстоятельная и непростая».

«Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», — цитирует Меркель агентство Reuters. Она подчеркнула, что «надеялась на большую храбрость в этом вопросе со стороны европейских коллег».

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Тем не страны ЕС выразили готовность к диалогу с Россией — но «избирательному». Как говорится в итоговом заявлении первого дня, члены ЕС поручили Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю «разработать конкретные возможности для этого для последующего обсуждения их с советом по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией».

Москва готова к саммиту

В Совфеде инициативу Меркель о проведении саммита Россия-ЕС по аналогии со встречей Путина и его американского коллеги Джо Байдена поддерживают.

«Это неплохое предложение — встретиться, посмотреть друг другу в глаза, выяснить, что на самом деле происходит, какие мысли на самом деле у представителей ЕС. Хорошее предложение», — сказал «Газете.Ru» сенатор Сергей Цеков.

Он полагает, что такая встреча могла бы способствовать смягчению отношений Москвы и Брюсселя. Но неизвестно, в какой степени. По мнению сенатора, стороны могли бы обсудить снятие всех барьеров, ограничений, снижение агрессии со стороны таких структур, как НАТО.

С Цековым согласен член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин. По его словам, любые переговоры дадут определенные результаты как для властей, так и для российских экономических проектов.

«Больше всего страдает европейский бизнес, который завоевывал российский рынок в течение 50, может, даже 100 лет. И в один момент им говорят: «Вы больше там не работаете». Поэтому, конечно, все настроены на позитив», — обратил внимание парламентарий.

Если встреча состоится, считает Деньгин, она пройдет в конструктивной атмосфере. Франция и Германия заинтересованы в отношениях с Россией, как и большинство официальных лиц, отметил политик.