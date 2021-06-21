«Закон требует»: США не стали отказываться от антироссийских санкций

После переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина на саммите в Женеве 16 июня в санкционной политике США ничего не изменилось. Об этом рассказала пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

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«Никаких изменений до саммита и после. Закон требует, чтобы США продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», — цитирует Псаки The New York Times.

Ее ответ журналистам стал реакцией на появившуюся информацию о готовящемся новом пакете антироссийских санкций. Со слов помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, «Штаты все время демонстрировали нежелание смягчать свои удары, когда речь идет о реагировании на пагубные действия России».

Новые санкции, как он утверждает, связаны с «отравлением» оппозиционера Алексея Навального. Также продолжится давление на российские компании, принимающие участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», — США планируют удваивать ограничения каждые 90 дней, анонсировал Салливан.

«Мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим [вопросами Навального и Nord Stream 2]. Они будут, как только мы разработаем пакеты, которые обеспечат попадание в правильные цели. Когда мы это сделаем, мы введем новые санкции», — заявил Салливан 20 июня в эфире телеканала CNN.

Отмечается, что санкции, касающиеся «Северного потока — 2», обойдут стороной иностранные компании-участники строительства.

«Мы отказались от санкций только в отношении двух <...> — гражданина Германии и швейцарской компании», — добавил он.

Поскольку встреча Байдена и Путина не привнесла никаких изменений в санкционную политику между странами, то период, когда Салливан заявил о новых санкциях, по словам Псаки, в любом случае «не имеет значения».

В России готовящиеся санкции США назвали «незаконными». Как отметила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале, «то, как они [Штаты] действуют в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни под какой закон не попадает — полное беззаконие». Она также добавила, что новые антироссийские санкции американского правительства преследует цель решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

«Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», — написала Захарова.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле отдают себе отчет, что США продолжат политику по сдерживанию России — введение американских санкций против России не зависит от воли Байдена, но он может определить, какими именно они будут.

Несмотря на отсутствие изменений в санкционной политике, одним из положительных итогов встречи Байдена и Путина стала договоренность президентов о возвращении послов. Тремя месяцами ранее, напомним, российско-американские отношения обострились из-за интервью Байдена, в котором он заявил, что считает Путина «убийцей». После этого послы были отозваны.

Пока Госдеп и Белый дом не называют конкретных сроков возвращения своего посла Джона Салливана в Россию, глава российской дипмиссии Анатолий Антонов накануне прибыл в Вашингтон. Об анонсе нового пакета санкции дипломат узнал в воздухе — он подчеркнул, что через санкции стабилизировать отношения между странами невозможно и это не тот сигнал, который ждали после переговоров президентов.

«Задача стоит сейчас — выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы. <...> Печально, что американские коллеги выбирают путь, который не ведет нас к положительному результату, на который ориентировались президенты», — констатировал посол в разговоре с журналистами.