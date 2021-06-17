«Рекомендовано врачами»: сенатор Королев подал в отставку после ДТП

Сенатор от Липецкой области Олег Королев подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий. Первым об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в аппарате Совета Федерации. Как пояснил собеседник агентства, Королев мотивировал свое решение «состоянием здоровья».

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«Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья», — уточнил источник, добавив, что вопрос об отставке Королева в Совфеде могут рассмотреть на заседании 23 июня.

Информацию о досрочном уходе Королев подтвердил, подчеркнув, что сделал это в связи с рекомендациями врачей.

«Именно из-за состояния здоровья я и принял решение покинуть Совет Федерации, рекомендовано врачами», — сказал политик.

Как объяснил «Ленте.ру» депутат Липецкого областного Совета депутатов Олег Хомутинников, заявление Королев написал заранее, но факт существования документа держался в тайне, так как было не ясно, когда оно будет рассматриваться в Совете Федерации.

«Сейчас, насколько я понимаю, такое приняли решение, поэтому информация появилась. А написал заявление он не сегодня, насколько мне известно, а несколько загодя: неделю или две назад», — сказал депутат.

13 мая в Липецке произошла авария с участием Королева. Тогда в дежурную часть города поступило сообщение о хаотично движущемся на спущенных колесах по улице Зои Космодемьянской автомобиле марки Lexus. Черный внедорожник, за рулем которого, как позднее установили сотрудники Госавтоинспекции, находился 69-летний сенатор, снес несколько дорожных знаков, несколько раз выехал на встречную полосу и в итоге врезался в машину Chery Amulet.

Позже в сети была опубликована запись видеорегистратора с ездой Королева.

«Фарами его водитель показал, что собирается совершить поворот. А потом за заправкой прямо между опорами железнодорожного моста неожиданно пошел на обгон. Я только успел подумать, каким идиотом нужно быть, чтобы совершать этот маневр, как моя машина получила удар в бок и меня вынесло на обочину», — рассказал водитель пострадавшего авто порталу Gorod48.ru.

На место ДТП прибыли полицейские, предположившие, что водитель Lexus был в нетрезвом состоянии. Королев в свою очередь от медицинского освидетельствования отказался и заснул в машине, утверждается в СМИ. Telegram-канал Baza также сообщил, что Королев сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, покинул место ДТП, а остановить его якобы смогли только правоохранители.

Сам сенатор опроверг эти сообщения, объяснив произошедшее плохим самочувствием. Сотрудники ГИБДД, по его словам, не составляли протокол, поскольку «не было ни аварии, ни пострадавших», и помогли ему добраться до дома.

«У меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой. Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лег. Аварий я не совершал, был абсолютно трезвый: выпивать в последние годы мне нельзя из-за мерцательной аритмии», — говорил Королев в беседе с РБК.

Несмотря на заверения экс-главы Липецкой области, в отношении него все-таки был составлен административный протокол, отмечал источник из правоохранительных органов ТАСС.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал в Совфед привлечь сенатора к ответственности. Глава региона отметил, что правила дорожного движения «едины для всех граждан, и их соблюдение — обязанность каждого, вне зависимости от занимаемой должности».

«На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации», — написал он в Instagram.

В областном управлении МВД региона «Газете.Ru» подтвердили, что по факту аварии будет проведена проверка.

Предварительные результаты разбирательства неизвестны, однако ситуацией заинтересовались в «Единой России», членом которой Королев являлся с 2003 года. 14 мая было объявлено, что сенатор по собственному желанию приостановил свое членство в партии до окончания проверки.

«Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. Если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, «Единая Россия» будет готова восстановить его членство в партии», — подчеркнул секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Ранее Королев уже становился участником серьезного ДТП. В 2009 году его кортеж столкнулся в Рязанской области с легковым автомобилем, что привело к гибели трех человек: водителя и пассажира и полицейского, еще один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следствие тогда констатировало, что виновником аварии был погибший водитель легковой машины, выехавший на встречную полосу.

Королев представляет Липецкую область в Совете Федерации с 2018 года, до этого он на протяжении 20 лет занимал должность губернатора региона.