«Моя машина получила удар в бок»: что предшествовало ДТП с сенатором Королевым

Пресс-служба УМВД России по Липецкой области прокомментировала по запросу «Газеты.Ru» сообщения СМИ о ДТП с сенатором Олегом Королевым, бывшим липецким губернатором.

«В дежурную часть <…> поступило сообщение о том, что на ул. Гагарина водитель автомобиля «Лексус» якобы грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали на поступившую информацию, задержав указанного водителя», — говорится в комментарии.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки будет принято решение «в установленном законом порядке».

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Вечером 13 мая бывший липецкий губернатор, член Совета Федерации Олег Королев попал в аварию в Липецке, находясь за рулем внедорожника Lexus. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

«Королева поймали пьяным за рулем. Он ехал по Липецку на своем «Лексусе» со спущенными колесами, сбивал дорожные знаки и чуть не устроил несколько аварий», — говорится в сообщении.

Журналисты также утверждают, что остановить экс-губернатора смогли только полицейские. Он отказался проходить медосвидетельствование и заснул в машине, сообщает Baza.

«Информация, на самом деле, противоречивая, поэтому требуется какое-то время, чтобы официально ее выверить и подготовить», — сообщали также «Газете.Ru» в пресс-службе МВД по Липецкой области.

Сам Олег Королев в разговоре с РБК заявил, что «все было абсолютно не так», у него произошел приступ мерцательной аритмии — «прихватило сердце, резко поднялось давление». По словам сенатора, он с трудом мог различать дорогу, но сумел выехать на обочину, «выпил лекарство» и обратился к сотрудникам ГИБДД.

«Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой», — подчеркнул член Совфеда. Он также заявил, что не совершал аварий и был абсолютно трезв — пить ему «нельзя из-за мерцательной аритмии». При этом запись с камер видеонаблюдения содержат момент столкновения автомобиля с дорожным знаком.

Житель Липецка рассказал местному изданию «Город48» другие подробности резонансной поездки по городу экс-губернатора области, сенатора Олега Королева.

«В зеркало заднего вида я увидел черный «Лексус», который вилял по дороге. Фарами его водитель показал, что собирается совершить поворот. А потом <…> неожиданно пошел на обгон. Я только успел подумать, каким идиотом нужно быть, чтобы совершать этот маневр, как моя машина получила удар в бок и меня вынесло на обочину», — сказал 54-летний Александр.

По его словам, водитель Lexus покинул место ДТП и не остановился. Другой автомобилист, проезжавший там же, показал Александру видеозапись с регистратора. На ней видны маневры черного внедорожника.

«Я вызвал на место ДТП автоинспекторов. Они проверили «Лексус» по своей базе и сказали, что эта машина принадлежит очень известному человеку», — добавил он.

Вскоре после сообщений о ДТП секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Олег Королев добровольно приостановил свое членство в партии – пока ситуация не будет полностью прояснена. Турчак также подчеркнул, что проверка инцидента должна быть максимально беспристрастной и прозрачной. Ни у кого не должно оставаться вопросов по поводу реального положения дел.

«В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, «Единая Россия» будет готова восстановить его членство в партии», — добавил Турчак.

В 2016 году Олег Королев уже попадал в транспортное происшествие. В двигатель самолета, на котором политик должен был лететь из Саранска в Липецк, залетел болотный лунь (крупная птица семейства соколообразных). По данным издания «Город48», самолет не взлетел – летчики успели заглушить моторы, услышав звуки в двигателе. После этого липецкий губернатор решил возвращаться домой на поезде.

В 2009 в Рязанской области кортеж Олега Королева попал в серьезное ДТП. Автомобиль ГИБДД из сопровождения столкнулся с легковым автомобилем, на месте погибли водитель и пассажир, также скончался от травм полицейский. Его коллега в тяжелом состоянии был госпитализирован. Зачем именно кортеж ехал из Липецка в Москву, установить не удалось, сообщал «Город48». Виновником ДТП следователи назвали погибшего водителя выехавшей на встречную полосу легковой машины.