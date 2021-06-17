Экстремизм и штрафы за митинги: как прошла весенняя сессия Госдумы

17 июня прошло последнее пленарное заседание весенней сессии и, в целом, 7-го созыва Госдумы. Со следующей недели депутаты будут работать в регионах, после чего уйдут в отпуск с 19 июля по 29 августа. Осенняя сессия начнется уже с новым составом Госдумы. Выборы пройдут 19 сентября.

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Как обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин, всего созыв за время своей работы провел 427 пленарных заседаний.

По его словам, за пять лет к сегодняшнему дню в Госдуму было внесено 5,5 тыс. законопроектов, около 4,5 тыс. из которых были рассмотрены. От предшественников действующие депутаты получили 2020 законодательных инициатив.

«В портфеле из них осталось 26 законопроектов, 1,3% от законодательных завалов, которые копились более 20 лет. Всего мы рассмотрели 6 479 законопроектов, принято 2 672 закона, 41,2%», — обратил внимание Володин.

Как отметил спикер Госдумы, депутаты вышли на комплексное решение проблем граждан. По его словам, каждый третий принятый закон имел социальную значимость.

Нерассмотренным, по его словам, на сегодня остался 1041 законопроект – они будут рассмотрены следующим созывом Госдумы. То есть в наследство 7-ой созыв оставляет почти вдвое меньше, чем получил в свое время.

За пять лет работы седьмого созыва Госдума, как отметил Володин, получила более 1 млн обращений от граждан — это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период.

«Говорит это об одном — что обращения рассматриваются, повышается эффективность работы депутатов, и, соответственно, запрос на такой диалог растет», — сказал Володин.

В законодательном поле главным событием прошлого года стали поправки к Конституции России. Для реализации ее новых положений в нижнюю палату парламента было внесено 27 законопроектов. Все они были приняты и вступили в силу, изменив 180 действующих законов.

В частности, в соответствии с этими поправками в рамках весенней сессии в конце марта Госдума приняла закон о выборах и референдумах.

Он дает право нынешнему главе государства Владимиру Путину снова претендовать на два президентских срока.

Как обозначено в требованиях в статье 81 Конституции в законе «О выборах президента», на этот пост может выдвинуться гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства другого государства либо вида на жительство или иного документа. Это требование, согласно документу, не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом, если они постоянно проживали на этой территории.

В законе также уточняются положения о запрете избираться главой государства более чем на два срока. Время, проведенное на этом посту до принятия поправок в основной закон, теперь не учитывается.

Также Госдумой был установлен запрет государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство.

Кроме того, в рамках весенней сессии были приняты меры о поддержке семьи, материнства и детства. Через месяц после того, как Путин выступил с посланием Федеральному собранию, был принят закон о социальной поддержке семей с детьми, в соответствии с которым устанавливается выплата пособия по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка.

Также было введено ежемесячное пособие беременным женщинам и на ребенка в неполной семье (в возрасте 8-16 лет включительно).

Еще одним позитивным законопроектом стал запрет изымать домашних животных за долги. Володин назвал это решение правильным, исходя из гуманного отношения как к домашним питомцам, так и к их владельцам.

«Животные становятся членами семьи. Изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие. Это недопустимо. Принятый сегодня законопроект позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное», — сказал Володин, когда законопроект был принят.

Помимо этого, Госдума усилила контроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им. Закон запрещает приобретать, хранить, носить и использовать оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Что касается действий на международной арене, Госдума ратифицировала Договор между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Этот документ был продлен еще на пять лет. Это последний договор между Россией и США, контролирующий ядерные вооружения двух государств.

Самые обсуждаемые законы

Некоторые законодательные инициативы завершившейся весенней сессии вызвали особое обсуждение в обществе. Так, в мае Госдума приняла законопроект о запрете гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами нижней палаты парламента. В соответствии с этой инициативой, запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и замруководителей организаций, признанных экстремистскими или террористическими, а также руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и других лиц, причастных к деятельности таких организаций.

Этот законопроект был принят на фоне продолжавшегося процесса о признании экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ФБК, признан в России экстремистской организацией) Алексея Навального.

Вынесенное в итоге решение стало причиной отказа Любови Соболь от выдвижения своей кандидатуры на должность депутата.

В середине марта Госдума ввела административную и уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Законопроект также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках весенней сессии Госдума приняла еще один закон против реабилитации нацизма: о запрете демонстрации изображений военных преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской атрибутики. В соответствии с документом запрещается, в частности, носить изображения Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Их выступления и изображения отнесли к разряду экстремистских материалов.

В пояснительной записке говорится, что в последнее время имели место резонансные случаи публичной демонстрации изображений нацистских преступников.

По данным законодателей, в магазинах и на различных сайтах продается разнообразная сувенирная продукция с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.

Еще одним резонансным законопроектом стали принятые Госдумой в феврале штрафы за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций.

Санкции за отказ подчиняться правоохранителям для граждан увеличили до 2-4 тыс. руб., а при повторном совершении таких правонарушений — до 10-20 тыс. В качестве альтернативы штрафу решили ввести арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За передачу денежных средств или другого имущества для организации и проведения митинга теми, кто не вправе это делать, предусмотрен штраф для физических лиц размере 10-15 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб., а на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. руб.