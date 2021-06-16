«США вернулись»: Байден подвел итоги саммита с Путиным

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию выступления Байдена перед журналистами по итогам встречи с Путиным. Мы продолжим следить за событиями в России и за рубежом.
Байден завершил свою пресс-конференцию довольно эмоционально. Президенту вслед задали вопрос, уверен ли он, что Путин изменит поведение. Байден ответил, что не говорил такого, но предупредил российского коллегу, что изменится отношение мира. Журналистка в ответ заметила, что после нескольких часов переговоров Путин так и не признал вину. Она задалась вопросом, как тогда можно считать встречу продуктивной. «Вы не поняли, что произошло, вы меня не слушали», — ответил ей президент, махнул рукой и ушел.
Президенты не обсуждали военный ответ на кибератаки.
Американский лидер ушел от ответа на вопрос, доверяет ли он российскому коллеге.
Президент США затруднился описать главный итог саммита с Путиным.
Байден назвал смешным сравнение обращения России с оппозицией с действиями властей США при протестах в стране и штурме Капитолия.
Путин пообещал помочь Байдену поддерживать безопасность в Афганистане, сообщил американский лидер.
По словам Байдена, угроз на встрече с российским президентом не звучало.
По словам американского лидера, он дал Путину понять, что у США есть существенный киберпотенциал. Как отметил Байден, при нарушении «базовых норм» Соединенных Штатов они ответят.
Байден не считает, что Путин хочет новой «холодной войны», однако признал, что в отношениях все еще напряженность из тех времен. «Я думаю, он до сих обеспокоен тем, что он окружён врагами. И он обеспокоен тем, что мы действительно стараемся свергнуть его режим. Это его беспокоит», — сказал он.
Байден выступил с призывом отпустить инвестора Майкла Калви.
Глава Белого дома заявил российскому коллеге, что Россия не должна диктовать миру какие-либо условия.
Байден предупредил о разрушительных для России последствиях возможной смерти Навального.
Понять, удалось ли сторонам о чем-то договориться, можно будет только через шесть месяцев, сказал американский президент.
У России и США теперь есть четкая база, чтобы работать и выстраивать отношений, отметил Байден.
По мнению Байдена, атмосфера на саммите была доброй и позитивной.
Путин и Байден договорились проводить совместную работу по Ирану для недопущения получения этой страной ядерного оружия.
По словам американского президента, Вашингтон предложил Москве список из 16 важнейших секторов инфраструктуры, в отношении которых предлагают запретить кибератаки.
По словам Байдена, в его разговоре с Путиным не было «никаких недомолвок и напряженности». Стороны вели открытый диалог и выражали несогласие друг с другом в отдельных моментах. «Мы доказали, что США вернулись», — сказал он.
«Мы не потерпим попыток нарушать нашу демократию», — заявил Байден.
В диалоге с Путиным Байден заявил о намерении США поднимать такие вопросы, как дело российского оппозиционера Алексея Навального.
По словам Байдена, он не может сохранить доверие своего народа, если не будет отстаивать права человека. Об этом он сказал Путину.
Американский лидер заявил российскому коллеге, что повестка США не настроена против России.
По словам Байдена, отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.
Американский президент начал пресс-конференцию.
По итогам этого саммита сложилась необычная ситуация — несмотря на, казалось бы, позитивный настрой, стороны решили не давать совместную пресс-конференцию. Оба президента общаются с прессой отдельно.
Владимир Путин в целом положительно оценил прошедшие переговоры. По его словам, на встрече «зарницы счастья промелькнули». Подробнее о пресс-конференции российского президента в нашем предыдущем онлайне:
Добрый вечер, дорогие читатели!
«Газета.Ru» продолжает подводить итоги первого саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
С минуты на минуту американский лидер выступит с отдельной пресс-конференцией, на которой расскажет о своем впечатлении от переговоров. Мы следим за его выступлением в режиме онлайн.