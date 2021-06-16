«США вернулись»: Байден подвел итоги саммита с Путиным

Байден завершил свою пресс-конференцию довольно эмоционально. Президенту вслед задали вопрос, уверен ли он, что Путин изменит поведение. Байден ответил, что не говорил такого, но предупредил российского коллегу, что изменится отношение мира. Журналистка в ответ заметила, что после нескольких часов переговоров Путин так и не признал вину. Она задалась вопросом, как тогда можно считать встречу продуктивной. «Вы не поняли, что произошло, вы меня не слушали», — ответил ей президент, махнул рукой и ушел.