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«США вернулись»: Байден подвел итоги саммита с Путиным

Байден выступил перед журналистами после переговоров с Путиным

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Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее перед журналистами выступил сам глава РФ. Он отметил, что переговоры прошли «хорошо», и назвал Байдена «конструктивным» собеседником.
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Трансляция
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21:03

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию выступления Байдена перед журналистами по итогам встречи с Путиным. Мы продолжим следить за событиями в России и за рубежом.

21:02

Байден завершил свою пресс-конференцию довольно эмоционально. Президенту вслед задали вопрос, уверен ли он, что Путин изменит поведение. Байден ответил, что не говорил такого, но предупредил российского коллегу, что изменится отношение мира. Журналистка в ответ заметила, что после нескольких часов переговоров Путин так и не признал вину. Она задалась вопросом, как тогда можно считать встречу продуктивной. «Вы не поняли, что произошло, вы меня не слушали», — ответил ей президент, махнул рукой и ушел.

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Kevin Lamarque/Reuters
20:55

Президенты не обсуждали военный ответ на кибератаки.

20:53

Американский лидер ушел от ответа на вопрос, доверяет ли он российскому коллеге.

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Kevin Lamarque/Reuters
20:52

Президент США затруднился описать главный итог саммита с Путиным.

20:50

Байден назвал смешным сравнение обращения России с оппозицией с действиями властей США при протестах в стране и штурме Капитолия.

20:49

Путин пообещал помочь Байдену поддерживать безопасность в Афганистане, сообщил американский лидер.

20:46

По словам Байдена, угроз на встрече с российским президентом не звучало.

20:41

По словам американского лидера, он дал Путину понять, что у США есть существенный киберпотенциал. Как отметил Байден, при нарушении «базовых норм» Соединенных Штатов они ответят.

20:40

Байден не считает, что Путин хочет новой «холодной войны», однако признал, что в отношениях все еще напряженность из тех времен. «Я думаю, он до сих обеспокоен тем, что он окружён врагами. И он обеспокоен тем, что мы действительно стараемся свергнуть его режим. Это его беспокоит», — сказал он.

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Kevin Lamarque/Reuters
20:39

Байден выступил с призывом отпустить инвестора Майкла Калви.

20:38

Глава Белого дома заявил российскому коллеге, что Россия не должна диктовать миру какие-либо условия.

20:37

Байден предупредил о разрушительных для России последствиях возможной смерти Навального.

20:36

Понять, удалось ли сторонам о чем-то договориться, можно будет только через шесть месяцев, сказал американский президент.

20:35

У России и США теперь есть четкая база, чтобы работать и выстраивать отношений, отметил Байден.

20:34

По мнению Байдена, атмосфера на саммите была доброй и позитивной.

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Kevin Lamarque/Reuters
20:33

Путин и Байден договорились проводить совместную работу по Ирану для недопущения получения этой страной ядерного оружия.

20:32

По словам американского президента, Вашингтон предложил Москве список из 16 важнейших секторов инфраструктуры, в отношении которых предлагают запретить кибератаки.

20:31

По словам Байдена, в его разговоре с Путиным не было «никаких недомолвок и напряженности». Стороны вели открытый диалог и выражали несогласие друг с другом в отдельных моментах. «Мы доказали, что США вернулись», — сказал он.

20:30

«Мы не потерпим попыток нарушать нашу демократию», — заявил Байден.

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Kevin Lamarque/Reuters
20:29

В диалоге с Путиным Байден заявил о намерении США поднимать такие вопросы, как дело российского оппозиционера Алексея Навального.

20:28

По словам Байдена, он не может сохранить доверие своего народа, если не будет отстаивать права человека. Об этом он сказал Путину.

20:27

Американский лидер заявил российскому коллеге, что повестка США не настроена против России.

20:25

По словам Байдена, отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.

20:20

Американский президент начал пресс-конференцию.

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Denis Balibouse/Pool/Reuters
20:17

По итогам этого саммита сложилась необычная ситуация — несмотря на, казалось бы, позитивный настрой, стороны решили не давать совместную пресс-конференцию. Оба президента общаются с прессой отдельно.

Владимир Путин в целом положительно оценил прошедшие переговоры. По его словам, на встрече «зарницы счастья промелькнули». Подробнее о пресс-конференции российского президента в нашем предыдущем онлайне:

20:15

Добрый вечер, дорогие читатели!

«Газета.Ru» продолжает подводить итоги первого саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

С минуты на минуту американский лидер выступит с отдельной пресс-конференцией, на которой расскажет о своем впечатлении от переговоров. Мы следим за его выступлением в режиме онлайн.

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