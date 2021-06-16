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Саммит Путина и Байдена в Женеве. LIVE

Итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве — онлайн

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках... Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках...
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках...

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Михаил Метцель/ТАСС
В Женеве завершились два раунда переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Совместного пресс-подхода лидеров двух стран не будет, однако президент России расскажет журналистам об итогах саммита.
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18:44

До официальных заявлений конечно рано делать какие-либо прогнозы, но создается ощущение, что переговоры действительно прошли в теплой атмосфере. По крайней мере совместные фотографии перед началом диалога выглядели вполне дружелюбно.

Фоторепортаж: Встреча на вилле: первые фото Путина и Байдена из Женевы
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18:42

Переговоры завершились «вполне успешно», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.

18:40

Кремль и Белый дом подтвердили завершение саммита России и США.

18:36

Байден покинул виллу Ла Гранж, где проходили переговоры. Журналисты обратили внимание, что в ответ на вопрос «как прошли переговоры?», президент США поднял большой палец.

18:35

Белый дом сообщает, что Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала там не уточняют. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент. Байден ответит на вопросы прессы в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, в котором находятся ресторан и небольшой отель.

18:30

Президенты встретились в 14.20 мск. Спустя два часа было объявлено о завершении переговоров в узком формате. В 18.20 СМИ сообщили о завершении переговоров в широком формате.

18:25

Для Байдена эта встреча с Путиным — первая, в которой он участвует как глава государства.

18:20

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Женеве завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры двух стран не будут проводить совместную пресс-конференцию, они пообщаются с журналистами отдельно. «Газета.Ru» приводит их заявления в режиме онлайн-трансляции.

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