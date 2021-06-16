Саммит Путина и Байдена в Женеве. LIVE

Белый дом сообщает, что Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала там не уточняют. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент. Байден ответит на вопросы прессы в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, в котором находятся ресторан и небольшой отель.