Саммит Путина и Байдена в Женеве. LIVE

До официальных заявлений конечно рано делать какие-либо прогнозы, но создается ощущение, что переговоры действительно прошли в теплой атмосфере. По крайней мере совместные фотографии перед началом диалога выглядели вполне дружелюбно.
Переговоры завершились «вполне успешно», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.
Кремль и Белый дом подтвердили завершение саммита России и США.
Байден покинул виллу Ла Гранж, где проходили переговоры. Журналисты обратили внимание, что в ответ на вопрос «как прошли переговоры?», президент США поднял большой палец.
Белый дом сообщает, что Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала там не уточняют. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент. Байден ответит на вопросы прессы в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, в котором находятся ресторан и небольшой отель.
Президенты встретились в 14.20 мск. Спустя два часа было объявлено о завершении переговоров в узком формате. В 18.20 СМИ сообщили о завершении переговоров в широком формате.
Для Байдена эта встреча с Путиным — первая, в которой он участвует как глава государства.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Женеве завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры двух стран не будут проводить совместную пресс-конференцию, они пообщаются с журналистами отдельно. «Газета.Ru» приводит их заявления в режиме онлайн-трансляции.