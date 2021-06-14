«Многие считают меня предателем»: Протасевич об оппозиции, Лукашенко и СИЗО

Экс-руководитель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич появился на пресс-конференции МИД, посвященной экстренной посадке рейса Ryanair, уже в ее процессе. Как объяснили в министерстве, «в последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения, мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена, и вот он здесь».

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Сотрудничество со следствием

Протасевич на пресс-конференции заявил, что не торговался со следствием Белоруссии. «Любое участие в мероприятиях добровольное», — сказал он.

«Меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием, это исключительно мой выбор и исключительно мое решение», — добавил оппозиционер, подчеркнув, что «любые официальные показания дает только представителям Следственного комитета».

По словам арестованного, он «понимает, какой урон нанес государству и стране». «И сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию. Я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше», — заверил он.

«Отличное настроение»

В СИЗО, как считает Протасевич, ему безопаснее, чем на свободе. «Многие уже наверняка считают меня предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал. Это очевидно. С учетом кучек радикалов [считающих его предателем за сотрудничество со следствием], может быть все, что угодно. И с украинской стороны, мало ли, могут быть какие-то претензии. Я скажу честно, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту», — сказал он.

Протасевич подчеркнул, что в СИЗО с ним «нормально обращаются». «У меня нет никаких жалоб или претензий», — уточнил он, добавив, что «чувствует себя прекрасно».

«У меня отличное настроение, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается, я буду готов, с разрешения следствия, пройти любую независимую медицинскую экспертизу», — пообещал оппозиционер, заверив, что никто его не бил, «пальцем не трогал».

Протасевич призвал общественность не относиться серьезно к сообщениям о том, что его якобы лично избивал белорусский президент Александр Лукашенко: «Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно».

Мера пресечения

Оппозиционер считает, что обвинение в тяжких преступлениях не позволит ему находиться где-либо, помимо СИЗО. «Не думаю, что здесь возможно изменение меры пресечения, допустим, на домашний арест или что-то подобное. Здесь должно решать само следствие. Я сотрудничаю со следствием, я отвечаю на вопросы. Поэтому тут, к сожалению, ничего не решаю», — сказал он.

Протасевич подчеркнул, что признал вину в причастности к «организации массовых акций протеста», но при этом не призывал к противостоянию или чему-то радикальному.

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На чьей стороне?

Протасевич не изменит своих политических убеждений, хотя и уважает президента республики «как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор». «Но я не буду сторонником президента», — настаивает журналист.

Немного о Тихановской

Но не совсем понятно, продолжает ли он быть на стороне своих соратников по оппозиции. В комментарии журналистам Роман Протасевич рассказал, как лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выполняет все, что ей подсказывает окружение. «Я бы описал ее словосочетанием «святая невинность». <...> Люди, которые вокруг нее, это уже опытные политики и естественно они задают во многом вектор направления. Они диктуют ей заявления. Могу привести простой пример: когда я снимал в Афинах, [журналист Франак] Вечорко подошел к Светлане с текстом на экране мобильного телефона и сказал: «Зачитай сейчас перед камерой», — поделился Протасевич.

Экстренная посадка

23 мая самолет Ryanair летел над Белоруссией из Афин в Вильнюс. Согласно официальной версии, авиалайнеру пришлось экстренно сесть в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После посадки Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу задержали. Сейчас оба они находятся в СИЗО. Протасевич и Сапега обвиняются по нескольким уголовным статьям. В частности, Протасевича обвиняют в «организации массовых беспорядков». По словам журналиста, с Сапегой все в порядке. «Скажу честно: то немногое, что я знаю о Софье, — это то, что с ней все в порядке и она участвует в следственных действиях», — приводит его слова РИА «Новости».