«Сдает всех и вся»: как интервью Протасевича восприняли в Белоруссии

«Предательская искренность»

Интервью блогера Романа Протасевича, в котором блогер признался в организации незаконных протестов и рассказал о подготовке покушения на президента Александра Лукашенко, доказывает отсутствие пыток в его отношении. Об этом заявил председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

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«Это явно не последнее его интервью, с ним встречаются не последний раз. Я уверен, он заключил соглашение со следствием в рамках закона, готов сотрудничать, будет все рассказывать и все делать для того, чтобы раньше выйти. И правильно делает.

Это подтверждает еще одну истину, что все они борцы в интернете, а в жизни они все думают только о своей заднице и своей шкуре. Революционеров там нету настоящих, это бизнесмены от политики. Вот и весь итог революционной деятельности — сопли, слезы и раскаяние», — сказал депутат.

С точки зрения Гайдукевича, Протасевич показал всю сущность белорусских оппозиционеров, таких как Павел Латушко, Светлана Тихановская или Виктор Цепкало. По его словам, блогер доказал, что за ними стоят иностранные спецслужбы и деньги, а за власть на самом деле никто из них не борется.

При этом Гайдукевич не считает заслуживающей внимания версию о том, что Протасевич мог сделать свои заявления под давлением. А сообщения о синяках от наручников на руках молодого человека он назвал смешными. «Если любой человек на себя наденет наручники, то на коже останутся следы. Даже если вы сексом будете заниматься, у вас будут небольшие следы, это все пройдет. Естественно, когда его задерживали, ему могли надеть наручники, даже если сильно не затянуть — останутся следы», — подчеркнул депутат.

Гайдукевич считает признания Протасевича искренними. С ним согласен коллега, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии по международным делам Тенгиз Думбадзе. При этом Думбадзе дал Протасевичу нелестные характеристики.

«По моему мнению, он очень непорядочный человек во всем и его нечеловеческие качества проявились с первого взгляда. Я не сомневаюсь, что он сейчас на самом деле сдает всех и вся. Говорят, что, может, он находится под прессом, но поверьте, эта не та фигура, чтобы на него кто-то пытался воздействовать. Он сам по себе такой человек», — добавил депутат.

Думбадзе считает, что Протосевич попал в достаточно сложную ситуацию, так как по белорусским законам он проходит по трем статьям, плюс его подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе и он может вообще никогда не выйти из тюрьмы.

«Поэтому ему тут нет смысла наговаривать, он сейчас спасает себя. Знает он явно немало, учитывая, насколько он себя уверенно всегда чувствовал и думал, что за ним серьезные товарищи, которые всегда подставят плечо. Однако тут получилось как всегда, судьба таких людей — их используют и как выжатый лимон выбрасывают», — указал депутат.

При этом слезы Протасевича в конце интервью Думбадзе связал с его внутренним состоянием, но не стал называть это нервным срывом. По словам парламентария, он видел множество заключенных в разных странах мира и блогер выглядел вполне нормально.

«Когда ты понимаешь, что после такой красивой и богатой жизни попадаешь туда, откуда никогда можешь не выйти, то бог его знает, что с нутром происходит. Конечно, что-то нервное тут есть», — пояснил депутат.

«Заложник террористов»

В белорусской оппозиции придерживаются диаметрально противоположного мнения в отношении интервью Протасевича. Так, пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что блогер является заложником.

«Находится в руках террористов, которые используют садистов для получения нужных слов и картинки от находящегося в их власти человека. К Роману не допускают адвоката. Но при этом пустили журналистов? Это не интервью, это пыточная», — отметила Красулина.

А основатель NEXTA Степан Путило в интервью Forbes сообщил, что высказывания Протасевича «являются результатом невыносимых пыток». По его мнению, тут также сыграл фактор личных переживаний блогера и внушение ему убеждений о тотальном предательстве его бывшего окружения.

«Перед подобными допросами (иначе это «интервью» не назвать) используется как психологическое воздействие и обработка, так и специальные медицинские препараты, соответствующие психо-эмоциональному состоянию и характеру Романа — для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов», — резюмировал Путило.