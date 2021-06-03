«Меня назовут предателем»: Протасевич «сдал» лидеров протеста в Белоруссии

Сознался в заговоре

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич — один из лидеров белорусских акций протеста, начавшихся в августе 2020 года после победы нынешнего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента, в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ признался, что был посредником между заговорщиками, которые готовили покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, и штабом лидера оппозиции Светланы Тихановской, проигравшей выборы, но не согласившейся с этим.

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В апреле нынешнего года ФСБ России и КГБ Белоруссии сообщили о предотвращении покушения на Лукашенко. По данным спецслужб убийство планировалось осуществить 9 мая в Минске. Сообщалось, что задержанные в Москве мятежники — минский политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и лидер «Белорусского народного фронта» Григорий Костусев — рассматривали возможность нападения на президентский кортеж.

Еще одним сценарием у заговорщиков было нападение на загородную резиденцию Лукашенко в Озёрном. На уничтожение резиденции вместе с главой государства неким лицом выделялось $10 млн, а на снайпера — $1 млн.

Мятежников задержали в ресторане украинской кухни в Москве. Также спецслужбы опубликовали видео беседы заговорщиков, на кадрах виден интерьер, оформленный в соответствующем малороссийском стиле.

В ходе разговора революционеры обсуждали блокировку внутренних войск и ОМОНа, закрытие Минска, чтобы власти не могли подтянуть войска, занятие нескольких символических объектов в центре города, в том числе — радиостанции, телевидения для зачитывания обращения к нации.

«На первом зуме заговорщиков черный квадрат в уголке – это я», — сказал в этой связи Протасевич.

Он также сообщил, что в Белоруссии все еще есть несколько «спящих» радикальных ячеек и схронов с оружием.

Кто «рулил» протестами

Протасевич раскрыл имена кураторов оппозиционных акций, прокатившихся по всем крупным городам республики. Как заявил оппозиционер, участниками и ответственными за «всю информационную войну» являются 22-летний журналист Степан Путило, блогер Ян Рудик, Тадеуш Дичан, советник по международным отношениям лидера белорусской оппозиции и кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светланы Тихановской Франак Вечерко, блогер Антон Мотолько.

Также, по словам Протасевича, «головой и руками» протеста были приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги Артем Шрайбман, общественный деятель Эдуард Пальчис, его жена Виктория, лидер незарегистрированного оппозиционного белорусского движения «Молодой Фронт» Дмитрий Дашкевич, куратор Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси» Даниил Богданович, главный редактор kyky.org Анастасия Рогатко, администратор сообщества «Это Минск, детка» во «ВКонтакте» Евгений Малаховский и другие.

Акции «информационной войны» против нынешних властей республики обсуждались в главном координационном чате уличных протестов. При этом, проект должна была курировать Тихановская, но его «украл» бывший министр культуры Белоруссии, член оппозиционного Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса Павел Латушко, добавил Протасевич.

Латушко покинул Белоруссию в сентябре прошлого года, тогда политик заявил, что причиной отъезда стало давление со стороны сотрудников КГБ, которые требовали прекращения критики Лукашенко.

Свой вклад в организации беспорядков Протасевич также не склонен отрицать.

«Я осознал, что призывы, которые я опубликовал, стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки, по сути три дня Минск жил в хаосе», — вспоминает оппозиционер.

«Азов» был ошибкой

Протасевич подтвердил, что ездил в Донбасс в составе отдельного отряда специального назначения «Азов» — подразделения в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

«Это была самая главная ошибка в моей жизни. Эта та единственная вещь, о которой я, правда, жалею», — признался оппозиционер.

На вопрос, знает ли он, что в самопровозглашенной Луганской народной республике на него заведено уголовное дело за участие в боевых действиях, Протасевич ответил утвердительно.

«Я надеюсь, что у Александра Григорьевича [Лукашенко] найдется достаточно политической воли, какой-то решимости, чтобы не выдать меня», — добавил фигурант.

«Уважаю Лукашенко»

Задержанный оппозиционер признался, что к главе республики относится очень хорошо, тогда как он сам ранее, и все его соратники по оппозиционному движению по сей день подвергают Лукашенко жесткому осуждению.

«Много критиковал Александра Григорьевича, но, когда стал больше втягиваться в политическую тематику, стал понимать, он поступал, извиняюсь за выражение, как человек со стальными яйцами. Я его, безусловно, уважаю», — заявил Протасевич.

«Многие назовут меня предателем»

В разговоре Протасевич отдельно подчеркнул, что добровольно пришел на интервью и что в СИЗО на него не оказывалось никакого давления, в том числе – физического, синяков и побоев у оппозиционера нет.

«Меня не гримировали перед этим интервью», — сказал он.

Целю своеобразного признания вины в прямом эфире самого популярного белорусского телеканала он назвал «исправление ошибок».

«Я не удивлюсь, если многие назовут меня якобы предателем. Но я здесь потому, что хочу исправить свои ошибки», — заявил Протасевич.

Оппозиция не верит и готовит ответ

Впрочем, оппозиция не поверила в искренность признаний Протасевича и в то, что они были сделаны по его доброй воле.

«Роман — заложник, который находится в руках террористов, которые используют садистов для получения нужных слов и картинки от находящегося в их власти человека. К Роману не допускают адвоката. Но при этом пустили журналистов? Это не интервью, это пыточная», — заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Протасевич был задержан и помещен в СИЗО 23 мая после экстренной посадке самолета Boeing ирландской авиакомпании Ryanair со 123 пассажирами на борту в Минске при сопровождении истребителя ВВС Белоруссии МиГ-29.

Лайнер, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, посадили после сообщения о якобы минировании борта, что впоследствии не подтвердилось. США и Евросоюз выразили возмущение действиями Минска и ввели очередные санкции против Белоруссии.