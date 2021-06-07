«Ему там будет комфортно»: как на Украине и в России относятся к отъезду Гудкова

Дмитрий Гудков в своем Telegram-канале объяснил отъезд опасениями, что в отношении него продолжится уголовный процесс по делу об имущественном ущербе, по которому он проходит в качестве подозреваемого.

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«Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова «любым способом». Считаю, что высосанное из пальца «дело о подвале» было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования», — написал он.

Гудков выразил надежду, что после его отъезда из России «ретивость жандармов снизится». Как он отметил, его решение уехать поддержали его родные и близкие, в адрес которых тоже поступила «серьезная информация об угрозах и рисках».

Полиция не избрала меру пресечения в отношении политика и не ходатайствовала об этом перед судом, поэтому Гудков не ограничен в своем перемещении по России и вне ее.

Как сообщил ТАСС адвокат политика Михаил Бирюков, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. По словам защитника, политик утратил статус подозреваемого после выхода из изолятора временного содержания без меры пресечения.

«Если бы уголовное дело было возбуждено в отношении него, а не в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого», — констатировал Бирюков.

Как сообщил в своем Telegram-канале сам политик, в Киеве у него давно запланированы встречи и эфиры. Сегодня, 7 июня, он посетил программу украинского журналиста Евгения Киселева.

На это обратил внимание директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Он уже сказал, что первым делом пойдет на ток-шоу Евгения Киселева — типичного представителя «врагов России», который работает на украинском телевидении именно как враг России. Он любит рассказывать, что он враг Путина, но, судя по тому, как он себя ведет, он, очевидно, принадлежит к тому лагерю, который с удовольствием принимается [Алексеем] Венедиктовым на «Эхе Москвы», — сказал Погребинский «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что на Украину российские оппозиционеры едут потому, что «это как своя страна, только там у власти враги России».

«Можно не сомневаться, что от него мы не услышим критики украинского режима», — добавил эксперт.

Как считает Погребинский, приехать на Украину проще всего. К тому же с 2019 года по указу украинского президента Владимира Зеленского в стране упрощено получение гражданства отдельными категориями лиц, в том числе россиянами, которые преследуются властью в РФ.

Но, по мнению Погребинского, даже простота переезда на Украину не значит, что Гудков задержится там надолго. Тем не менее, у экс-депутата уже есть договоренность с разными пропагандистскими каналами, которые будут критиковать Россию.

«Гудков себя будет чувствовать комфортно», — заключил украинский политолог.

При этом глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко назвал Украину приемлемым вариантом для политической эмиграции, поскольку эта страна близка России по культуре, языку, истории, не надо адаптироваться к принципиально новым условиям.

«Главное, что они эмигрируют в демократическую страну, страну с нормальным политическим климатом. Да, у нас неоднозначное отношение к современной России, критиков России очень много, особенно после 2014 года есть, за что критиковать. Многие даже ненавидят, и опять-таки есть за что. Но для российской оппозиции, я думаю, этот вариант близкий, приемлемый», — сказал он «Газете.Ru».

По его словам, Украину также можно назвать безопасным вариантом для российской оппозиции. Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова он при этом объяснил криминальными конфликтами, в которые тот был втянут. Против Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве. Его обвиняли в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью в $5 млн. В конце 2016 года он уехал на Украину и принял гражданство этой страны, после чего в России его объявили в международный розыск.

«Часть российской, а теперь и белорусской оппозиции вынуждена иммигрировать в нашу страну, потому что это просто, даже удобно и комфортно. Украина не ставит для себя целью стать базой для российской оппозиции. Никакого специального климата, никаких льгот и привилегий для российских и белорусских оппозиционеров не создается», — уточнил украинский политолог.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков обратил внимание, что на Украину из России бегут многие. В частности, он упомянул Вороненкова.

«Я думаю, что вообще убежища они должны искать от самих себя, потому что они в принципе не знают, чего они хотят. Они хотят слабости и разрушения России. Понятно, что Украина стремится в Европу, с Россией поссорились, а друзей в США и в Европе не нашли. Они от России отказались, и оппозиционеры от своей родины отказались, а новые друзья не находятся», — сказал Цеков «Газете.Ru».

Ситуацию с Вороненковым вспомнил и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. В комментарии «Газете.Ru» он назвал Украину страной, подконтрольной США, которая принимает всех, кто против России.

«На Украину бегут не только российские оппозиционеры. Это такая прачечная. Тут человеку могут дать гражданство или управление какой-нибудь областью»,

— сказал он.

В этом контексте он указал на ситуацию с Михаилом Саакашвили, который бежал на Украину в декабре 2013 года. На родине, в Грузии, экс-президент — фигурант ряда уголовных дел, в том числе по обвинению в коррупции, убийстве и организации вооруженного нападения. В 2015 году он получил украинское гражданство и был назначен главой Одесской областной государственной администрации.

Олейник также напомнил о случае российской оппозиционерки Марии Гайдар, которая переехала на Украину в 2015-м, приняв предложение Саакашвили занять пост его заместителя. Такое предложение она получила в середине июля и уже 4 августа получила украинское гражданство. Позже она сообщила, что написала заявление об отказе от российского гражданства.

Еще один переехавший из России на Украину российский оппозиционер — экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. В 2015 году стало известно, что он подозревается в пособничестве в растрате 22 млн рублей из средств фонда «Сколково». Дело о растрате возбудили в апреле 2013 года в отношении старшего вице-президента фонда Алексея Бельтюкова. В июле 2015 года Пономарева объявили в международный розыск. В 2016 году Украина предоставила ему вид на жительство, а в 2019-м он получил гражданство этой страны.

Зампредседателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа отметил, что Пономарев — близкий друг Дмитрия Гудкова. В комментарии «Газете.Ru» депутат назвал Украину плацдармом для обучения кадров, которые готовит Госдеп США для проведения цветных революций.