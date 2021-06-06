«Запланированы встречи и эфиры»: почему Гудков уехал из России на Украину

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявил в своем Telegram-канале, что подъезжает к Киеву. По его словам, он покинул Россию, так как опасается уголовного преследования по ранее заведенному против него делу. На Украине у него «давно запланированы встречи и эфиры».

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«Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова «любым способом», — написал он.

Гудков полагает, что правоохранители возбудили уголовное дело, чтобы помешать его участию в выборах в Госдуму. «Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках», — добавил политик.

Отец политика Геннадий Гудков написал на своей странице в Twitter, что «полностью поддержал его решение временно покинуть страну». Как отметил сам Дмитрий Гудков в комментарии РИА «Новости», после Киева он намерен «доехать в Варну до родителей». О планах он пообещал рассказать позже.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что в скором времени Гудкова могут заочно арестовать и объявить в розыск из-за того, что он якобы нарушил подписку о невыезде.

«Уехав, Гудков нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде, так что в ближайшее время следствие может обратиться в суд и попросить заменить ее на иную, вплоть до заочного ареста», — сказал собеседник агентства.

Он также утверждает, что Гудков выехал из России через международный автомобильный пункт пропуска «Троебортное-Бачевск».

Сам же политик в своем Telegram-канале написал, что у него «нет никакой подписки».

В то же время адвокат экс-депутата Госдумы Михаил Бирюков считает, что Гудкова могут объявить в розыск, если он не явится по требованию следователя. Однако, по словам стороны защиты политика, ему для этого должны предъявить заочное обвинение.

«Но я считаю, что по истечении 48 часов задержания Дмитрия Гудкова, поскольку ему не была избрана мера пресечения судом или следователем, он утратил статус подозреваемого, и для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить ему обвинение», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

При этом Гудков в день своего освобождения из полиции — 3 июня — заявил РИА «Новости», что в деле о неуплате аренды его статус остался прежним — подозреваемый. Политик также рассказал, что подписал документ, согласно которому обязан явиться в суд или в полицию, если это будет необходимо.

Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня по подозрению в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

По версии следствия, организация, которую возглавляла Ермилова, взяла в аренду нежилое помещение в 2015-2017 годах, но не оплатила. Долг по договору аренды составил более 1 млн рублей. Потерпевшая сторона — департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения.

«В Москве более сотни фирм со значительно большей задолженностью, нежели эта организация», — отметил в комментарии РИА «Новости» адвокат Гудкова. По его словам, такая сумма «незначительная» с учетом вменяемой статьи — п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. В то же время, согласно российскому законодательству, о причинении особо крупного ущерба речь может идти, если его сумма равна или превышает 1 млн рублей.

Сам Гудков считает подозрения правоохранителей необоснованными. Он заявил, что уголовное дело связано с фирмой его родителей, к которой он не имеет отношения.

Спустя 48 часов после задержания политика, как и его тетю, отпустили.