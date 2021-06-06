«Лезет к обеим»: Захарова о словах главы НАТО про сближение Москвы и Минска

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag рассказал, что альянс испытывает беспокойство из-за сближения РФ и КНР. По его словам, также отдельного внимания заслуживает сотрудничество России и Белоруссии. Тем не менее, добавил он, НАТО не намерено отказываться от диалога с Россией — хотя альянс недоволен недружественными шагами восточного соседа.

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«Мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Москвы и Минска», — сказал генсек.

Его слова уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Что касается готовности «защитить каждого участника Альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска», то хочется, по традиции, пожелать НАТО и его генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования», — написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, слова Столтенберга показывают, что в планы НАТО не входит «нормальное эффективное взаимодействие двух стран», и альянсу «нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции».

В конце мая Столтенберг говорил, что «с трудом может поверить», что задержание самолета авиакомпании Ryanair происходило без ведома российских властей. Между двумя бывшими советскими республиками установились слишком тесные отношения, отмечал он. Президент РФ Владимир Путин вскоре после этого заявил, что подобные оценки демонстрируют непонимание механизмов работы спецслужб. «Не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина — как всегда, как обычно — где-то там посередине находится. Лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться», — сказал тогда Путин.

27 мая Столтенберг назвал «аналогичными» модели поведения властей России и Белоруссии. «Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. И мы должны относиться серьезно к этому», — сказал он, выступая на неформальной встрече министров обороны европейских стран. Также Столтенберг подчеркнул, что такое поведение нарушает демократические права и ценности, создает нестабильность.

Спустя пару дней министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении Москвы. «Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено — например, принцип неделимости безопасности — что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении РФ. Я хочу ошибаться», — сказал Лавров. При этом Столтенберг говорил, что НАТО хочет улучшения отношений с Россией. Однако Москва перестала верить в идею сотрудничества с альянсом.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в свою очередь заявил, что в НАТО готовы к диалогу с Россией, но все зависит от Москвы.

В разговоре в Welt am Sonntag Йенс Столтенберг также заявил, что и сближение Москвы с Пекином на международной арене представляет собой серьезный вызов для альянса.

«Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном плане», — отметил он.

Пекин и Москва также все чаще проводят совместные военные учения, полеты военной авиации на большие расстояния и морские операции. Внимание НАТО привлекают также активный обмен опытом между двумя державами в области контроля над интернетом и «участившиеся случаи координации действий в международных организациях, в том числе и в ООН».

Подъем Китая, по мнению генсека НАТО, представляет собой «фундаментальную» перемену в мировом балансе сил. При этом Североатлантический альянс намерен реагировать на любые новые угрозы. Усилить руководство НАТО хочет и его роль как политического союза, укрепив механизмы координации его членов.

Наконец, Столтенберг сообщил немецким журналистам, что в отношениях с Россией НАТО придерживается политики сдерживания и диалога.

«Мы должны как раз в сложные времена оставаться в контакте с нашим соседом Россией по вопросам контроля над вооружениями и другим военным и политическим вызовам. Если мы не будем говорить друг с другом, то не сможем ни урегулировать наши разногласия, ни улучшить взаимопонимание», — сказал он (цитата по ТАСС).

Москва при этом считает, что НАТО агрессивно ведет себя возле российских границ. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия», — заявил 31 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он обвинил НАТО и Соединенные Штаты в усилении недружественной активности у российских границ. Как отметил Шойгу, военные самолеты и корабли стран Альянса наращивают интенсивность действий в непосредственной близости от территории РФ.