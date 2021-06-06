«Путин смеется над Байденом»: Трамп больше часа хвалил себя и ругал демократов

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с речью на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина. Трансляцию его выступления вел канал C-SPAN. Эта речь — первое публичное выступление политика с февраля, и второе — с момента его ухода из Белого дома в январе.

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Первым делом Трамп раскритиковал своего преемника и политического противника, президента США Джо Байдена. По его словам, администрация демократов ставит Америку на последнее место, лишая американцев рабочих мест и открывая страну для нелегальных мигрантов.

Среди всего прочего Трамп обвинил Байдена в отмене строительства нефтепровода Keystone XL, из-за чего «потеряно было 48 тыс. рабочих мест, не восемь тысяч, как они вам говорят».

«Он [Байден] отменил наш трубопровод, но одобрил прокладку российского трубопровода [Северный поток — 2], который я полностью остановил, в Германию и всю Европу. <...> [ФРГ] платит Путину, платит России миллиарды долларов за энергию, а мы потом защищаем Германию от России? Как это работает?» — заявил экс-президент.

Он добавил, что российский президент Владимир Путин «открыто насмехается и унижает его» над Байденом и его администрацией. Трамп также заявил, что у него отношения с Путиным были замечательными, но при этом он был «строг с Россией, как никто другой».

45-й президент США также выразил мнение, что смеются над его преемником и «китайские переговорщики». «Они издеваются над ним, смеются над ним, и они унижают нашу страну», — сказал он, вновь возложив на Китай ответственность за пандемию COVID-19.

По словам Трампа, шаги его администрации позволили стране поначалу добиться невероятных экономических успехов, однако пандемия «китайской заразы» уничтожила американское благосостояние наряду с мировым.

«Пришло время Америке и всему миру призвать к ответственности и потребовать репарации от Коммунистической партии Китая. Мы все должны заявить в один голос, что Китай должен заплатить», — подчеркнул Трамп. Размер компенсации должен составить $10 трлн, долги КНР не должны выплачиваться, а на товары с пометкой Made in China должна быть введена стопроцентная пошлина, убежден республиканец.

Трамп рассказал сторонникам, что при Байдене Соединенные Штаты полетели «в тартарары». «Пока мы собрались сегодня, нашу страну уничтожают на наших глазах. Преступность растет, полицейские департаменты разодраны на части и недофинансированы», — сказал экс-президент.

В то время, добавил Трамп, как его администрация вместе с полицией смогли победить опасную группировку MS-13 (она же — Mara Salvatrucha — прим. «Газеты.Ru»), администрация Байдена «открыла Америку для толп нелегальных иммигрантов». Сейчас Белый дом оказался захвачен «самыми радикальными леваками», считает Трамп.

По его словам, левые готовы «использовать закон как оружие», чтобы преследовать своих политических противников. «В Нью-Йорке ультралевые прокуроры сейчас тратят много времени и денег, угрожая семьям и пытаясь уничтожить жизни невинных людей ... Они ведут свой крестовый поход, чтобы задеть меня», — добавил экс-президент.

Наконец, он в очередной раз обвинил демократов в фальсификации выборов президента в 2020 году. «Не я пытался подорвать американскую демократию — я пытался ее спасти», — сказал Трамп. Он также заявил, что американцы должны не позволить произойти подобному снова.

Хорошие отношения Трамп смог установить не только с Путиным, но и с северокорейским председателем Ким Чен Ыном, заявил политик. Байден же с главой КНДР поладить не смог, поэтому никакого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном нет, считает Трамп.

Трамп также подчеркнул, что Ким Чен Ын — это «особенный парень», с которым ему удалось поладить, в отличие от президента Байдена, и остановить катастрофу в виде ядерной войны с Северной Кореей.

Наконец, Трамп заявил, что республиканцам стоит готовиться к промежуточным выборам в Палату представителей в 2022 году. По поводу своих планов на президентскую кампанию в 2024-м политик ответил вновь довольно размыто, в свойственной ему манере — «ожидания от 2024 года великолепны». Сопровождалось выступление Трампа перед 1,2 тыс. зрителей (и десятками тысяч смотревших выступление онлайн) аплодисментами, предваряла его речь патриотическая песня «Боже, благослови США». После его ухода со сцены заиграла песня диско-группы 1970-х Village People — YMCA, которую Трамп использует как свою «музыкальную тему» с момента предвыборной кампании 2016 года.