«Пустите нас за стол переговоров»: Украина хочет обсуждать СП-2 вместе с ФРГ и США

Киев просит Вашингтон и Берлин разрешить украинским представителям принять участие в обсуждении шагов относительно газопровода «Северный поток – 2», об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию Welt.

Реклама

Дипломат указал, что строительство и будущее введение в эксплуатацию трубопровода ударит в «самое сердце» украинской экономики и безопасности, передает РИА «Новости».

«Призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», — сказал Мельник.

Он также назвал недопустимой ситуацию, при которой бы США и Германия пришли к какому-либо итогу по СП-2 «за счет Украины», поскольку это нарушит «взаимное доверие» Киева, Берлина и Вашингтона.

Впрочем, доверия к украинской власти у западных стран и так нет, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Взаимного доверия к Украине ни у одного западного партнера не может быть. Украина старается одним местом торговать на двух базарах», — сказал депутат.

Он напомнил, что одним из маркеров недоверия к Киеву со стороны Запады стало неприглашение Украины на саммит НАТО.

Двумя днями ранее резидент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Берлин принять сторону Киева по СП-2, поскольку Германия имеет «решающее слово» в этом проекте.

«Иногда можно сделать что-то гораздо большее, и сейчас все — в руках Германии», — сказал украинский лидер.

Кроме того, в начале июня он провел встречу в Киеве с сенаторами США Джинн Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи, в ходе которой призвал США противодействовать СП-2.

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» могут только США и администрация президента [США Джо] Байдена. «Северный поток — 2» — это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки.

А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост — не давать оружие врагу», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил уверенность в том, что сейчас Украина в ходе конфликта в Донбассе «защищает Европу и европейские ценности», а для этого необходимо сильное и хорошо обеспеченное войско.

В этой связи Зеленский напомнил, что транзит газа из России в Европу через Украину дает украинской экономике солидную прибыль, поступление которой может прекратиться после введения СП-2 в строй.

«Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от $3 млрд в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский.

При этом, Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин ожидает рост объема поставок энергоносителя в Европу, поэтому «украинский транзит может быть востребован», указал представитель Кремля.

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — сказал Песков.

В Киеве и ранее обвиняли западные страны, в том что они недостаточно прилагают усилия для предотвращения строительства российского газопровода.

Так, советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль на своей странице в Facebook косвенно обвинила бывшего спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера в лоббировании СП-2.

«Против нас, в поддержку строительства газовой трубы работают очень сильные лоббисты. Например, всем известный Курт Волкер. Он работает на компанию, которая представляет интересы «Северного потока — 2», — указала чиновник.

Она также допустила, что нахождение Волкера на должности в американском внешнеполитическом ведомстве было связано именно с проектом трубопровода из России в Европу.

«Не приезжал ли он уговаривать нас отказаться от «Северного потока — 2», от борьбы с ним?» — предположила Зеркаль.

Сам Волкер выразил недоумение по поводу обвинений со стороны советника украинского министра заявил о ее некомпетентности относительно данной ситуации.

«Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, Но я к этой деятельности не приобщен, что можно проверить — вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности. По сути, BGR group не приобщили к этому именно из-за моих взглядов относительно «Северного потока — 2», — пояснил бывший дипломат.

В данный момент в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, действуют санкции США, однако администрация Байдена решила не вводить рестрикции против оператора СП-2 — компании Nord Stream 2 AG — и ее директора Маттиаса Варнига. Ограничительные меры не помешали продолжающейся у берегов Германии прокладке газопровода, вошедшей в финальную стадию.