«Жизненно важно для Америки»: что в США ждут от встречи Путина и Байдена

Вашингтон не будет отменять встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена после кибератаки на американский филиал крупнейшей в мире бразильской мясоперерабатывающей компании JBS, в причастности к которой американская сторона подозревает российскую группировку, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом наградой [Москве]. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им», — указала представитель администрации президента США.

По ее словам, самый лучший способ понять, в чем заключаются планы и намерения России – это спросить об этом напрямую у главы российского государства, что и будет сделано в Женеве 16 июня, передает ТАСС.

«Нет замены прямому взаимодействию между лидерами, особенно в сложных отношениях. Потому важно, чтобы президент Байден сел [за стол переговоров] с президентом Путиным лицом к лицу, дабы ясно дать понять, каковы наши позиции, дабы понять, каковы его позиции, дабы постараться сгладить противоречия и выявить сферы, в которых мы можем добиться прогресса», — детализировала Жан-Пьер.

Атака с использованием программ-вымогателей на JBS привела к остановке ее операций в Австралии и остановила убой скота на заводах в нескольких штатах США, сообщает The Guardian.

«JBS уведомил администрацию [Байдена] о том, что требование выкупа исходило от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России.

Белый дом напрямую взаимодействует с властями России по этому вопросу, подчеркивая, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей», — добавил Жан-Пьер.

По ее словам, ФБР ведет расследование инцидента. Если отключения электроэнергии на предприятиях, вызванные атакой, продолжатся, потребители в США могут столкнуться с повышением цен на мясо в летний сезон гриля, а также может быть нарушен экспорт продукции.

Два дня назад Байден, выступая перед Белым домом в честь общенационального Дня поминовения, заявил, что на встрече с Путиным напомнит российскому лидеру о недопустимости нарушения прав человека, сообщает Reuters.

«Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве и ясно дам ему понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать права [человека]», — заявил американский лидер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что бунтовщики, участвовавшие в нападении на Капитолий 6 января, преследуются правительством США, и этот вопрос тоже должен быть поднят в рамках дискуссии о правах человека.

«Мы готовы разговаривать. У нас нет запретных тем. Мы обсудим все, что сочтем необходимым.

Мы будем готовы ответить на вопросы, которые поднимет американская сторона. Это также относится к правам человека. Например, мы с интересом следим за преследованием лиц, обвиняемых в беспорядках 6 января этого года», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в США «происходит много действительно интересных вещей с точки зрения прав оппозиции и защиты этих прав».

Повестки дня США и России к саммиту не совпадают, признал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдет, — для них будут некомфортными, в том числе в предстоящие дни», — указал замминистра.

По словам Рябкова, несмотря на расхождения с американской стороной по ряду вопросов в преддверии предстоящего саммита, Россия готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны США, хотя аналогичной готовности со стороны Вашингтона наблюдается в гораздо меньшей степени.

В Кремле не ждут полного решения всех разногласий и перезагрузки отношений с США после встречи глав государств.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, умалять значение саммита не стоит.

Впрочем, как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российских государственных структурах, после встречи Путина и Байдена в двусторонних отношениях стран ожидается «локальное потепление». По его словам, лидеры стран могут прийти к договоренностям в сфере стратегической стабильности и в вопросах работы дипломатических миссий.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со своей стороны указывала, что встреча в Женеве направлена на «восстановление предсказуемости и стабильности» американо-российских отношений.