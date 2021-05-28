«Замочили на всю катушку»: на кого Лукашенко пожаловался Путину

Последняя эскалация напряженности между Минском и Европой стала результатом всплеска эмоций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

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В этой связи, белорусский лидер заявил, что, «пользуясь доверительным отношением» Путина к себе, захватил некоторые документы по поводу посадки в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair.

«Чтобы вы понимали, что происходит», — обратился Лукшенко к Путину.

Белорусский лидер также напомнил, что в пик пандемии авиакомпания «Белавиа» помогала вывозить с курортов граждан Швеции, ФРГ, Польши, Литвы и США.

«Тысячи вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали людей, и мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года и начале этого нам благодарны, коллективу «Белавиа», за вывезенных людей, спасённых», — напомнил президент Белоруссии.

При этом, он посетовал, что США осудили посадку в Минске Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс Афины – Вильнюс, из-за сообщения о бомбе в сопровождении истребителя МиГ-29. После посадки белорусскими силовиками был арестован Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA, а сообщение о бомбе на борту не подтвердилось.

После этого Евросоюз решил ввести санкции против Белоруссии, ряд европейских авиаперевозчиков отказался летать над Белоруссией, а некоторые страны запретили принимать самолеты авиакомпании «Белавиа».

«Вот к этому случаю с самолетом «Белавиа» не имеет никакого отношения. Упрекают военных, что мы его посадили. «Белавиа» при чем? «Замочили» на всю катушку», — пожаловался Лукашенко.

По его словам, белорусская оппозиция в сотрудничестве со странами Запада пытается дестабилизировать обстановку в республике так же, как это было в августе 2020 года после выборов президента Белоруссии, по результатам которого Лукашенко опередил Светлану Тихановскую.

«Я покажу вам некоторые документы, вы поймёте, что там происходит и происходило. Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», — сказал Лукашенко Путину.

В ответ российский лидер напомнил про инцидент в июле 2013 года, когда президент Боливии Эво Моралес, присутствовавший на конференции стран-экспортеров газа в России, дал интервью телеканалу RT, в котором дал понять, что намерен предложить убежище Эдварду Сноудену.

На следующий день его частный самолет Dassault Falcon 900 FAB-001 приземлился в Вене после того, как пилоты запросили аварийную посадку из-за проблем с индикатором уровня топлива. По словам же властей Боливии, рейс был перенаправлен в Австрию, когда Франция, Испания, Португалия и Италия отказали в доступе в своё воздушное пространство из-за подозрений, что на борту был Сноуден.

Заместитель канцлера Австрии Михаэль Шпинделеггер тогда заявил, что самолет подвергся обыску, хотя министр обороны Боливии отрицал это, заявив, что Моралес отказал в доступе к самолёту. Самолет снова взлетел после того, как Вена подтвердила, что Сноудена на борту нет.

«Самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолёта — и ничего, тишина», — прокомментировал инцидент российский лидер.

Впрочем, встреча глав двух государств была запланирована раньше, чем произошёл очередной виток напряжённости Минска и Брюсселя, указал российский лидер, добавив, что основной темой беседы являются углубляющиеся связи Москвы и Минска.

«В первом квартале текущего года — а Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром Белоруссии — мы наблюдаем значительный рост товарооборота — 18,4 процента. И это хорошая тенденция, важно её сохранить при активной работе правительства, сейчас наш председатель правительства [Михаил Мишустин] как раз в Минске находится», — сказал Путин.

Также президент РФ сообщил, что в следующем месяце будет проведен запуск в промышленную эксплуатацию первого блока атомной электростанции БелАЭС в агрогородке Ворняны в 18 километрах от города Островец Гродненской области.

Генеральным подрядчиком проекта является инжиниринговый дивизион «Росатома», Россия предоставила Белоруссии также кредит на строительство в размере $10 млрд на 25 лет.

«Можно считать, что в этом смысле работа завершается. Это тоже ещё один хороший пример нашего сотрудничества», — пояснил Путин.

Он также заметил, что Россия и Белоруссия строят Союзное государство «спокойно» и «уверенно», с соблюдением обоюдных интересов.

В ответ Лукашенко поблагодарил Путина за сотрудничество и отметил рост взаимного товарооборота.

«Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента. И мы видим, что мы превзойдём в этом году с Россией свой товарооборот допандемийного, доковидного уровня. А там у нас товарооборот больше $35 млрд был», — детализировал белорусский лидер.

Стоит отметить, что Россия и Белоруссия имеют самые тесные экономические и культурные связи на постсоветском пространстве. Доля России в белорусском товарообороте стабильно составляет около 49-50%. Когда Москва и Минск только начинали сближение – в начале «нулевых» — товарооборот между двумя государствами составлял $9 млрд, а сейчас — примерно $35 млрд.

При этом, внешний госдолг республики, по данным министерства финансов страны по итогам прошлого года, превышает $18 млрд и основным кредитором является Россия.