«Относятся как к подчиненным»: почему в Европе недовольны США

Агрессивная политика Дональда Трампа в отношениях с европейскими партнерами сменилась привычным для США подходом администрации Джо Байдена, пишет журнал Politico.

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Авторы статьи считают, что на деле «враждебное высокомерие» Трампа к Европе сменилось лишь «более вежливым и дружелюбным» высокомерием Байдена, к которому Европа, по сути, привыкла по предыдущему опыту взаимодействия с американскими президентами.

В беседе с «Газетой.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов сказал, что у США просто нет причин пересматривать свои отношения с европейскими странами.

«Европа имеет право злопыхать и претендовать на полноценное равноправное партнерство. Но этого быть просто не может, учитывая разницу в военных возможностях, потенциалов и так далее», — говорит эксперт.

По словам Лукьянова, отношения Байдена к европейцам в любом случае лучше, чем у Трампа, который считал их или конкурентами, или обузой. И несмотря на то, что Байден особо не питает иллюзий в отношениях с Европой, он считает западный блок важным для США, и иногда идет навстречу.

«В целом же у Европы нет ни четкой политической воли, ни ясных перспектив трансформации — так почему Вашингтон должен делать вид, что это не так? Европа уже многими в мире воспринимается как территория, где проблем больше, чем возможностей», — говорит эксперт.

Сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик также отмечает, что традиционная модель поведения США в отношениях с европейскими странами сложилась давно.

«США ведут себя как лидер западного мира и гегемон, который навязывает свои правила игры и интересы. С приходом Байдена этот подход действительно возвращается. Сейчас мы видим, что в Белый дом вернулась команда либеральных интернационалистов, и она действительно смотрит на Европу немного высокомерно.

Это объясняется тем, что Европейский союз не является полноценным субъектом международных отношений в военно-стратегическом плане. Как мы знаем, эти страны после Второй мировой войны всегда находилась под защитой Вашингтона. Естественно, Байден смотрит на эти страны почти как на подчиненных.

Да, сейчас администрация президента США пытается наладить с европейцами необходимый контакт. Они пытаются смотреть в одну сторону, их объединяет борьба, в первую очередь с Россией и Китаем. И при этом Байден стремится учитывать интересы европейских стран, например, это видно по ситуации с «Северным потоком — 2», — говорит эксперт.

По словам Сокольщика, американский интерес заключается в том, чтобы трансатлантическое партнерство развивалось в нужном им направлении, для чего им очень нужны союзники. У России же в такой ситуации становится более узкий коридор, потому что Европа все больше встраивается в политику США.

Стало лучше, но не во всем

В июне президент США Джо Байден совершит первую зарубежную поездку. Сначала он посетит саммит «Большой семерки», который пройдет с 11 по 13 июня в британском Корнуолле, где он также проведет двусторонние встречи с членами G7, 14 июня Байден примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а 15 июня посетит саммит стран-членов Евросоюза.

Известно, что на упомянутых мероприятиях глава Белого дома будет работать «над продвижением ключевых приоритетов политики США в области общественного здравоохранения, восстановления экономики, а также продемонстрирует солидарность и общие ценности основных демократий».

В рамках европейского турне Байдена состоится и его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Она пройдет на следующий день после переговоров с партнерами из ЕС — 16 июня, в Женеве.

При этом некоторые европейские лидеры подчеркивали, что Белый дом не сообщал им о договоренностях о проведении саммита с президентом России Путиным. Кроме того, в преддверие саммита США и Россия пошли на ряд взаимных мер по деэскалации, о чем ранее писала «Газета.Ru».

Последним таким примером некоторые эксперты называют отказ Вашингтона считать Москву причастной к инциденту в Минске с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, на котором был белорусский оппозиционер Роман Протасевич. При этом, например, даже в Берлине не стали полностью исключать такую вероятность.

Кроме того, на состоявшемся 24-25 мая саммите лидеры стран Евросоюза обсуждали поддержку Байденом отказа от патентов на вакцины от коронавируса, что, по мнению Politico, буквально «ошеломило» европейских лидеров и вызвало их критику, в том числе со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель. По ее мнению, этот шаг все равно не приведет к быстрому росту производства вакцин.

До этого европейских лидеров рассердила непоколебимая уверенность чиновников администрации Байдена в том, что страны Европейского союза послушно последуют примеру Вашингтона по выводу войск из Афганистана. Wall Street Journal писал, что союзники США по НАТО были недовольны поздним предупреждением о решении Байдена полностью вывести контингент к 11 сентября 2021 года.

На американско-европейские отношения негативно влияет и тот факт, что спустя четыре месяца после инаугурации, Байден так и не назначил посла ни в ЕС, ни в НАТО. Все это, по мнению европейских чиновников, может лишь способствовать способствовать консолидации стран ЕС при некотором дистанцировании от США, в том числе на ближайших саммитах

Представитель Евросоюза на условиях анонимности также заявил Politico, что в содружестве не обязаны консультироваться с США по вопросу объявления новых санкций против Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко, в том числе в контексте самовольного назначения Вашингтоном саммита между Байденом и Путиным.

Первые месяцы правления Байдена таким образом привели к тому, что в Евросоюзе все громче раздаются мнения о необходимости иметь собственное мнение по ряду стратегически важных вопросов, хотя тесное партнерство европейцев с американцами пока никуда не исчезло.