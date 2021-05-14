«Конкурс — 10 человек на место»: чего ждать от праймериз ЕР

Утром в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что также подал заявление на участие в праймериз. Он уточнил, что будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163 и общеобластному округу Саратовской области.

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«Для меня это возможность решать проблемы жителей как конкретного 163-го округа, так и Саратовской области в целом», - пояснил спикер нижней палаты российского парламента.

Всего же, по предварительным данным, для участия в праймериз ЕР на выборах всех уровней (ГД, ЗС, МСУ) подано более 15050 заявлений, из них на федеральные выборы зарегистрировано более пяти с лишним тысяч кандидатов.

Очевидно, что интерес к праймериз единороссов значительно вырос.

«Следует отметить, что в этом году конкурс на место составил 10 человек, — это уже больше, чем в 2016 году – тогда он не превышал 7 человек на место», — отметил в интервью «Газете.Ru» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Как известно, «Единая Россия» — во всяком случае, пока является единственной политической партией в стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования.

«В этом смысле ЕР действительно существенно позитивно отличается от других парламентских партий, не располагающих аналогичными инструментами», — говорит генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Праймериз действительно становятся в хорошем смысле рутиной для «Единой России», несмотря на изначальный скепсис и все еще достаточно устойчивое недовольство некоторых региональных элит, соглашается директор исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

«Жаль, что ни одна партия более не взяла процедуру внутрипартийного открытого голосования на вооружение. Ну, может, только в снятом виде можно таковым считать конкурс по отбору кандидатов «Новых людей», — отметила она.

Голосование пройдет по максимально открытой модели с 24 по 30 мая в электронной форме – все зарегистрированные на территории РФ избиратели смогут принять в нем участие. Часть регионов проведут процедуру также и оффлайн – на избирательных участках 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня.

Окончательный же список кандидатов утвердят на съезде партии, который запланирован на середину июня.

Волонтеры как участники

Значительный (примерно на треть) рост интереса к праймериз в стане единороссов – не единственная характерная черта этого избирательного цикла. Так, среди участников предварительных выборов около 50% составляют новые лица, до этого вообще никогда не участвовавшие в федеральных выборах.

Приблизительно треть из них – волонтеры, в том числе проявившие себя во время пандемии коронавируса. Собственно, с тезисом о том, что «во власти нужно больше волонтеров» и выступил в марте на встрече с главой государства единоросс – депутат гордумы Томска Владимир Самокиш.

Президент поддержал это предложение.

«Я за, я уже об этом говорил, — заявил тогда Владимир Путин. — В волонтерское движение входят люди разных взглядов — они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов, к решению проблем, перед которыми стоит страна или регион. Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать. С такой мотивацией и должны приходить люди во все уровни власти».

В свою очередь, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявлял, что люди, пришедшие помогать во время пандемии, — высший политический капитал.

Обновление

Один из таких — руководитель центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев.

Он на протяжении 9 лет возглавляет крупнейшую молодежную организацию страны, которая объединяет 240 тысяч человек в 74 регионах страны, активно при этом занимаясь темами «Доступной среды», в том числе продвигая законодательную инициативу по доступному социальному такси в регионах России.

Свои силы на праймериз ЕР решила попробовать и руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», депутат горсовета Красноярска Наталья Каптелинина.

Именно благодаря ее проекту было открыто четыре бесплатных спортзала для инвалидов. За время пандемии Каптелинина провела три онлайн-марафона по трудоустройству инвалидов, а также создала уникальную афишу мероприятий с картой доступности, по которой каждый человек с ОВЗ может посетить любое мероприятие.

Сельскую молодежь среди кандидатов предварительного голосования «Единой России» представляет председатель «Российского союза сельской молодежи» Юлия Оглоблина из Мордовии.

Она возглавляет единственную в стране общественную организацию, представляющую интересы сельской молодежи на федеральном уровне с 2012 года. Благодаря активной работе организации более 500 тыс. сельских жителей смогли реализовать свои проекты: стать фермерами, принять участие в программах по строительству жилья, реализовать общественные инициативы.

«Думаю, прежде всего благодаря праймериз примерно половина депутатов Думы-2021 обновится», — полагает Дмитрий Орлов.

«В целом можно сказать, что в числе участников, действительно, много новых лиц, — замечает Екатерина Курбангалеева. — Не половина, конечно, но в целом значительная доля. В качестве основных источников кадрового резерва выступают активисты ОНФ и движения «МыВместе» и «ПолитСтартап», победители конкурса «Лидеры России. Политика». Посмотрим, кто в итоге преодолеет это электоральный этап».

Обновление в стане «Единой России» тем более необходимо в связи с тем, что на политической арене появляются новые игроки. Далеко не факт, что новые малые партии попадут в Госдуму, но определенные успехи на региональных выборах они уже успели продемонстрировать. В этом контексте, единороссам важно продемонстрировать не на словах, а на деле, что их партия – не закостенелый организм, а динамичная сила, способная повести Россию вперед.

Сама система праймериз и вливание в нее волонтеров, на деле доказавших, что они желают,могут и хотят помогать стране и ее гражданам, собственно и отвечают этому новому вызову, стоящему перед «Единой Россией»

Уровень конкуренции

«Понятно, что уровень реальной конкурентности на праймериз ЕР в округах будет различаться – где-то все более предсказуемо, но где-то возможна и интрига», — считает Михаил Виноградов.

Так, член Общественной палаты Мария Бутина подала документы на участие в праймериз в Кировской области. Всего же в качестве кандидатов от региона здесь зарегистрировалось 29 человек, среди которых – как молодые активные кировчане, так и опытные руководители со стажем. Среди них действующие депутаты Госдумы Рахим Азимов и Олег Валенчук, директор Загарского дома культуры Ирина Балабанова, волонтер Максим Пыхтеев и директор спортивной школы «Алмаз» Андрей Чащин. И число участников, и яркие биографии многих из них – свидетельство того, что борьба на праймериз ожидается весьма конкурентной.

В Волгоградской области в праймериз участвуют два действующих депутата Госдумы, в том числе Александр Носов, и глава города Виталий Лихачев.

Считается, что у последнего есть возможность использования административного ресурса, а с учетом смешанной системы предварительного голосования (онлайн + офлайн) – наблюдатели называют это мощным козырем, который возможно будет использован, поэтому шансы Носова выглядят пока чуть менее предпочтительно, чем у главы города.

А вот по 59 одномандатному округу в Пермском крае Основная борьба за выдвижение развернется между действующим депутатом Госдумы Алексеем Бурнашовым и депутатом заксобрания Романом Водяновым.

Бурнашов имеет достаточный уровень известности на своем округе, но активность его, по мнению экспертов, пока минимальна, а ресурсы, судя по всему, ограничены. Водянов же развернул свои штабы чуть ли не в каждом муниципальном образовании округа и районах Перми и проводит встречи с жителями.

Конкуренция на праймериз единороссов довольно жёсткая, заявил «Газете.Ru» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Он указал, что по оценке АПЭК, практически равная или сопоставимая по уровню поддержки кандидатов конкуренция наблюдается в 25-30% округов. В свою очередь, Виноградов заявил «Газете.Ru», что оценил бы долю конкурентных округов примерно в 20%.

«Мы наблюдаем реальный действенный процесс, позволяющий значительно обновлять элиту партии. Система праймериз, думаю, себя оправдала», — резюмировал глава АПЭК.