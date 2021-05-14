Война может повториться: как Армения и Азербайджан делят границы

На фоне конфликта на границе с Азербайджаном армянский парламент принял заявление о «кризисной ситуации в приграничных районах», включая Сюникскую, Вайоцдзорскую и Гегаркуникскую области. Решение было принято Национальным собранием единогласно. Армянский парламент в своей заявлении обвиняет Азербайджан в агрессивных действиях, которые нарушают фундаментальные права человека.

Реклама

В связи с этим, для сохранения безопасности граждан Армении и суверенитета страны, Ереван оставляет за собой право предпринимать ответные соразмерные меры, которые предусмотрены международным правом, Конституцией и законодательством страны.

В политическом альянсе «Армения» второго президента страны Роберта Кочаряна незадолго до этого заявили, что

ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном находится в нестабильном состоянии и чревата новой войной.

Так объединение отреагировало на произошедший накануне инцидент в Сюникской области, когда в Минобороны Армении обвинили Азербайджан в незаконном пересечении госграницы.

По данным армянского военного ведомства, азербайджанские вооруженные силы попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Армянская прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. Как утверждают армянские военные, Баку попытался провести работы «по уточнению границ» на одном из участков соседней с Азербайджаном Сюникской области.

Мнение о том, что конфликт на границе между Арменией и Азербайджаном может повториться, разделяет и директор Институт Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Виной тому — отсутствие четкого разделения территорий между двумя странами.

Пограничный вопрос между Арменией и Азербайджаном остается открытым на протяжении многих лет. После распада СССР его решению помешал начавшийся в Нагорном Карабахе вооруженный конфликт. По его итогам на юге границы между Арменией и Азербайджаном не существовало вовсе — страны разделяла территория непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Вторая война, вспыхнувшая в 2020 году, снова изменила ситуацию — Гехаркуникская, Вайоцдзорская и Сюникская области Армении теперь соседствуют с территориями Азербайджана, а не НКР. Но где именно пролегает пограничная линия — однозначного ответа нет.

«Проблемы есть почти по всей линии соприкосновения армян и азербайджанцев. А границы международной там, конечно же, нет», — сказал «Газете.Ru» Александр Искандарян.

Армянский политолог Гран Микаэлян уточняет, что в настоящий момент для определения границ используются карты советского Генштаба 1970-х годов. Он отметил, что в советские годы карты неоднократно менялись, но каноничной считается версия именно 1970-х годов. «Эти карты очень подробные, они всем известны. Даже Google.Карты или Яндекс.Карты определены тоже на основе этих границ. Если там и есть отличия, то минимальные», — сказал политолог.

Как отмечает Александр Искандарян, реакция Еревана на конфликт в Сюникской области была столь острой из-за того, что

азербайджанцы зашли на территорию, которая даже по советским картам относится к Армении и никогда не была частью Азербайджана.

Иную точку зрения озвучивает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. По его словам, граница между государствами должна проходить по той линии, которая была установлена на момент распада Советского Союза. При этом эксперт напоминает, что в Баку неоднократно призывали армянскую сторону основательно решить вопрос с границей, сесть за стол переговоров и прийти к общей позиции. «Но в Ереване всякий раз отмахивались от этого, считая, что все это «пустые разговоры»», — сказал он «Газете.Ru».

Теперь, как отметил эксперт, в Азербайджане серьезно настроены решить вопрос с границей, а в Армении при этом начали возмущаться, «дескать Вооруженные силы соседней республики оказались на ее территории». Как утверждает Фархад Ибрагимов, Армения в годы карабахского конфликта решила присоединить к себе часть оккупированных территорий и абсолютно нелегитимно провозгласила над ними свой суверенитет, а теперь возник вопрос их возвращения.

Будет ли делимитация

Как пояснил «Газете.Ru» профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, делимитация границ происходит на основании соглашений между сопредельными государствами. В этих соглашениях обозначаются все вопросы, связанные с установлением государственной границы. Как правило, к такому соглашению в качестве приложения идут соответствующие карты, на которые нанесены соответствующие линии и точки. Когда это международное соглашение уже подписано, ратифицировано и обрело силу, уже на местности происходит демаркация: устанавливают опознавательные пограничные знаки, сказал он.

По словам эксперта, эти вопросы решаются на государственном уровне полномочной делегацией, которая наделена соответствующим мандатом.

Как отметил Грант Микаэлян, в случае с Арменией и Азербайджаном делимитация границ не происходит, потому что между ними нет соглашения, нет взаимного признания границ и существует огромное количество вопросов, например, о статусе Карабаха.

При этом он отметил, что понимание того, где должна проходить граница, есть у обеих сторон. Как подчеркнул эксперт, то, что делимитация не проведена, не означает, что азербайджанские военные могут двигаться, куда хотят.

«Они продвинулись вперед на несколько километров, потому что армянских оборудованных позиций на том участке не было. То есть только отсутсвие военных преград привело к продвижению азербайджанских сил. Потому что где именно проходит эта граница, хорошо известно. Они решили воспользоваться тем, что после войны у Армении нет возможности односторонне противоборствовать им», — сказал Микаэлян.

Александр Искандарян выразил опасения, что инциденты, подобные тому, который имел место в Сюникской области, будут повторяться.

Он не питает оптимизма в вопросе делимитации границы, поскольку это довольно сложная процедура даже в мирных условиях, а в данном случае речь идет о межгосударственном конфликте.

По словам Фархада Ибрагимова, на сегодняшний день процедура делимитации границ находится на уровне четкого обозначения тех самых линий, которые должны быть проведены для ясного понимания: где территория Азербайджана, а где территория Армении.

«В Ереване при этом продолжают заявлять о том, азербайджанские ВС в настоящий момент находятся на армянской территории в приграничной Сюникской области и что ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Однако реальность такова, что азербайджанские вооруженные силы находятся на той территории, которая в соответствии со всеми документами, картами и договорами является азербайджанской и к Сюникской области Армении отношения не имеет», — утверждает эксперт.

Он усомнился в том, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда обратился Ереван, сможет чем-либо помочь Армении в этом вопросе, поскольку трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года, подписанное Алиевым, Путиным и Пашиняном предполагает и установку границ между Азербайджаном и Арменией.

«Установка этих самых линий должна проходить в соответствии с теми границами, которые проходили между Армянской и Азербайджанской ССР до 1988 года», — заключил Фархад Ибрагимов.

«Газета.Ru» подала запросы на комментарий в МИД Армении и Азербайджана, но на момент выхода публикации ответа не получила.