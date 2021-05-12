Возвращение «русского скандала»: прокуратура завела дело на Курца

Канцлера Австрии Себастьяна Курца и шефа его администрации Бернхарда Бонеллии подозревают в даче ложных показаний в парламенте по скандальному делу 2019 года, пишет Австрийское агентство печати. Глава кабмина уже официально подтвердил эту информацию, отвергнув любые обвинения в отношении его ответов на вопросы представителей спецкомитетов парламента.

Реклама

«Меня только сейчас проинформировали, что было заведено расследование. Думаю, никто вообще не заинтересован давать какие-либо ложные показания [на слушаниях в парламентских спецкомитетах] <…> Я вам гарантирую, что продолжу свою работу и не позволю себя вывести из равновесия. В стране по-прежнему достаточно дел», — добавил канцлер.

При этом Курц не пояснил по какому именно делу он проходит в качестве подозреваемого на данный момент, но раскритиковал представителей парламентской комиссии, созданной во время «Ибица-гейта», благодаря которой австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции начала расследование против него.

«В комиссии стало обычным методом создавать накаленную атмосферу наводящими вопросами, а иногда даже инсинуациями, а затем в то же время пытаться искажать каждое слово в устах», — подчеркнул канцлер.

Эхо «русского скандала»

По информации европейской редакции Politico, новое расследование в отношении Курца касается двух моментов. Во-первых, предполагаемых, ложных показаний в парламенте во время расследования дела об «Ибица-гейте». А во-вторых, о возможных нарушениях при назначении гендиректора госкомпании ÖBAG Томаса Шмида — сторонника Курца.

Австрийская прокуратура начала проверять ситуацию вокруг ÖBAG по обращению оппозиционной партии «Новая Австрия и Либеральный форум». На этот шаг представители политической силы пошли на фоне ряда материалов СМИ о предполагаемых со стороны правительства злоупотреблениях.

«Ибица-гейт» произошел в конце мая 2019 года. История началась также с неоднозначной информации о вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе из ультраправой Австрийской партии свободы, которая на тот момент входила в правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца.

В СМИ появилась видеозапись, где бывший вице-канцлер и некая девушка, представившаяся племянницей «крупного российского олигарха», обсуждают помощь партии Штрахе на выборах.

Встреча проходила на Ибице, от чего скандал и получил свое название. Раскрученный сюжет лишил Штрахе места вице-канцлера, хотя доказать, что «дочка миллиардера» как-то связана с Москвой не удалось. Более того, в итоге австрийские СМИ выяснили, что та девушка на самом деле — боснийская студентка, хорошо говорящая по-русски.

Впоследствии коалиция в парламенте развалилась, а Курц подал в отставку, чего активно требовала оппозиция. Досрочные выборы состоялись осенью 2019 года и принесли уверенную победу канцлеру, который смог вернуть свой пост. Правда, коалиция в парламенте уже была образована с партией «Зеленые».

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар, подозрения в отношении Курца по делу «Ибица-гейта» вполне могут быть связаны с его партнерами в парламенте.

«В последнее время партия «Зеленые» теряет позиции в Австрии, но за них активно ратует либеральная пресса и в принципе либеральное сообщество Европы. Австрия все-таки консервативная страна, где зеленая или либеральная повестка дня не настолько сильно фигурирует в ее политике. Поэтому они хотят подкрепить их позиции, чтобы Курц был не слишком силен в австрийском правительстве», — считает эксперт.

По словам Рара, два года назад противники Курца провели кампанию против канцлера из-за его союза с ультраправыми силами. Нынешняя же «атака» должна его ослабить, «чтобы он начал подчинятся так называемому мейнстриму — либеральным ценностям, политике, которая во всех отношениях превалирует в Европе».

В то же время доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин не исключил, что шумиху могли запустить недруги Курца, так как в оппозиционные партии используют любую возможность, чтобы ударить по канцлеру.

«Правая Австрийская свободная партия не гнушается никакими приемами, и именно ее представитель был замешан в первом скандале, что привело к распаду коалиции. Возможно, они пытаются свести счеты с Курцом и вбрасывают новые данные. Фейковые или нет — неизвестно», — добавил эксперт.

Что грозит канцлеру

Согласно австрийскому законодательству, если канцлера признают виновным в даче ложных показаний парламентской комиссии, ему может грозить до трех лет тюрьмы. По делу ÖBAG все будет зависеть от степени вовлеченности Курца в назначения в госкомпании, однако в любом случае обвинения могут повлечь за собой его отставку.

На данный момент в австрийской прокуратуре лишь подтверждают статус подозреваемых у канцлера и шефа его администрации Бернхарда Бонеллии. В ведомстве подчеркнули, что пока рано говорить о том, будут ли им действительно предъявлены обвинения.

С точки зрения Александра Рара, скорее всего, какие-то серьезные последствия в связи с этим расследованием Курцу не грозят. По его мнению, канцлер может уйти в отставку только в том случае, если окажется, что он действительно врал при даче показаний.

С этим согласен и Николай Топорнин. Он уверен, что у этой истории нет потенциала для того, чтобы стать политическим скандалом — пока она выглядит как обычная журналистская шумиха.

«Для серьезного эффекта тут необходимы какие-то новые обстоятельства и свидетельства, подкрепленные документированной базой. То есть не просто истории о раскрытии. Необходимо предъявить эти источники и выложить на стол конкретные факты», — подчеркнул эксперт.

Специалисты также сходятся во мнении, что подозрения в отношении канцлера вряд ли скажутся на планах Курца принять саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Вене.

Но, как указал Рар, пока австрийская столица не зафиксирована в качестве места встречи, да и главы государств вполне могут провести переговоры без канцлера Австрии.

«Встреча Путина и Байдена пока еще не значится ни в каком календаре, пока идут лишь предварительные разговоры. Вена действительно называется в качестве места встречи, как и Хельсинки вместе с рядом других европейских столиц. Однако пока ничего серьезного тут нет и не следует привязывать этот вопрос к обвинениям в адрес Курца», — резюмировал Топорнин.