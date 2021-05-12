Пресс-исход: посольство США в Москве остается без пресс-секретаря

Среди десяти дипломатов США, высылаемых Москвой из России, находится пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Об этом сама она заявила «РИА Новости».

«Да, я в списке [персон нон грата]», — сказала она журналистам в ответ на вопрос.

Источник в МИДе заявил агентству, что американское руководство «ведет себя странно». Штаты первыми отказываются пускать в Вашингтон российского пресс-секретаря посольства.

Реклама

Дипмиссия РФ в Америке вынуждена работать без руководителя пресс-службы.

Высылка Росс — очередной дипломатический укол, которыми уже больше месяца обмениваются Россия и США. В середине апреля президент США Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Среди прочих мер Вашингтон решил выслать 10 российских дипломатов, работающих в посольстве. Среди них, якобы, есть разведчики. Москва в ответ объявила нежелательными лицами десятерых американских дипломатов. Покинуть Россию они должны к 22 мая.

Соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах США в России Барту Горману.

«Что касается американских дипломатов, ничего нового не произошло. Вы знаете, было опубликовано заявление в ответ на американские действия, в котором было сказано о том, что Россия в качестве ответной меры вышлет аналогичное число американских дипломатов», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли ответ российской стороны на американские санкции болезненным. По его словам, дело совсем не в «болезненности», и Россия не является инициатором санкционного обмена. «Мы не приемлем это.

Принцип взаимности является константой. Решения будут приниматься дальше, в отношении США будут приниматься меры, если санкции будут продолжаться», — подчеркнул Песков.

Байден ранее заявил, что в конце января он обсудил по телефону с президентом Путиным заявление американской разведки о вмешательстве стран, в том России, в президентские выборы. Он отметил, что разговор длился долго и начался со слов: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы».

Отношения между Россией и Америкой сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны. Во всяком случае, в годы противостояния СССР и США таких массовых высылок американских дипломатов не было. Лишь в 1986 году, в октябре СССР выдворили 30 дипломатов США, ответ Госдепа был аналогичным. Американцев тогда заподозрили в шпионаже. Это произошло буквально накануне саммита в Рейкьявике, на котором Михаил Горбачев встретился с Рональдом Рейганом — после личного общения лидеров двух держав началась разрядка в отношениях. Сейчас Байден и Путин также планируют встретиться лично и обсудить накопившиеся вопросы.

Российских дипломатов США также высылали — в 2016 году президент Барак Обама приказал выдворить 35 российских дипломатов. Госдеп заявил, что россияне нарушили свой дипломатический статус.

Эти действия были предприняты как ответ на якобы вмешательство России в выборы президента США. Тогда Кремль не ответил США «зеркально», лишь пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю елку. В 2017 году в ответ на новые антироссийские санкции Владимир Путин объявил, что Москва вышлет 755 американских дипломатов, чтобы уравнять их число с российскими коллегами в Штатах — мера беспрецедентная. Американских дипломатов в Москве также лишили дачи в Серебряном бору и парковки у здания посольства на Новинском бульваре.