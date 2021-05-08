«Поучите историю»: в Крыму ответили Госдепу

Требование Вашингтона вернуть Крым Украине оскорбительно, заявил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

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«Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Таким образом Мурадов прокомментировал недавний пост на русскоязычной странице посольства США в Facebook. Вашингтон призвал Москву передать Киеву полный контроль над полуостровом.

Мурадов подчеркнул, что Крым — это прежде всего народ, который, в отличие от «молодых американских ковбоев», имеет 2500-летний опыт государственности.

«Крым — это то сакральное место, тот корень, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир — стержень восточнохристианской цивилизации. И как бы госдеповским неучам ни хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня», — уверен Мурадов.

Он добавил, что идея американских властей бредовая. Мурадов отметил, что такие намерения вызывают лишь желание дать совет: «верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне».

«Тогда можно будет давать советы другим народам. А моих коллег — американских дипломатов — приглашаю приехать в Крым поучить его историю», — заключил собеседник агентства.

Американские власти неоднократно призывали Россию вернуть Крым, так как США «поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины» и не признают референдум, который прошел в 2014 году среди жителей полуострова.

Москва настаивает на том, что переход Крыма в состав России осуществлялся в соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт. Тем не менее Украина считает эту территорию своей, но «временно оккупированной». Европейские страны продолжают требовать от России вернуть Крым под украинскую юрисдикцию.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательств извне Василий Пискарев заявил, что высказывания Госдепа о «возвращении» Крыма являются вмешательством во внутренние дела России.

«Появление подобных постов на официальной русскоязычной странице госдепа США в Facebook — еще одно проявление вмешательства в наши внутренние дела. И Facebook, получается, это поощряет», — отметил он на своей странице во «Вконтакте», приложив скрин заявления американских дипломатов.

«Крым воссоединился с Россией исключительно по воле местных жителей. За возвращение на Родину проголосовало абсолютное большинство крымчан, и не американцам им указывать, чей Крым», — уточнил депутат.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, считает, что «США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины».

«В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно», — отметил он в комментарии РИА «Новости».

Гемпель напомнил американским властям про Аляску, которую открыла русская экспедиция в 1732 году, но в результате сделки Россия продала эти территории Соединенным Штатам в 1867 году. «А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке — Аляску», — сказал он.