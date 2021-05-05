Локдаун и «Спутник V»: как Турция готовится к приезду туристов из России

Совместная борьба Москвы и Анкары против распространения коронавируса позволит создать благоприятную ситуацию для возобновления туристического сообщения, к такому выводу пришли в ходе телефонного разговора в среду, 5 мая, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

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Политики подробно, в деталях обсудили тематику борьбы с пандемией с учетом сложившейся в Турции сложной эпидемиологической ситуации, в связи с чем Путин подчеркнул готовность РФ к скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок вакцины «Спутник V».

Сейчас Москва и Анкара также прорабатывают возможность налаживания совместного производства препарата на турецких предприятиях.

«Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — указывается в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры государств также подняли вопросы дальнейшей стабилизации ситуации в Сирии, условились продолжать поддерживать усилия Правительства национального единства в Ливии и коснулись проблематики нагорно-карабахского урегулирования.

«Устранить все «вопросительные знаки»

О том, что Турция будет готова возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня, накануне сообщил глава турецкого диппредставительства в Москве Мехмет Самсар, передает ТАСС.

По его словам, перед Анкарой стоит задача «в короткие сроки нормализовать число случаев заразившихся COVID-19 и эпидемическую ситуацию в Турции к будущему летнему сезону».

Посол отметил, что в стране уже наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости коронавирусом, и власти ожидают, что она сохранится.

«Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями», — сказал дипломат.

Кроме того, Москва и Анкара планируют запустить работу российско-турецкой рабочей группы по безопасности туризма, официальные приглашения уже отправлены участника заседания, рассказал Самсар.

Изначально встречу планировалось провести в апреле, но позже она была отложена, теперь Анкара предлагает для заседания вторую половину мая, передает портал «Турпром».

«Цель встречи — ознакомить власти России с принятыми мерами и устранить все «вопросительные знаки» в их головах», — пояснил турецкий посол.

Помимо этого, желание приехать в Москву в нынешнем месяце выразили турецкие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Высокопоставленные представители Турции намерены «снять озабоченность своих российских коллег и предоставить России всю необходимую информацию, показав, что Анкара открыта для сотрудничества и прилагает все усилия для развития отношений в этой сфере».

Для улучшения ситуации с инфекцией Турция решила вакцинировать всех туристических работников в стране.

Также прививки уже делают всем сотрудникам смежных с туризмом сфер: авиации, турагентств, работников отелей и ресторанов. Самсар пообещал, что весь персонал, работающий в сфере туризма Турции, будет вакцинирован до конца мая.

«В ближайшие дни мы станем свидетелями того, что уровень вакцинации вырастет еще больше с прибытием вакцины «Спутник V» в Турцию. С другой стороны, наше сотрудничество по производству этой вакцины в Турции станет еще одним гарантом возвращения российских туристов», — детализировал посол.

По его словам, темпы снижения числа заболевших в Анталии составили 35% процентов за последнюю неделю апреля, а общее суточное количество заболевших, снизилось до 24 тысяч благодаря принятым мерам. Власти страны надеются к 17 мая сократить количество ежедневных случаев COVID-19 до 5 тысяч.

Как сообщил дипломат, Анкара прорабатывает освобождение российских туристов от ПЦР-теста.

Полный локдаун и комендантский час

В свою очередь, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на конференции министров культуры стран G20, организованной в онлайн-формате под председательством Италии поделился своим видением путей восстановления сектора туризма и рассказал о реализуемой в Турции программе сертификации «Безопасный туризм».

Турцию в январе-марте текущего года посетили 2 млн 689 тыс. человек, наибольшее число туристов прибыло из России — почти 396 тыс. человек, сообщило министерство культуры и туризма. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал в два раза.

При этом, с 7 мая в Турции ужесточается локдаун: магазины смогут продавать только основные продукты питания, средства гигиены и корм для домашних животных, отмечается в распоряжении МВД страны. В этот перечень также входят косметические средства, кроме парфюмерии и средств для макияжа. Ограничения касаются и сетевых супермаркетов.

В ведомстве добавили, что вводится запрет на торговлю электроникой, игрушками, канцтоварами, одеждой, аксессуарами для автомобилей, посудой и садовыми принадлежностями. Ранее были введены ограничения на продажу спиртных напитков.

Новые меры вводятся «с целью предотвращения скопления людей в период локдауна».

Эрдоган объявил в стране полный локдаун с вечера 29 апреля. Он продлится как минимум до 5 часов утра 17 мая. В это время запрещена работа всех организаций и учреждений, за исключением тех, работу которых разрешило местное министерство внутренних дел (например, продуктовые магазины, аптеки).

Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. При этом бронирование отелей не является уважительной причиной для таких перемещений. В стране также введен комендантский час — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, — но на иностранных туристов он не распространяется.

Локдаун был введен на фоне ситуации с коронавирусом. 16 апреля в стране был установлен рекорд по количеству новых случаев за день — их было выявлено 63 082. Затем суточный прирост сократился в два раза, однако до сих пор остается на достаточно высоком уровне — около 25 тыс. заразившихся, согласно данным сайта worldometers.

При этом ежедневно в стране от осложнений, возникших в результате коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний умирают 350-400 человек, что также является рекордным показателем.

Всего в стране зарегистрировано почти 5 млн случаев COVID-19, более 41 тыс. пациентов умерли, 4,5 млн выздоровели. Как отмечают специалисты американского университета Джонса Хопкинса, в Турции на 100 тыс. местных жителей приходится 5,8 тыс. заболевших.

Как сообщил 5 мая министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, наибольшего прогресса в плане уменьшения количества заболевших достигли провинции Измир, Сакарья, Адана, Кыршехир и Карс.

Из-за обстановки с коронавирусом в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. На конец апреля российские туроператоры завершили вывоз россиян из Турции. Там остаются только самостоятельные туристы. По данным Росавиации, их будут вывозить вплоть до начала лета, программа этих вывозных рейсов будет корректироваться перевозчиками с учетом загрузки.