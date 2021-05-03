Новые угрозы Запада против России и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Начнем с большой политики. В Кремле на прошлой неделе заявили, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена может состояться летом.

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«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, <…> еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», - отметил Дмитрий Песков.

Особых надежд «Адекват» на эту встречу не возлагает — из-за полиции американской стороны.

«Кстати, судя по событиям последних недель, стремление найти какой-то общий язык с Россией в Вашингтоне продолжает соседствовать со стремлением сохранить и даже повысить уровень напряженности - и пока «холодная гражданская война» в США не приведет к тому или иному варианту стабилизации внутри страны, это положение будет сохраняться. А встреча президентов - ну, как минимум, обозначить позиции, конечно же, не повредит», — пишет канал.

Обратили внимание в России и на обращение американского лидера к конгрессу.

В своём выступлении Байден объявил о планах дать право Medicare, всеобщей медицинской страховке для пожилых, финансируемой из бюджета, торговаться с фармацевтическими компаниями о ценах на лекарства, пишет Никита Кричевский в своем канале «Антискрепа».

«Кроме того, Байден продолжил линию на увеличение корпоративных налогов и налогообложения физических лиц, зарабатывающих больше $400 тыс в год. И это не пустые слова - в ближайшие два года у Байдена есть все возможности придать своим инициативам силу закона», — констатирует профессор и рассказывает, какие выводы могла бы сделать для себя Россия.

В Москве на прошлой неделе подчеркнули, что Россия быстро найдет замену системе SWIFT, если Запад реализует свои угрозы о подобном ограничении.

Среди таких замен, в частности, Система передачи финансовых сообщений от Центробанка, которая уже активно работает в России, пишет «Мейстер».

«Ее, конечно, нужно еще совершенствовать и масштабировать, однако участившиеся призывы отрезать Россию от SWIFT, очевидно, будут способствовать форсированию работы РФ в этом направлении. Не стоит также забывать и о планах создания цифрового рубля, рассматриваемого в качестве мягкого ухода от использования SWIFT. Новые угрозы в адрес России, как нам кажется, лишь ускорят работу над стартом этого проекта», — отмечает канал.

А между тем глава МИД Великобритании Доминик Рааб пообещал, что страны G7 рассмотрят предложение разработать механизм быстрого реагирования для противодействия «российской пропаганде и дезинформации».

«Когда мы будем видеть, что распространяют ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны действовать не в одиночку, а сообща, чтобы дать отпор и откровенно рассказать правду не только народу нашей страны, но и людям в России, Китае или во всем мире», - сообщил Рааб.

«Интересно, будет ли предусматривать этот «механизм быстрого реагирования» помощь российским иноагентам? А то чего-то они в последнее время приуныли, — задается вопросом «Доктор прописал». — Ну а вообще, еще в 2015 году в Евросоюзе создали проект EUvsDisinfo - для «борьбы с российском дезинформацией». С той поры и ведут непримиримую борьбу. На которую, правда, почти никто не обращает внимание, судя по посещаемости сайта».

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев, если Джо Байден не «отменит» официальное признание акта геноцида армян Турцией.

«Самое смешное, что Эрдоган грозился признать геноцид индейцев еще два года назад, когда Палата представителей США приняла рекомендательную резолюцию о признании геноцида армян, но, как известно, ничего не сделал. Вряд ли сейчас что-то изменится, — считает ИА «Стекломой». — Эрдоган богат на скандальные заявления и сотрясание воздуха, но слаб на конкретные шаги, особенно в отношении «старших» звезднополосатых партнеров».

Ну и РИАN не смог пройти мимо последних событий на телеканале «Дождь».

«Ожидаемый финал битвы Лобкова и Дзядко. На этот раз для Павла Альбертовича всё закончилось серьёзно — увольнением. Или скорее даже изгнанием», — отметил канал.

На этом все!

До следующей недели...