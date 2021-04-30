«Ценный саммит»: РФ и США прорабатывают встречу Путина и Байдена

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан в пятницу, 30 апреля, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений.

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Также, в ходе беседы, инициатива проведения которой принадлежала американской стороне, силовики подняли вопрос о возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает Совбез РФ.

В этот же день Салливан в ходе выступления на онлайн-семинаре, который был организован исследовательским Институтом Аспена, сообщил, что саммит российского и американского лидеров пройдет летом в одной из стран Европы.

Точные дата и место встречи еще не определены и прорабатываются Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

«Президент Байден в разговорах с президентом Путиным и публично заявлял, что этот саммит будет ценен для установления понимания между нашими странами и достижения деэскалации», — напомнил Салливан.

По его словам, встреча двух лидеров должна «вывести напряженные отношения на более стабильный и предсказуемый путь».

Днем ранее Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» напомнил, что Москва дает понять Вашингтону, что она конструктивно настроена в отношении перспектив сотрудничества с США, однако недавно Белый дом ввел очередной пакет антироссийских санкций.

В этой связи Байден заявил Конгрессу, что этот шаг продиктован якобы «чрезвычайной угрозой нацбезопасности», исходящей от России.

«С каждым подобным демаршем реальных возможностей для сотрудничества с США становятся все меньше. Главное условие для межгосударственных отношений — это доверие. Когда партнеры заверяют нас в готовности налаживать конструктивный диалог, и тут же заявляют, что все равно предпримут против нас недружественные действия, это вряд ли можно расценивать как многообещающий сигнал. Говорят одно, делают другое. При этом мы по-прежнему готовы налаживать с ними равноправное и конструктивное сотрудничество», — подчеркнул в ответ на это российский правоохранитель.

Со своей стороны, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Вену в качестве города, где может пройти саммит Путина и Байдена.

«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о её проведении будет достигнута соответствующая договорённость», — говорится в сообщении Кремля.

В середине нынешнего месяца в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину провести «саммит в какой-нибудь третьей стране в ближайшие несколько месяцев», чтобы «обсудить все проблемы, стоящие перед США и Россией».

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке. В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — сообщал Кремль.

Советник президента РФ Юрий Ушаков заявил на прошлой неделе, что Путин и Байден могут встретиться в июне, но подчеркнул, что никаких приготовлений не ведется, поскольку решение о проведении саммита еще не принято.

Тогда же Белый дом сообщал, что Патрушев и Салливан обсудили в телефонном разговоре проведение двустороннего саммита на высшем уровне, а «также региональные и глобальные вопросы, вызывающие озабоченность».

Байден планирует в июне совершить свою первую с момента вступления в должность зарубежную поездку в Европу, чтобы принять участие в саммите G7 в Великобритании с 11 по 13 июня и саммите НАТО в Бельгии 14 июня. Как пишут американские СМИ, встреча с Путиным должна пройти после этих мероприятий.

Сенаторы от обеих партий США – Демократической и Республиканской — говорят, что они в целом одобряют идею саммита между Путиным и Байденом, но выступают против любой перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, сообщает Axios.

«Это должно произойти. Независимо от того, какие у нас есть сомнения в отношении Путина, у него есть арсенал ядерного оружия. Одно это означает, что мы должны иметь с ним какое-то взаимодействие», — сказал сенатор Марко Рубио.

Республиканец Ричард Берр сказал, что не видит во встрече лидеров двух государств «никаких отрицательных сторон».

Сенатор Бен Кардин сказал, что это «хорошая идея», а демократ Крис Мерфи заявил, что доверяет Байдену, который «знает, когда будет подходящее время для того, чтобы сесть за стол переговоров с Путиным».