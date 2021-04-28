«Обнуление Зеленского»: нацисты маршируют по улицам Киева

В центре Киева состоялся марш в честь 77-летия львовской дивизии «Галичина» — соединения, входившего в годы Второй мировой войны в нацистскую организацию «СС», которой управлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер. Радикалы прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, в том числе в шествии поучаствовали представители различных националистических организаций.

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На отдельных кадрах можно было заметить нацистскую символику на радикалах, да и без традиционных для нацистской Германии приветствий не обошлось.

Событие для города-героя Киева достаточно необычное, поскольку до этого такие акции в поддержку «Галичины» концентрировались в основном во Львове и других городах западной Украины.

«Мы сила, которая будет управлять этой страной. Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве. Мы гордимся и помним подвиги дивизии СС «Галичина». Вы представляете, как сейчас подгорает у «ваты». Это наша земля, это наши герои <…> Сегодня мы прошли с золотым львенком по центру Киева. Надеюсь, что скоро мы пройдем с золотым львенком по Донецку и руинам Москвы», — цитирует украинское издание «Страна.ua» слова участников шествия.

Заявления о «золотом львенке» имеют прямое отношение к золотому льву — символу дивизии СС «Галичина». В рамках шествия радикалы как раз проходили с флагами с его изображением.

Агрессивное меньшинство

Сам марш официально занял около тридцати минут, правда, сторонники «Галичины» остались на Майдане и после завершения мероприятия. При этом, по предварительным данным, в шествии приняли участие около 100 человек, в том числе представители экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России).

Местные власти маршу не препятствовали, несмотря на наличие на Украине закона о запрете пропаганды нацизма. Более того, радикалов сопровождал полицейский кордон, перекрывший движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, что облегчило путь сторонников «Галичины» к Майдану.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, празднование годовщины со дня создания дивизии СС «Галичина» до этого было привычным событием во Львове, а теперь его участники переносят эту практику в Киев, хотя в обоих городах это запрещено.

«На Украине есть соответствующая уголовная статья, и эта организация запрещена еще Нюрнбергским процессом. Тут вопрос к Зеленскому, как он будет на это реагировать. Если президент хочет почувствовать себя в роли Гиммлера — идейного вдохновителя войск «СС», — значит даст добро на такой марш. А если в роли человека, которых хотя бы знает, что такое дивизия СС «Галичина», то он эту шайку разгонит, так как это нарушение конституции и законов Украины, а он гарант», — добавил бывший парламентарий.

С точки зрения Олейника, на Украине подобные марши проходят, потому что за этим агрессивным националистическим меньшинством стоят США. Для американской стороны это «спецназ», который можно поднять в любую секунду.

«Их руками можно надавить на любого чиновника, как они уже сделали с Зеленским обрисовав весь фасад его офиса.

Так что президенту тут нужно выбирать: или быть жертвами холокоста или оставаться с этими нацистами.

Если он выбирает второй вариант, то пусть проведет это шествие в Бабьем яру. По факту президентство Зеленского обнулено на сегодняшний день. Эти движения же часть антироссийского тренда, поэтому одобрение на марш им дали американские кураторы», — подчеркнул экс-депутат.

Нацистская провокация

Организаторами марша радикалов вступило сообщество под названием «Голосіївська криївка», его возглавляет член ультранационалистической партии «Свобода» Руслан Андрейко, а также националисты из скандально известной группы «С14». При этом, по версии ряда СМИ, поддержку шествию оказала мэрия Киева — давний партнер «Голосіївська криївка» по организации различных музыкальных концертов.

По словам главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника,

киевская администрация как минимум частично профинансировала этот марш, хотя и заявила, что это произошло по ошибке.

«Сама идея провести такое шествие выглядит как провокация, так как даже не все правые круги ее поддержали. Это событие дискредитирует украинское правое движение и международную позицию Украины, особенно в преддверии 9 мая. Более того, на фоне обсуждения возможных переговоров между президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Некоторые политические лидеры правого и ультраправого толка пытаются в очередной раз использовать тему дивизии СС «Галичина» для личного пиара, продолжил Бортник, хотя украинское общество примерно на 90% такие шествия не поддерживает.

«Официальная власть Украины якобы тоже не поддерживает, но в то же время она опасается и не хочет выступать категорически против, боясь негативной реакции правых политических кругов, от поддержки которых во многом зависит ситуация на улицах», — подчеркнул эксперт.

Молчание власти

Впрочем, никакой официальной реакции на марш радикалов в центре Киева от власти пока не поступило, хотя оппозиционная партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже потребовала жесткого ответа на попытки реабилитации нацизма на Украине.

«Острое возмущение всех демократических сил вызывает трусливая позиция власти. Ссылаясь на карантин, она на всех уровнях блокирует празднование Дня Победы. Но тут же забывает о любых ограничениях, когда дело касается радикалов. Власть предпочитает забиться в своих кабинетах и отсидеться в надежде, что погромщики уйдут, не до конца разгромив президентскую «лавку», — говорится в сообщении партии.

Условной реакцией из правящей партии «Слуга народа» можно назвать заявление депутата Максима Бужанского, который марш националистов не поддержал. По его словам, в дни создания дивизии предки большинства жителей Украины погибали на Курской дуге.

«Ну, вы должны помнить, ваши то предки как раз готовились умирать на Курской Дуге, ни шагу назад, кто ж из них знал, что часть потомков, ничтожно малая на сорокамиллионную страну, вдруг влюбится в эсэсовцев. Так вот, больше с тех пор эта шваль парадами не ходила, если что, поздравляю, оживили скелеты Рейха, молодцы», — написал Бужанский в Telegram.

К слову, участники шествия слова Бужанского припомнили, в честь него они придумали кричалку «Макс Бужанский — пес радянський», что попало в видеотрансляции марша. При этом свои крики в адрес депутата, радикалы завершали словами «Слава Украине».

Сама история с прославлением «Галичины» — далеко не новость на Украине. По сути, дивизию СС поддерживают со времен Евромайдана отдельные представители националистических организаций. Они продвигают мнение, что коллаборационисты якобы боролись за независимость, в частности, об этом говорил глава украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

В целом вокруг этого марша стоит выделить один ключевой момент — в прошлом году суд в Киеве признал символику «Галичины» нацистской, то есть по факту запретил ее использование. Однако это не помешало пройти мероприятию, более того, губернатор Львовской области Максим Козицкий в преддверии даты создания дивизии вполне официально поддержал культ ее прославления. Правда, он опять-таки сделал упор на то, что представители дивизии не были коллаборантами, а, напротив, якобы боролись с большевизмом.