Песков: Путин не будет обсуждать с Зеленским вопросы урегулирования в Донбассе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главное условие для встречи президента РФ Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Их четко обозначил российский лидер — он готов обсуждать с украинским коллегой только проблематику двусторонних отношений России и Украины, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента РФ.

Он напомнил, что российская администрация президента и офис президента Украины постоянно контактируют по поводу возможной встречи двух лидеров.

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Ранее Зеленский заявлял в интервью французской газете Le Figaro, что обращался к Москве по поводу разговора с Путиным. «Меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ», — сказал он в середине апреля.

Президент Украины заявил, что запрашивал разговор с российским коллегой в марте после гибели в Донбассе четырех украинских военнослужащих и ранения еще двоих. Однако тогда украинские СМИ писали, что положительного ответа из Кремля не последовало.

20 апреля Зеленский пригласил Путина на встречу «в любой точке Донбасса, где идет война». Украинский глава государства также напомнил российскому президенту, как тот однажды заявил, что «если драка неизбежна — нужно бить первым». В то же время, Зеленский подчеркнул, что «каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней». По его словам, в войне проигрывают все стороны, а «мир на танке привезти невозможно».

Вскоре Владимир Путин заявил: если Киев хочет восстановить отношения, Россия будет только приветствовать подобные стремления. При этом российский лидер отметил, что готов принять Зеленского в любое время, если тот заинтересован в обсуждении двусторонних отношений. Кроме того, Путин подчеркнул, что если украинский президент намерен говорить о вопросах Донбасса, ему стоит сначала встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с российской стороной. По сути, российский глава пригласил украинского визави в Москву.

26 апреля руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что готов встретиться с Зеленским для переговоров как лицом к лицу, так и по видеосвязи.

Сам украинский президент заявил, что готов обсудить на встрече с главой России Владимиром Путиным вопросы использования русского языка и ситуацию с церковью на Украине. Москва ранее неоднократно выражала недовольство принятием украинскими властями закона о языке, который ущемляет права русскоязычного населения Украины. Кроме того, одной из проблемных точек в отношениях двух стран является учреждение Православной церкви Украины, независимой от Русской Православной Церкви Московского Патриархата.