Лукашенко не стал называть того, кто выделил $10 млн на покушение

Задержанные в Москве минский политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и лидер «Белорусского народного фронта» Григорий Костусев признались в попытке организации убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Как видно на кадрах, опубликованных белорусским государственным телеканалом ОНТ, злоумышленники признали вину в ходе допросов в следственных органах КГБ Белоруссии.

Телеканал также обнародовал видео со скрытой камеры, которая была у одного из участников встречи – якобы «генерала» Вооруженных сил Белоруссии, которого мятежники привлекли для того, чтобы «перетянуть» хотя бы часть армии на свою сторону.

Беседа состоялась в одном из ресторанов Москвы, специализирующемся на украинской кухне, на кадрах виден также интерьер, оформленный в соответствующем малороссийском стиле.

«Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного.

Задача номер два: занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН, задача номер три: занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», — поясняет Зенкович.

Он также признает, что, если потребуется, у него есть возможность полностью заблокировать всю энергосистему Белоруссии.

Несколько дней назад ФСБ и КГБ сообщили о предотвращении покушения на Лукашенко. Убийство планировалось осуществить 9 мая в Минске. Однако, по словам самого Лукашенко, мятежники на каком-то этапе засомневались в реальности этого плана и рассматривали возможность нападения на президентский кортеж

Для этого они купили за границей гранатометы и привезли их в Белоруссию, но потом поняли, что так убрать главу государства тоже не получится: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

Вероятным сценарием у заговорщиков стало нападение на загородную резиденцию Лукашенко в Озёрном. На уничтожение резиденции вместе с главой государства неким лицом выделялось $10 млн, а на снайпера — $1 млн, сообщает информационный портал БелТА.

«Не буду называть фамилию того, кто должен был профинансировать», — сказал Лукашенко журналистам.

По его словам, именно Федута ратовал за то, чтобы Лукашенко устранили по примеру того, как осенью 1981 года террористические группы исламских фундаменталистов «Аль-Гамаа аль-исламийя» (запрещена в России) и «Египетский исламский джихад» (организация запрещена в России) убили президента Египта Анвара Садата.

Мятежники рассчитывали стравить правоохранительные органы Белоруссии их друг с другом, чтобы произошла «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна», указал президент республики.

По словам Лукашенко, злоумышленники хотели захватить одного или всех его сыновей и посадить в погреб в Гомельской области, это он назвал «вообще недопустимым» действием.

«Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал…

Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — пояснил глава государства.

Операция по поимке мятежников в Москве была согласована с президентом России Владимиром Путиным, а также на уровне контактов директора ФСБ Александра Бортникова и председателя КГБ Ивана Тертеля.

Бортников в эфире программы телеканала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину подтверди, что заговорщики намеревались осуществить именно военный переворот.

«Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц — вы знаете, о ком я говорю — в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований», — детализировал генерал.

Причастность американских спецслужб глава правоохранительного ведомства не подтвердил и не опроверг, призвав дождаться окончания следствия, которое ведет КГБ.