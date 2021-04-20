«Это своеобразная игра»: зачем в Киеве призывают к разрыву отношений с Москвой

Украинский политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что призыв депутатов из фракции «Слуга народа» к разрыву дипломатических отношений России и Украины не соответствует официальной позиции партии власти.

«Это слишком эмоциональная позиция и она не совсем совпадает с официальным подходом всей фракции», — отметил эксперт.

Он отметил, что в партии власти присутствуют люди самых разных взглядов, и один из авторов инициативы — депутат Богдан Яременко — давно известен своей воинствующей политической позицией.

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«Относительное большинство членов фракции занимают прозападную позицию, где есть группа таких вот воинствующих патриотов как Яременко. Учитывая текущую ситуацию, когда войска России стоят у границ Украины, это, конечно, повод для таких заявлений», — сказал эксперт.

Схожего мнения придерживается глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» украинский политолог, авторы предложения о разрыве дипотношений с Россией представляют правое крыло фракции «Слуга народа», которое в данный момент ведет активную борьбу с левой частью президентской партии.

«Они пытаются утянуть линию власти вправо, используя нынешнюю эскалацию. То есть в сторону западных партнеров и в пользу максимальной эскалации с Россией, а также для собственного пиара.

Однако за этим постановлением пока не стоит позиция офиса президента. Авторы документа прежде всего ориентируются на западных партнеров Украины, в том числе США.

Это своеобразная игра, которая показывает возможную глубину пространства для политического диалога или пространства для ухудшения отношений между Украиной и Россией. Это пространство, конечно, может быть использовано с политической целью, в том числе в контексте разрыва дипотношений», — добавил эксперт.

«Российская угроза»

Призыв к разрыву дипотношений с Россией, обращенный к президенту Владимиру Зеленскому, прозвучал накануне. Проект соответствующего заявления в социальных сетях разместили парламентарии Богдан Яременко и Лиза Богуцкая.

«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами [Владимира Зеленского] расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации», — говорится в сообщении.

Текст обращения в Facebook Яременко также дополнил словами «мы мирные люди, но соседи не нападают не на тех, кто хочет мира, а на тех, кто готов к войне». По его мнению, высказывания официальных лиц в России и российских СМИ об Украине якобы превратились в настоящий язык ненависти.

«Кампания информационно-психологического давления сопровождает масштабные военные приготовления — вдоль линии государственной границы с Украиной, на территории оккупированного Крыма и, создается впечатление, что уже оккупированной Беларуси», — отмечается в тексте.

По версии парламентариев, действия России являются «экзистенциальной угрозой», а Киев должен воспринимать их как реальные приготовления к «расширению вооруженной агрессии».

Поэтому Украина должна не только разорвать дипотношения с Россией, но и обратится к подписантам Будапештского меморандума — Великобритании и США — для временного размещения их воинских контингентов на территории страны.

Призыв к размещению иностранных войск на Украине депутаты оправдывают тем, что это необходимо для «сдерживания фактора возможной агрессии со стороны России». Более того, помимо США и Великобритании, в «Слуге народа» предлагают обратиться к НАТО для временного развертывания на Украине подразделений противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей в литоральных водах страны.

При этом депутаты также выделили ряд необходимых шагов для правительства Украины: они предложили разработать план для замещения продукции и услуг, импортируемых из России, и продумать варианты невоенного сдерживания Москвы вместе с ЕС и НАТО с помощью новых санкций и других ограничений.

Разрыв отношений

На данный момент офис президента Зеленского никак не прокомментировал подобные призывы со стороны представителей правящей партии. При этом насколько реален сценарий разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной — вопрос спорный. Несмотря на агрессивную антироссийскую риторику со стороны Киева, которой последовательно придерживается Украина с 2014 года, дипломатические отношения двух стран до сих пор сохраняются.

С точки зрения Руслана Бортника, в настоящее время вероятность разрыва дипотношений между Россией и Украиной очень высока, тем более что дипломатические каналы уже давно используются очень ограничено.

«По большому счету классическая дипломатия, то есть посольства, в контексте отношений России и Украины отмерла или заморожена, поэтому возможность для разрыва дипотношений есть. На этом можно пропиариться и продемонстрировать жесткую позицию для части западных партнеров, которые желают эскалации», — указал эксперт.

В целом данное постановление призвано подсветить тему дипломатических отношений и того, что они до сих пор сохраняются между Россией и Украиной, продолжил Бортник. То есть указать на возможность розыгрыша такой патриотической или даже ультрапатриотической карты.

В то же время Владимир Фесенко уверен, что отказ от дипотношений с Россией возможен в случае какой-либо «российской военной операции» против Украины, но не в текущих обстоятельствах.

«Если состоится прямое военное вторжение, чего все боятся, тогда этого действительно нельзя избежать. Собственно, в 2014 году уже были призывы к разрыву дипотношений с Россией из-за Крыма, тогда об этом говорили очень многие люди в самых разных политических силах. При этом такое решение не приведет к завершению переговоров о мирном урегулировании конфликта в Донбассе», — добавил эксперт.

Касательно минских соглашений, по мнению Фесенко, разрыв дипотношений между Москвой и Киевом, может дать импульс «нормандскому формату», так как взаимодействие на этой площадке выйдет на первый план — Германии и Франции придется искать решение кризиса уже в прямом взаимодействии России и Украины.

«Конечно, не исключено, что какая-то военная операция может привести к отказу от военных соглашений. Однако договоренности определенно будут сорваны, если произойдет признание (самопровозглашенных республик) ДНР и ЛНР.

Это противоречит сути минских соглашений, тогда Украина просто умывает руки. Конечно, такое решение выглядит маловероятным, но если кому-то взбредет в голову, то минские соглашения действительно потеряют свой смысл» — подчеркнул эксперт.

Ввод войск?

Что касается возможного ввода иностранных сил на территорию Украины, в том числе НАТО, эксперты считают такой сценарий маловероятным. Так, Руслан Бортник напомнил о запрете на размещение иностранных баз на территории страны, что прописано в украинской конституции.

«Для реализации такого решения необходимо менять конституцию Украины. Однако Киев давно выходит из этого положения путем бесконечных тренировок и учений с привлечением западных партнеров, благодаря чему на территории страны постоянно находятся инструктора НАТО и их вооружения, а также работают якобы временные логистические пункты.

Призывы к вводу западных сил можно воспринимать исключительно как пиар и попытку повысить ставки в диалоге с Россией, а также ответ на шаги Москвы в Донецке и Луганске, да и вообще вокруг украинской ситуации», — пояснил эксперт.

В свою очередь Владимир Фесенко отметил, что, скорее всего, сам Богдан Яременко понимает, что введения иностранных сил на территорию Украины не произойдет. По его словам, если Киев публично выступит с таким предложением, он получит сдержанный отрицательный ответ.

«То есть зачем это делать, если ответ все равно будет отрицательным. К тому же, в Киеве большая часть политиков и экспертов прекрасно понимают, что никто не будет воевать за Украину, мы будет воевать только сами», — подчеркнул эксперт.