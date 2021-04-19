Встреча в разработке: о чем договорились Патрушев и Салливан

Вмешательство Вашингтона во внутренние дела России и ее союзников недопустимо, заявил секретаря Совета безопасности РФ Николай Патрушев помощнику президента США по национальной безопасности Джейкобу Салливану в телефонном разговоре 19 апреля.

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Российский правоохранитель также указал американскому коллеге на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных Вашингтоном в адрес России, на основании которых Белый дом несколько дней назад ввел очередной пакет антироссийских санкций.

«Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности», — говорится в сообщении Совбеза РФ.

Также коллеги по силовому направлению обсудили ход подготовки ко встрече России и США на высшем уровне, а также возможные сферы в развитии российско-американского сотрудничества.

Патрушев и Салливан подтвердили важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Кроме того, сотрудники администрации президента РФ и Белого дома затронули проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу.

В сообщении Белого дома говорится, что стороны «обсудили региональные и глобальные вопросы, вызывающие озабоченность», а также «перспективу президентского саммита США и России».

Несколькими днями ранее глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Белого дома предполагал провести встречу в ближайшие недели.

В ответ на это в Кремле отметили, что не намерены спешить в проработке саммита, и подчеркнули, что данная инициатива Вашингтона должна коррелировать с реальными делами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что такой шаг Вашингтона является хорошим знаком.

«Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Мы к этому отнеслись позитивно, сейчас изучаем различные аспекты этой инициативы», — пояснил дипломат.

Сам Байден рассказал, что его телефонная беседа с Путиным была выдержана в уважительном тоне.

«У меня и президента Путина есть значительная ответственность за направление этих отношений, я отношусь к этой ответственности очень серьезно, я уверен, что он относится к ней так же», — поделился американский президент.

Глава США также заявил, что предложил Путину личную встречу в Европе летом нынешнего года.

«Я предлагаю встретиться лично этим летом в Европе, чтобы обсудить ряд проблем, с которыми сталкиваются обе наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас», — добавил Байден.

В середине нынешнего месяца США ввели санкции против 32 российских физических лиц и организаций, а также в отношении восьми физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.

Кроме того, Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Помимо этого, США решили выслать десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия.

«В их личном составе есть представители российских спецслужб», — пояснили в Вашингтоне.

Рестрикции стали ответом на якобы хакерские атаки на правительственные учреждения США с помощью программного обеспечения SolarWinds в прошлом году и денежное поощрение российскими спецслужбами нападений на американские войска в Афганистане, а также попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году.

В ответ российская сторона решила выслать 10 американских дипломатов, запретить наем в дипмиссии США административно-технических работников из россиян и граждан третьих стран, а также ограничить десятью сотрудниками практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах.

Помимо этого, Москва предупредила о возможности запрета деятельности американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим госструктурам США.