«Вакцинный хаос»: реализует ли Зеленский свой план по борьбе с COVID-19

Вопрос доверия...

Кампания по вакцинации от коронавируса на Украине идет полным ходом. До конца 2021 года Киев планирует привить 27 млн человек. То есть вакцинацию должно пройти около 70% населения страны. Преимущественно жителям страны доступны два препарата — индийский Covidshield и китайский Sinovac. На днях украинская сторона также получила первую партию американо-немецкого препарата Pfizer.

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Количество доз препарата Pfizer в настоящий момент достаточно мало — 117 тыс., а потому большинству украинцев все же предстоит выбрать между первыми двумя видами вакцины. Однако доверие к тому же Covidshield в украинском обществе находится на достаточно низком уровне.

По данным «Украинской социологической группы», более 61% украинцев не доверяют этому препарату. Готовы же привиться им только 3% населения.

Более того, 56,6% украинцев в принципе не намерены делать прививку. Готовы же только 30,6%.

При этом почти треть населения страны заявила, что главным стимулом к принятию решения о вакцинации станет вопрос доверия или недоверия к конкретному препарату.

…и другие трудности

Отношение украинцев к вакцинации — лишь часть проблемы для властей. Отдельным пунктом стоит выделить отсутствие необходимого количества доз для 27 млн человек и в целом низких темпов вакцинации — с момента начала кампании прививку сделали лишь 450 тыс. человек, что меньше 1% населения Украины.

В украинском Минздраве заявляют о согласованных поставках 32 млн доз различных препаратов в течение года.

Так, Киев ожидает 10 млн доз американского препарата Novavax, 2 млн Covidshield (500 тыс. из них уже поставлены), 2 млн Sinovac (215 тыс. уже в стране), 10 млн Pfizer (117 тыс. поставлены) и еще 8 млн доз различных препаратов в рамках глобального механизма COVAX, созданного для помощи бедным странам.

Сроки поставок установлены самые разные, тот же американский препарат на Украину должен начать поступать только в июле, а прибытие оставшихся доз индийской вакцины ожидается к маю. Что касается Pfizer, то его должны доставить в течении года, правда, сроки уже не раз срывались, первую партию Украина ожидала еще зимой. По сути, отсутствие ясности по поставкам относится ко всем препаратам, поскольку тот же китайский Sinovac Киев получил только в конце марта, хотя изначальные планы опять-таки были на зиму.

Еще один негативный момент заключается в том, что указанного числа вакцин хватит только на 16 млн человек, что не позволит Украине осуществить план по вакцинации 27 млн человек. В соответствии с официальной статистикой в стране в сутки прививку получают более 12 тыс. человек — для достижения целей Зеленского этот показатель должен быть в 20 раз больше, примерно 270 тыс. уколов каждый день.

Впрочем, наиболее проблемный вопрос для массовой вакцинации завязан на финансировании. В начале апреля Минздрав Украины обратился к правительству за дополнительными средствами на закупку препаратов от коронавируса. Ведомство запросило 6,5 млрд гривен (более $232 млн), всего заложив на вакцинацию порядка 15,1 млрд гривен (почти $540 млн).

Удар по президенту

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, у Украины нет средства для закупки качественных вакцин в необходимых объемах или разработки собственного препарата.

«В стране наблюдается большой разброс применяемых вакцин. У населения существуют большие опасения, что самые качественные препарата, в том числе Pfizer, правящая верхушка присвоит себе. Вероятно, обычное население будет пользоваться вакцинами Covidshield и Sinovac, которые будут закупаться за рубежом по низкой цене или получатся бесплатно»,

— отметил эксперт. Это вызывает много вопросов к Зеленскому, так как эффективность индийского и китайского препаратов находится на уровне 50%, продолжил Безпалько, да и в ходе вакцинации уже были случаи, когда гражданам ставили первый укол, а второй просто не поступал.

«Фактически на Украине царит хаос и отсутствие средств, на что никак не хочет или не может повлиять глава государства. Не исключено, что такая ситуация еще больше уронит рейтинг Зеленского, но ничего сделать он с этим не сможет», — подчеркнул эксперт.

Рейтинги президента Украины действительно находятся не в лучшем состоянии. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», Зеленскому не доверяют 52% украинцев, положительно относятся к главе государства только 45% респондентов. Более того, в случае проведения выборов отдать свой голос за нынешнего президента готовы лишь 29% опрошенных.

При этом, с точки зрения замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, возможный провал вакцинации может никак не отразиться на рейтингах Зеленского, поскольку население со скепсисом относится к прививкам от коронавируса.

«Говорить, что огромные толпы украинцев стоят за уколом, было бы большим преувеличением. Скорее всего, из-за этого вакцинация не будет решающим фактором для отношения к Зеленскому в обществе. Тут в большей степени будет играть свою роль ситуация вокруг Донбасса и отношения с Россией», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Тема конфликта на юго-востоке Украины на данный момент занимает центральное место в украинских СМИ и риторике власти на фоне обострения в регионе, которое наблюдается с конца февраля. Правда, в самопровозглашенной ДНР не исключали, что нагнетание атмосферы вокруг противостояния связано с желанием Киева отвлечь внимание от внутренних проблем.

Так, глава ДНР Денис Пушилин прямо говорил «Ленте.ру», что

Зеленский идет на обострение конфликта на фоне провальной вакцинации и роста заболевших COVID-19 на Украине, а также обострения «внутриклановой борьбы за власть».

«Зеленский понимает, что рискует остаться вообще без президентского кресла в результате проигрыша в войне, но он сам себя загнал в угол, и пространства для маневра у него уже почти нет», — резюмировал руководитель самопровозглашенной республики.