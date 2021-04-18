Красные линии для санкций: Макрон призвал выработать подход к России

Французский президент Эммануэль Макрон призвал определить красные линии в отношении России, за пересечение которых следует вводить санкции.

Как сказал глава республики в интервью американскому телеканалу CBS, Западу нужно выработать двусторонний подход в отношениях с Москвой.

«Во-первых, диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента (США Джозефа Байдена — «Газета.Ru») к диалогу и уверен, что президент (России Владимир — «Газета.Ru») Путин может быть готов возобновить диалог, но если мы хотим систему, которая будет лучше в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией», — подчеркнул Макрон.

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По его словам, Москве нужно давать конкретные сигналы, когда имеются разногласия. Он выразил мнение, что после «неприемлемого поведения» действительно необходимо вводить санкции. «Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией», — констатировал президент Франции.

При этом он обратил внимание, что санкций «самих по себе недостаточно», но они относятся к набору необходимых мер.

Ранее Макрон выражал намерение в ближайшее время провести переговоры с российским коллегой, приводило РИА «Новости» сообщение пресс-службы Елисейского дворца, распространенное по итогам встречи главы Франции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон указал на необходимость соблюдения минских договоренностей и выразил решимость найти «прочное политическое решение конфликта» на юго-востоке Украины.

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к России с призывом отвести войска от границ Украины. Соответствующее заявление также было сделано по итогам визита Зеленского в Париж, в рамках которого ключевой темой переговоров была ситуация в Донбассе.

Эммануэль Макрон заявил на своей странице в Twitter, что Франция вместе с Германией и Украиной остается приверженной политическому урегулированию ситуации в Донбассе. «По ситуации в Донбассе вместе с Украиной и Германией мы готовы работать ради достижения политического урегулирования, которое является единственно возможным решением», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя призывы Меркель и Макрона отвести российские войска от украинской границы, назвал их «европейским лукавством» и маловразумительными заявлениями, призванными ободрить Зеленского.

«Разве мы первыми стянули войска к границе? Разве не нам Киев ежедневно угрожает терактами, диверсиями, обещаниями взять Москву и силой захватить Крым? Вот оно — европейское лукавство: мол, ты, Зеленский, не дрейфь, мы тебя всегда поддержим — но только словами. Устроишь стычку на границе — разбираться с Россией будешь сам», — сказал парламентарий РИА «Новости».

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине.

В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.

Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой и канцлером Германии. Помимо прочего, в рамках этих переговоров российский президент выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.